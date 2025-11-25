Para Trump, el acuerdo de paz por Ucrania está “muy cerca”: qué dicen en Kiev y en Moscú

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista este martes sobre un posible acuerdo de paz para terminar la guerra en Ucrania, aun cuando Rusia lanzó un ataque masivo sobre su país vecino en medio de las negociaciones, que mantiene a Europa y a Ucrania a la defensiva pero dispuestos a seguir mejorando la propuesta, cuyo primer borrador se alineaba con los intereses de Moscú.

Ucrania indicó el martes su apoyo al marco de un acuerdo de paz con Rusia, pero señaló que ciertos temas sensibles debían resolverse en una reunión entre Zelensky y Trump, en lo que parece indicar que el reciente impulso diplomático de la administración norteamericana podría estar logrando avances, aunque Rusia advirtió que no permitiría ningún acuerdo que se desviara demasiado de sus propios objetivos.

Rescatistas ucranianos trabajan en el edificio residencial dañado tras los ataques con misiles y drones rusos en Kiev, el 25 de noviembre de 2025 OLEKSII FILIPPOV� - AFP�

Los negociadores estadounidenses y ucranianos mantuvieron conversaciones en Ginebra durante el fin de semana y el lunes para revisar el plan de paz propuesto inicialmente por Estados Unidos, igual que los líderes europeos.

Por su parte, el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, se reunió el lunes y el martes con funcionarios rusos en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, según informó un portavoz del funcionario norteamericano.

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, después de una reunión a puertas cerradas con la delegación ucraniana, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025 FABRICE COFFRINI� - AFP�

Los funcionarios norteamericanos y ucranianos han estado intentando reducir sus diferencias respecto del plan para poner fin al conflicto, mientras Ucrania se mueve con cautela para evitar ser presionada para aceptar un acuerdo planteado mayormente en los términos del Kremlin, incluidos ciertos puntos considerados líneas rojas para Kiev.

“Ucrania —después de Ginebra— respalda la esencia del marco, y algunos de los temas más sensibles siguen siendo puntos para discutir entre los presidentes”, dijo un funcionario ucraniano.

Fotografía distribuida por el Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania el 22 de noviembre de 2025: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky HANDOUT� - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER�

El propio Trump aseguró el martes que Estados Unidos está “muy cerca” de lograr acuerdo sobre Ucrania.

“Creo que estamos muy cerca de un acuerdo. Ya lo veremos”, dijo el presidente durante un evento en la Casa Blanca por el día de Acción de Gracias. “Pensé que habría sido más fácil, pero creo que estamos avanzando”, añadió el magnate.

Zelensky podría visitar Estados Unidos en los próximos días para finalizar un acuerdo con Trump, dijo el jefe de seguridad nacional de Kyiv, Rustem Umerov, aunque Washington no confirmó ningún viaje.

El presidente norteamericano, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en la Casa Blanca, el 25 de noviembre de 2025, en Washington Evan Vucci� - AP�

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en X que, durante la última semana, Estados Unidos había logrado “un progreso enorme hacia un acuerdo de paz al llevar tanto a Ucrania como a Rusia a la mesa de negociaciones”.

“Quedan algunos detalles delicados, pero no insuperables, que deben resolverse y que requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos”, añadió la vocera.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que un plan de paz enmendado debe reflejar “el espíritu y la letra” del entendimiento alcanzado entre Putin y Trump en su cumbre en Alaska.

“Si el espíritu y la letra de Anchorage se borran en lo que respecta a los entendimientos clave que hemos establecido, entonces, por supuesto, será una situación fundamentalmente diferente (para Rusia)”, advirtió Lavrov.

Poniendo en evidencia lo que está en juego para Ucrania, su capital, Kiev, fue alcanzada durante la noche por una oleada de misiles y cientos de drones en un ataque ruso que dejó al menos siete muertos y volvió a interrumpir los sistemas de energía y calefacción.

