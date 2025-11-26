Deslices, estudios médicos y una agenda más corta: la energía de Trump bajo la lupa en su segundo mandato

WASHINGTON.– El día antes de Halloween, el presidente Donald Trump aterrizó en la Base Conjunta Andrews tras pasar casi una semana en Japón y Corea del Sur. Luego fue trasladado a la Casa Blanca, donde repartió dulces a los niños. Los aliados elogiaron la resistencia del presidente: “¡Este hombre lleva DÍAS sin parar!”, escribió un usuario en X.

Una semana después, Trump pareció quedarse dormido durante un evento en la Oficina Oval.

Con publicaciones que acaparan titulares en redes sociales, interacciones combativas con la prensa y discursos repletos de contenido partidista, Trump puede proyectar energía, virilidad y resistencia física las 24 horas del día. Ahora, al final de su octava década, Trump y su entorno aún hablan de él como si fuera el conejito Energizer de la política presidencial.

La realidad es más compleja: Trump, de 79 años, es la persona de mayor edad elegida para la presidencia, y está envejeciendo. Para evitar cualquier crítica sobre su edad, a menudo se compara con el presidente Joe Biden, quien a sus 82 años era la persona de mayor edad en ocupar el cargo, y cuyos asesores tomaron medidas para ocultar públicamente su creciente fragilidad, incluyendo un estricto control de sus apariciones.

Trump publicó una imagen de un bolígrafo automático en el lugar donde normalmente iría el retrato de Biden y, además, suele burlarse de la apariencia física de su antecesor.

“Duerme todo el tiempo: de día, de noche, en la playa”, dijo Trump sobre Biden la semana pasada, y agregó: “No soy de los que duermen”.

Dos retratos del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rodean una fotografía de un 'autopen' con la firma de su último predecesor, Joe Biden, en el nuevo 'Paseo de la Fama presidencial' de la Casa Blanca LA CASA BLANCA EN X� - LA CASA BLANCA EN X�

Trump sigue siendo casi omnipresente en la vida estadounidense. Aparece ante los medios de comunicación y responde preguntas con mucha más frecuencia que Biden. Líderes extranjeros, directores ejecutivos, donantes y otros tienen acceso regular a Trump y lo ven en acción.

Aun así, casi un año después de iniciar su segundo mandato, los estadounidenses ven a Trump con menos frecuencia que antes, según un análisis del New York Times sobre su agenda. El presidente participa en menos actos públicos y recorre el país con menor intensidad que en su primer año en el cargo, en 2017, aunque incrementó los viajes al exterior.

También sostiene una agenda pública más reducida que antes. La mayoría de sus apariciones se concentran, en promedio, entre el mediodía y las cinco de la tarde.

Y cuando está en público, ocasionalmente, su batería muestra signos de desgaste. Durante un evento en el Salón Oval que comenzó alrededor del mediodía del 6 de noviembre, Trump permaneció sentado tras su escritorio durante unos 20 minutos mientras los ejecutivos a su alrededor hablaban sobre medicamentos para bajar de peso.

En un momento dado, los párpados de Trump se cerraron casi por completo, y pareció dormitar intermitentemente durante varios segundos. En otro momento, abrió los ojos y miró hacia una fila de periodistas que lo observaban. Se levantó solo después de que un invitado que estaba cerca se desmayara y se desplomara.

Trump suscitó más preguntas sobre su salud al compartir noticias sobre procedimientos médicos a los que se ha sometido, pero sin detalles sobre ellos. Durante su estancia en Asia, Trump reveló que se había sometido a una resonancia magnética en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed a principios de octubre.

“Les di los resultados completos”, dijo Trump a los periodistas, tergiversando el resumen publicado por su médico, que no decía que Trump se había hecho una resonancia magnética y contenía pocos otros detalles .

“No tengo idea de lo que analizaron”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One recientemente después de que le preguntaran nuevamente sobre su resonancia magnética. “Pero lo que sea que analizaron, lo analizaron bien, y dijeron que obtuve el mejor resultado que jamás hayan visto”.

