Filtraciones, halagos al Kremlin y un plan bajo sospecha: el delicado juego de Trump para cerrar la guerra en Ucrania

WASHINGTON.- Una filtración que destapó los consejos al Kremlin de un funcionario clave de Donald Trump sobre cómo halagar al presidente norteamericano, la defensa de la Casa Blanca a su negociador en la previa de un viaje crucial a Moscú y una versión de que el plan de paz de 28 puntos respaldado por Estados Unidos para terminar la guerra en Ucrania se basó en un documento de autoría rusa.

El combo de revelaciones, en medio de las febriles negociaciones a cuatro bandas entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y líderes europeos, le suma escollos a la posibilidad de sellar pronto un acuerdo definitivo que ponga fin a casi cuatro años de conflicto armado, más allá que Trump se ha mostrado optimista en alcanzarlo.

El presidente Donald Trump, durante la ceremonia de indulto a los pavos de Acción de Gracias en la Casa Blanca, el 25 de noviembre de 2025, en Washington. Evan Vucci - AP

De acuerdo a tres fuentes oficiales citadas por la agencia Reuters, el plan de paz de 28 puntos que presentó Washington la semana pasada -propuesta que le otorgaba importantes concesiones a Rusia- estuvo basado en un documento ruso presentado a altos cargos del gobierno estadounidense en octubre, luego de la reunión de Trump y el presidente Volodimir Zelensky en Washington.

Ese documento, según las fuentes, contenía material que el Kremlin había planteado previamente en la mesa de negociaciones, incluidas concesiones que Ucrania había rechazado, como ceder una parte significativa de su territorio en el este del país.

Algunos altos cargos estadounidenses que accedieron al documento -entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio- ‍creían que las demandas de Moscú probablemente serían rechazadas de lleno por Kiev, dijeron las tres fuentes.

Tras la presentación del documento, Rubio mantuvo una conversación telefónica con el canciller ruso, Serguei Lavrov, durante la cual se discutió el documento, añadieron las fuentes. El Departamento de Estado y las embajadas rusa y ucraniana en Washington no respondieron a una solicitud de comentarios sobre el tema.

El presidente Volodimir Zelensky y su esposa, Olena Zelenska, en un tributo a víctimas de la guerra. HANDOUT� - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER�

El plan de paz de 28 puntos se ideó, al menos en parte, durante una reunión entre Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner, y Kirill Dmitriev, el jefe de uno de los fondos soberanos rusos, en Miami el mes pasado, y pocos funcionarios supieron de ello, dijeron a Reuters dos fuentes cercanas.

Horas antes de esa revelación, que seguramente no haya caído bien entre las autoridades ucranianas, el propio Trump salió a defender a su enviado especial para el conflicto, Steve Witkoff, tras el impacto que generó una conversación filtrada por Bloomberg en la que le dijo a un alto funcionario ruso que elogiar al presidente norteamericano ayudaría a suavizar una llamada con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania.

Witkoff, de acuerdo al reporte, también sugirió a Yuri Ushakov, el principal asesor de política exterior de Putin, que el líder ruso llamara a Trump antes de la visita a la Casa Blanca de Zelensky, una conversación que le dio al Kremlin la oportunidad de presionar sobre la entrega de misiles de crucero Tomahawk a Kiev.

Bloomberg publicó una transcripción de la llamada telefónica del 14 de octubre entre Witkoff y Ushakov, en la que aludieron a un posible “plan de 20 puntos” y cuya veracidad no fue cuestionada por la Casa Blanca.

El enviado especial norteamericano le aconsejó al funcionario ruso que Putin felicitara a Trump por el acuerdo de paz en Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamas, según el informe.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Archivo

La conversación ofrece una visión directa de las tácticas recientes del enviado especial de Trump para negociar con Rusia, con discusiones sobre las concesiones al Kremlin.

“Ahora bien, ante usted, sé lo que se necesita para lograr un acuerdo de paz: Donetsk y tal vez un intercambio de tierras en algún lugar”, le dijo Witkoff a Ushakov, según la transcripción de Bloomberg.

Además, según la filtración de una conversación sobre la propuesta que mantuvo con Ushakov, Dmitriev señaló: “No creo que acepten exactamente nuestra versión, pero al menos será lo más parecida posible”. Ushakov insistió en que el plan en negociación adoptara una “posición máxima” para Rusia.