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

Reunión de Ucrania con sus aliados europeos

Un grupo de países que apoyan a Ucrania, conocido como la “coalición de los voluntarios” y que encabezan Reino Unido y Francia, celebró una reunión virtual el martes para discutir el acuerdo, de la que participó el propio Zelensky.

“Hoy en día, claramente no hay voluntad por parte de Rusia de alcanzar un alto el fuego”, afirmó tras el encuentro el presidente francés, Emmanuel Macron, quien tampoco cree que los rusos hayan mostrado una disposición para “debatir” la propuesta modificada tras las conversaciones en Ginebra.

El presidente francés, Emmanuel Macron, en una videoconferencia de la “Coalición de los Dispuestos”, en París, Francia, el martes 25 de noviembre de 2025 POOL� - Pool EPA�

“Es una iniciativa que va en la dirección correcta: la paz. Sin embargo, hay aspectos de ese plan que merecen ser discutidos, negociados, mejorados”, había dicho el mandatario a la radio RTL antes de la reunión. “Queremos la paz, pero no queremos una paz que sea una capitulación”, aseguró el mandatario.

Durante la reunión virtual, Zelenskiy instó a los líderes europeos a negociar un marco para desplegar una “fuerza de reaseguro” en Ucrania y a seguir apoyando a Kiev mientras Moscú no muestre intención de poner fin a su invasión.

“Creemos firmemente que las decisiones de seguridad sobre Ucrania deben incluir a Ucrania, las decisiones de seguridad sobre Europa deben incluir a Europa... Porque cuando algo se decide a espaldas de un país o de su gente, siempre existe un alto riesgo de que simplemente no funcione”, dijo el mandatario ucraniano, en un claro mensaje sobre la propuesta norteamericana. “Ese marco está sobre la mesa y estamos listos para avanzar juntos, con Estados Unidos y con el compromiso personal del presidente Trump”, añadió.

En paralelo, Rumania desplegó aviones de combate para seguir drones que violaron su territorio cerca de la frontera con Ucrania en la madrugada del martes, mientras uno de ellos seguía incursionando dentro del país miembro de la OTAN, informó el ministerio de Defensa.

Zelensky, bajo presión

El plan de 28 puntos que surgió la semana pasada tomó por sorpresa a muchos dentro del gobierno estadounidense, así como en Kiev y en Europa, y generó nuevas preocupaciones de que la administración Trump pudiera estar dispuesta a presionar a Ucrania para firmar un acuerdo de paz fuertemente inclinado a favor de Moscú.

El plan inicial exigía que Kiev cediera territorio adicional más allá del casi 20% de Ucrania que Rusia ha capturado desde su invasión a gran escala en febrero de 2022, así como aceptar la reducción de su Ejército y desistir permanentemente de su ingreso a la OTAN, condiciones que Kiev ha rechazado por considerarlas equivalentes a una rendición.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, el 28 de febrero de 2025 SAUL LOEB� - AFP�

El impulso repentino aumentó la presión sobre Ucrania y sobre Zelensky, quien además se encuentra en su punto más vulnerable desde el inicio de la guerra, después de que un escándalo de corrupción provocara la destitución de dos de sus ministros y mientras Rusia logra avances en el campo de batalla.

Por otro lado, Zelensky podría tener dificultades para lograr que los ucranianos acepten un acuerdo percibido como una rendición de sus intereses.

I spoke with @bundeskanzler Friedrich Merz.



Germany has been helping us a lot since the very beginning of this war – militarily, financially, and politically. I am grateful that we in Ukraine can always count on Germany’s leadership and support.



I shared the latest details of… pic.twitter.com/II6d7hqvAA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

El mandatario dijo el lunes que el último plan de paz incorporaba puntos “correctos” tras las conversaciones en Ginebra.

“Los temas sensibles, los puntos más delicados, los discutiré con el presidente Trump”, agregó Zelensky en su discurso nocturno, y aseguró que el proceso de elaboración de un documento final sería difícil.

Agencias AP, AFP y Reuters