Se ve maquillaje en la mano del presidente Donald Trump mientras habla con periodistas a bordo del Air Force One camino a la Base Conjunta Andrews, Maryland, después de asistir a un homenaje al activista conservador Charlie Kirk en Glendale, Arizona, el domingo 21 de septiembre de 2025 Julia Demaree Nikhinson - AP

Trump también se maquilla un moretón en el dorso de la mano derecha, lo que aumenta las especulaciones sobre una afección médica que, según su médico y sus asesores, se debe a tomar aspirina y estrechar tantas manos. En septiembre, el moretón en la mano, sumado a la hinchazón de los tobillos, provocó especulaciones descontroladas en internet sobre su salud.

En respuesta a una lista de preguntas sobre la salud de Trump, incluidos los resultados de su resonancia magnética y si se estaba quedando dormido o no en el Salón Oval, Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, elogió la energía del presidente y apuntó contra Biden.

“A diferencia de la Casa Blanca de Biden, que encubrió el deterioro cognitivo de Joe Biden y lo ocultó de la prensa, el presidente Trump y todo su equipo han sido abiertos y transparentes sobre la salud del presidente, que sigue siendo excepcional”, dijo Leavitt en un comunicado.

Horarios más reducidos

Durante años, las preocupaciones y preguntas sobre la salud de Trump se encontraron con frecuencia con ofuscación o escasas explicaciones por parte de su entorno. Sus médicos no han respondido a las preguntas de la prensa en años, incluso cuando enfermó gravemente de Covid-19 en 2020. No se celebraron reuniones médicas tras el intento de asesinato en su contra en Butler, Pensilvania, el verano pasado.

Muchos de los hechos que preocuparon a los críticos sobre la salud física de Trump durante su primer mandato siguen presentes. No hace ejercicio con regularidad, en parte porque tiene la arraigada teoría de que las personas nacen con una cantidad finita de energía y que la actividad vigorosa puede agotarla, como una batería. Disfruta de la carne roja y es conocido por comer a raudales en McDonald’s.

Sin embargo, según su médico, perdió peso. En 2020, Trump llegó a pesar 110 kilos, un peso considerado formalmente obeso para su estatura de 1,90 metros. Este año, el médico de Trump, el Dr. Sean P. Barbabella, indicó en un resumen de la salud del presidente que pesaba 102 kilos.

Trump reflexiona con frecuencia sobre la eficacia de los medicamentos para bajar de peso como Ozempic (se refiere a ellos como la “droga para la grasa”) y habla de personas que conoce que han tomado los medicamentos, pero su médico no ha dicho si él mismo toma alguno de ellos.

“El presidente Trump exhibe una excelente salud cognitiva y física y está plenamente capacitado para desempeñar las funciones de comandante en jefe y jefe de estado”, escribió el Dr. Barbabella en abril.

Toda la gente que lo rodea a Trump aplaude su "estoica salud" Jacquelyn Martin� - AP�

Aun así, en su segundo mandato, la agenda de Trump muestra algunos cambios significativos.

Según un análisis del Times de las agendas presidenciales oficiales en una base de datos de Roll Call, el primer evento oficial de Trump comienza más tarde. En 2017, el primer año de su primer mandato, los eventos programados del presidente comenzaban a las 10.31 en promedio. En cambio, en su segundo mandato, Trump ha comenzado sus eventos programados a partir del mediodía, a las 12.08. Sus eventos terminan, en promedio, aproximadamente a la misma hora que durante su primer año, poco después de las 17.

El número total de apariciones oficiales de Trump disminuyó un 39%. En 2017, el mandatario celebró 1688 eventos oficiales entre el 20 de enero y el 25 de noviembre de ese año. Durante ese mismo período de este año, Trump apareció en 1029 eventos oficiales.

El republicano sigue bajando regularmente al Salón Oval después de las 11 de la mañana, según una persona familiarizada con su horario. Esta rutina es un remanente de su primer mandato: tras quejarse de estar sobrecargado de trabajo por las mañanas, Trump mantenía su horario ejecutivo en la residencia de la Casa Blanca antes de bajar a trabajar.

Trump ha mantenido frecuentes viajes internacionales, a menudo con plazos ajustados, incluyendo un viaje de un día a Israel y Egipto en octubre. Registró más viajes internacionales que en el primer año de su primer mandato; realizó cuatro viajes internacionales ese año y ha realizado ocho en lo que va de año.

Digresiones y falsas afirmaciones

Trump ha divagado durante mucho tiempo en sus discursos. Durante su campaña de 2024 y en su segundo mandato, sus divagaciones han sido a menudo notorias.