Reporter: Have you heard this audio that Bloomberg has of Witkoff coaching the Russians on how to appeal to you?



Trump: That’s a standard thing, you know, because he’s got to sell this to Ukraine. He’s got to sell Ukraine to Russia. That’s what he’s… that’s what a dealmaker… pic.twitter.com/NMt72Ktcxk — Clash Report (@clashreport) November 26, 2025

“Es algo habitual”, justificó el presidente en la noche del martes sobre el diálogo filtrado de Witkoff, y añadió que probablemente esté haciendo comentarios similares a los funcionarios ucranianos. Trump ha presionado públicamente a las autoridades ucranianas para que acepten el plan de paz.

“Tiene que convencer a Ucrania. Va a convencer a Ucrania de esto. Eso es lo que hace un negociador”, señaló Trump a periodistas a bordo del Air Force One. “Hay que decirles: ‘Miren, quieren esto, hay que convencerlos’. Me imagino que le está diciendo lo mismo a Ucrania, porque cada parte tiene que ceder y recibir”, añadió.

Tras la filtración, algunos legisladores republicanos criticaron cómo el gobierno lleva adelante las negociaciones. “Este es un problema grave. Y una de las muchas razones por las que estos ridículos montajes y reuniones secretas deben cesar”, señaló el congresista Brian Fitzpatrick (Pensilvania) en X. “Que se permita a Rubio hacer su trabajo de manera justa y objetiva”, añadió.

This is a major problem. And one of the many reasons why these ridiculous side shows and secret meetings need to stop. Allow Secretary of State Marco Rubio to do his job in a fair and objective manner. https://t.co/GFNlBKLKsD — Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) November 25, 2025

El martes, representantes ucranianos dijeron que apoyaban el marco modificado del acuerdo de paz que había surgido de las últimas conversaciones, pero subrayaron que las cuestiones más delicadas -como las concesiones territoriales a Rusia, especialmente polémicas- debían fijarse en una posible nueva reunión entre Zelensky y Trump.

“El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportes adicionales de ambas partes, y solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo”, destacó el presidente norteamericano en su red Truth Social.

En tanto, este miércoles, Ushakov confirmó que existe un “acuerdo preliminar” para que Witkoff -y probablemente Kushner—, visite Moscú la próxima semana, luego de la orden que dio Trump el martes.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el secretario de Estado, Marco Rubio, en las conversaciones con la delegación ucraniana en la Misión de Estados Unidos en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025. (Martial Trezzini/Keystone vía AP) Martial Trezzini� - Keystone�

“En cuanto a Witkoff, puedo decir que se llegó a un acuerdo preliminar para que visite Moscú la próxima semana”, declaró Ushakov en una entrevista. “Espero que no venga solo, sino acompañado por otros representantes del equipo estadounidense que trabajan en el expediente ucraniano, y luego iniciaremos las conversaciones”, añadió.

Witkoff, afirmó Ushakov, “definitivamente” se reunirá con Putin si visita la capital rusa la próxima semana. Al mismo tiempo, Trump impulsó al secretario del Ejército norteamericano, Dan Driscoll, a reunirse con las autoridades ucranianas. El vínculo cercano del funcionario, de 39 años, con el vicepresidente JD Vance fue lo que lo llevó a la órbita de Trump.

En una reunión con funcionarios ucranianos en Kiev la semana pasada, Driscoll habría presentado una evaluación desalentadora sobre la guerra. El secretario del Ejército les habría dicho que sus tropas se enfrentaban a una situación compleja en el campo de batalla y que sufrirían una derrota inminente contra las fuerzas rusas, según informaron a NBC News dos fuentes con conocimiento del diálogo.

This story is just the latest example of a long-running series of 100% fake news reports claiming a rift inside the Trump administration over how to end the war in Ukraine.



These people don’t just get things wrong, they literally make things up. https://t.co/C6CqXQW4HG — Marco Rubio (@marcorubio) November 26, 2025

Rubio salió al cruce de la versión y dijo que era “solo el último ejemplo de una larga serie de noticias 100% falsas que afirman que existe una división dentro de la administración Trump sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania”.