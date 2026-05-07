Mientras EE.UU. intenta reabrir el estrecho de Ormuz, Emiratos Árabes desafía el bloqueo con petroleros ocultos

LONDRES.– Mientras el enfoque del presidente norteamericano, Donald Trump, respecto de la guerra con Irán oscilaba esta semana entre declaraciones sobre haber finalizado las operaciones militares y nuevas amenazas al régimen islámico, Emiratos Árabes Unidos y algunos compradores habrían enviado de incógnita varios petroleros cargados de crudo a través del estrecho de Ormuz, en un intento por mover el petróleo acumulado en el Golfo debido al conflicto en Medio Oriente, según fuentes del sector y datos de navegación.

Los volúmenes enviados representan una fracción de las exportaciones habituales de los Emiratos antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, pero muestran los riesgos que tanto el productor como los compradores están dispuestos a asumir para reactivar las ventas de petróleo.

Foto tomada en Nicosia el 4 de mayo de 2026, que muestra a una persona frente a una gran pantalla con el movimiento de embarcaciones en el estrecho de Ormuz - - AFP

Los otros productores del Golfo –Irak, Kuwait y Qatar– han detenido las ventas, reducido drásticamente los precios para atraer compradores desinteresados o, en el caso de Arabia Saudita, solo están enviando cargamentos a través del mar Rojo.

Narrativa contradictoria en Washington

El martes empezó con el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, explicando cómo el Ejército estaba protegiendo a los buques varados para que pudieran atravesar el estrecho de Ormuz. Sostuvo que se trataba de una operación defensiva y que la tregua seguía vigente, a pesar de que Irán había lanzado misiles y drones contra fuerzas estadounidenses.

Esa misma tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los periodistas en la Casa Blanca que la operación militar había “concluido” y que Estados Unidos había logrado sus objetivos. Sin embargo, casi en la misma frase, señaló que Trump aún buscaba un “camino hacia la paz” que requería que Irán aceptara un acuerdo para reabrir el vital corredor marítimo petrolero.

Imagen del 5 de mayo de 2026 de Rubio hablando durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos Li Yuanqing - XinHua

Hacia la noche del martes, Trump anunció que el esfuerzo para proteger los buques quedaba en pausa, a la espera de ver si se podía alcanzar un acuerdo. El miércoles por la mañana, volvió a advertir que los bombardeos se reanudarían si Teherán no aceptaba los términos de Estados Unidos.

El enfoque cambiante y a menudo contradictorio del gobierno norteamericano ha generado una confusión cada vez mayor, mientras el presidente y sus asesores presentaban esta semana una vertiginosa narrativa sobre la estrategia estadounidense para desbloquear el estrecho de Ormuz y dar por terminada una guerra cuya evolución cambió drásticamente en cuestión de horas.

A lo largo del conflicto, el presidente ha cambiado sus prioridades y su definición de victoria. Ha ofrecido una interpretación difusa del alto el fuego y ha propuesto su propia lectura de una ley que exige aprobación del Congreso para operaciones militares después de 60 días.

Hegseth habla con periodistas durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el 5 de mayo de 2026, en Arlington, Estados Unidos CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El torbellino de decisiones de las últimas 24 horas también refleja la percepción de que cualquier alternativa a un acuerdo “va desde lo inaceptable hasta lo francamente desastroso” en un momento políticamente sensible para el presidente republicano, dijo Ali Vaez, director para Irán del International Crisis Group.

“Este no es un gobierno que funcione en base a un proceso de políticas. Funciona por impulso. Y el presidente parece ahora cansado de esta guerra y reacio a seguir invirtiendo capital político en ella”, afirmó Vaez.

Petroleros emiratíes sortean el bloqueo

Teherán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel, que empezaron el 28 de febrero, cerrando de facto el estrecho de Ormuz a las exportaciones, salvo las propias, lo que ha bloqueado una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. El cierre y un bloqueo estadounidense que ha detenido las exportaciones iraníes en las últimas semanas han empujado los precios globales del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

En abril, la compañía Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), de Emiratos Árabes Unidos, logró exportar al menos 4 millones de barriles de su crudo Upper Zakum y 2 millones de barriles de crudo Das en cuatro buques desde terminales dentro del Golfo, según tres fuentes, datos de seguimiento marítimo de Kpler y un análisis de datos satelitales de SynMax.

Imagen obtenida de la agencia iraní ISNA el 4 de mayo de 2026: embarcaciones fondeadas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán AMIRHOSSEIN KHORGOOEI - ISNA

Los envíos fueron descargados mediante transferencias de barco a barco (STS, por sus siglas en inglés) a otra embarcación que luego llevó el petróleo a una refinería del sudeste asiático, o bien fueron descargados en instalaciones de almacenamiento en Omán, o directamente enviados a refinerías en Corea del Sur, según las tres fuentes —una con conocimiento directo del asunto y dos familiarizadas con las operaciones de ADNOC—, así como los datos de Kpler y SynMax.

Los envíos de ADNOC enfrentan el riesgo de ataques por parte de Irán, lo que quedó en evidencia cuando el lunes los Emiratos Árabes Unidos acusaron al régimen islámico de haber utilizado drones para atacar un petrolero vacío de ADNOC, el Barakah, mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

Un buque cisterna de petróleo y productos químicos descarga en un depósito sobre el río Garona, en Ambès, cerca de Burdeos, en el suroeste de Francia, el 5 de mayo de 2026 PHILIPPE LOPEZ - AFP

Los buques navegan con sus transpondedores del sistema de identificación automática (AIS) apagados, lo que reduce las posibilidades de ser detectados por las fuerzas iraníes. Esta táctica es comúnmente utilizada por Irán para eludir las sanciones estadounidenses sobre sus exportaciones de petróleo.

Sin embargo, esto también dificulta el seguimiento del volumen total de exportaciones de ADNOC a través de los datos de la industria naviera, lo que implica que las cantidades enviadas desde el Golfo en abril podrían ser mayores.

Dividir el petróleo mediante transferencias barco a barco (STS) permite a ADNOC vender cargamentos más pequeños y liberar a los buques VLCC para regresar rápidamente al Golfo a cargar nuevamente.

Tanques de almacenamiento de combustible que se alzan en un depósito petrolero, en Ambès, cerca de Burdeos, en el suroeste de Francia, el 5 de mayo de 2026 PHILIPPE LOPEZ - AFP

ADNOC planea continuar vendiendo petróleo desde dentro del estrecho, notificando a algunos clientes a fines de abril que podrían cargar crudo Das y Upper Zakum a partir de mayo mediante transferencias STS en puertos fuera del Golfo, incluidos Fujairah y Sohar en Omán.

La compañia ha tenido que reducir sus exportaciones en más de 1 millón de barriles diarios desde el inicio de la guerra, frente a los 3,1 millones de barriles diarios que enviaba el año pasado, según datos de Kpler. La mayor parte de sus exportaciones corresponden al crudo Murban, que se envía por oleoducto desde los campos terrestres hasta Fujairah.

Agencias AP y Reuters