Puede salirse del guion para compartir historias a veces plagadas de falsedades, como su falsa afirmación de que su tío, John Trump, había sido profesor del terrorista Ted Kaczynski en el MIT.

“Le pregunté: ‘¿Qué clase de estudiante era, tío John?’. Me respondió: ‘¿Qué clase de estudiante? ¡Uno muy bueno!’. Dijo que iría por ahí corrigiendo a todo el mundo”, declaró Trump durante un discurso en Pensilvania en julio. “No le salió muy bien. Pero diré esto: tenemos los cerebros más brillantes, tenemos el mayor poder y vamos a tener más electricidad”.

Los presidentes, en general, intentan presentar la mejor imagen posible de su salud. Matthew Dallek, historiador político de la Universidad George Washington, afirmó que Trump estaba siguiendo el ejemplo de sus predecesores, incluido el más reciente.

“La gente que lo rodea es similar a los asesores de Biden”, dijo el Sr. Dallek. “Hablaban como si viviéramos en un mundo de fantasía. Trump, de esa manera, con la ayuda de sus asesores y médicos, ha creado esta ficción sobre su salud para ocultar la cruda realidad de que tiene 79 años y es una de las personas de mayor edad que jamás haya ocupado el Salón Oval”.

No hay reglas para los informes de salud

Como cualquier otro paciente médico —y cualquier otro presidente— lo que Trump decide revelar al público sobre su salud es cosa suya.

Ante la falta de un modelo oficial para la divulgación de información sanitaria, los médicos a veces se basan en resúmenes de pruebas médicas sin entrar en detalles.

Un médico de Biden, quien enfrentó constantes preguntas sobre su salud, escribió el año pasado que se había sometido a un examen neurológico “extremadamente detallado”, pero no especificó si este incluía pruebas comunes para evaluar el deterioro cognitivo o detectar signos de demencia, que suelen recomendarse para adultos mayores.

“El médico del presidente Trump publicó dos informes detallados tras sus dos exámenes físicos como parte de su plan de mantenimiento de la salud, y cualquiera que observe al presidente Trump en sus eventos públicos diarios puede ver claramente que se encuentra en una forma física y mental impresionante, con una ética de trabajo incansable”, dijo Leavitt en un comunicado.

El presidente Donald Trump le habla a reporteros a bordo de Air Force One yendo de Miami a la Base Aérea Andrews en Maryland, el 27 de enero del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

El Dr. Jeffrey Kuhlman, quien se desempeñó como médico de la Casa Blanca de 2000 a 2013 y escribió un libro sobre la atención médica presidencial, dijo que la agenda de Trump contrasta con las de George W. Bush, quien tenía 54 años cuando asumió el cargo, y Barack Obama, quien tenía 47. Ambos incorporaron el ejercicio a sus rutinas diarias; Bush estaba en el Despacho Oval a las 6.45 todos los días, dijo Kuhlman, y Obama llegaba a las 10, aunque sus días solían extenderse más, hasta las 19 aproximadamente, cuando se reunía con su familia para cenar.

“Lo muestran como alguien eficaz”, dijo Kuhlman sobre los asesores de Trump, “pero cada vez que está en la Oficina Oval, es sedentario”.

Kuhlman agregó que es “encomiable” que, a su edad, Trump todavía suba al Air Force One usando un largo tramo de escaleras, “pero no sabes lo que hace tan pronto como entra por la puerta”.

Ante la caída de su índice de aprobación entre los votantes y el creciente número de estadounidenses insatisfechos con la economía, los aliados de Trump le han instado a que vuelva a centrarse en los asuntos internos. Los asesores del presidente afirman que esperan que viaje más por Estados Unidos antes de las elecciones intermedias, pero Trump también está considerando viajar a Davos, Suiza, para asistir a una conferencia junto con líderes mundiales y grandes empresarios este invierno boreal.

Hay algo que Trump está haciendo más en su segundo mandato: hablar del más allá. Ha mencionado el cielo —y la cuestión de si entraría en él— media docena de veces desde que asumió el cargo por segunda vez. “Tiene que haber algún tipo de informe en alguna parte”, dijo Trump durante una entrevista con Fox News en agosto, y agregó: “Es algo hermoso”.