Diamantes, tradición y un guiño a Venezuela: así fue la boda de la princesa María Carolina en Liechtenstein

VADUZ.- Vaduz, la capital del diminuto pero poderoso Principado de Liechtenstein, vivió el sábado 30 de agosto un día de gala. La princesa María Carolina de Liechtenstein, nieta del príncipe soberano Hans-Adam II, contrajo matrimonio con el venezolano Leopoldo Maduro Vollmer en una celebración que combinó solemnidad, tradición y un aire cosmopolita.

La ceremonia religiosa se desarrolló en la Catedral de San Florín, templo neogótico del siglo XIX que se levanta a orillas del Rin. Bajo sus muros descansa la cripta de la familia principesca, lo que aportó al enlace un fuerte simbolismo histórico. Desde temprano, la escalinata del templo se transformó en un pasillo ceremonial: una alfombra azul marino flanqueada por imponentes hortensias en tonos celestes y blancos, que realzaban la piedra centenaria y creaban un marco digno de un cuento de hadas.

La princesa María Carolina de Liechtenstein se casó con el venezolano Leopoldo Maduro Vollmer Princely House/Iconoclash Photography

Leopoldo, banquero de inversión radicado en Londres, fue el primero en llegar, cumpliendo con la tradición. Lo acompañaron su madre, Sofía Vollmer, y sus hermanas, Emilia y Sofía, todas ellas luciendo tocados de la firma española Mimoki. Saludó a los invitados con una sonrisa sobria antes de ocupar su lugar en el altar.

Minutos después, el turno fue de la novia: María Carolina arribó en un Rolls Royce blanco junto a su padre, el príncipe heredero Alois. La princesa deslumbró con un vestido de encaje bordado, un velo de plumeti que caía con delicadeza y la histórica tiara Fringe, cargada de diamantes. El ramo de flores blancas en cascada y un juego de joyas familiares completaron el look.

La misa comenzó puntualmente a las 11 de la mañana (hora local), oficiada por el obispo Benno Elba. El silencio solemne del templo solo fue interrumpido por los votos, pronunciados en voz firme por los novios, que resonaron bajo las bóvedas góticas.

El enlace no solo fue un acontecimiento íntimo para la familia principesca, sino también un evento social de gran alcance. Entre los invitados se encontraban representantes de casas reales, figuras de la aristocracia europea y personalidades políticas. Destacaron la princesa Margarita de Luxemburgo, la duquesa de Medinaceli, Victoria Hohenlohe, el príncipe Nikolaus de Liechtenstein, así como la primera ministra Brigitte Haas y el presidente del Parlamento, Manfred Kaufmann.

Tras el “sí, quiero” y el intercambio de anillos, los recién casados salieron de la catedral entre aplausos y pétalos, sonrientes y tomados de la mano. Afuera, un grupo de curiosos esperaba verlos, aunque el acceso estuvo estrictamente controlado por razones de seguridad.

La fiesta se trasladó luego al Castillo de Vaduz, la fortaleza medieval del siglo XII que domina la capital desde lo alto. Residencia oficial de la familia principesca desde 1939, con 130 habitaciones y murallas que parecen sacadas de una postal, el castillo fue escenario de un banquete engalanado con flores frescas y mesas vestidas con mantelería blanca. Se sirvió un menú de varios pasos acompañado por vinos europeos y etiquetas de Ron Santa Teresa, un guiño a las raíces venezolanas del novio.

Los novios

María Carolina, nacida en Grabs, Suiza, en 1996, es la única hija mujer del príncipe heredero Alois y la princesa Sofía de Liechtenstein. Estudió en Vaduz, en Inglaterra y más tarde en la Parsons School of Design, entre París y Nueva York, donde se graduó en 2020 en Diseño de Moda. Vive en Londres, donde trabaja en el sector textil. Su estilo elegante y moderno la posiciona como una de las jóvenes royals más admiradas de Europa. Con una fortuna estimada en 7200 millones de dólares, es además una de las princesas más ricas del continente.

Leopoldo Maduro Vollmer nació en Caracas en 1990 y pertenece a una de las familias empresariales más influyentes de Venezuela, ligadas al Ron Santa Teresa y a proyectos de reinserción social como la Fundación Alcatraz. Educado en el colegio San Ignacio de Loyola, en Caracas, y luego en la prestigiosa Harrow School, estudió en la Universidad de St. Andrews, donde coincidió con el príncipe Guillermo y Kate Middleton, y más tarde en Queens College, Cambridge. Su carrera lo llevó de BNP Paribas a Nueva York y París, antes de instalarse en Londres en 2016, donde hoy se desempeña en la gestión de inversiones.

Para los curiosos que no pudieron estar presentes, la Casa Real compartió en redes sociales imágenes inéditas del enlace con el mensaje: “La Casa Real de Liechtenstein abre el álbum más íntimo de la boda de la princesa María Carolina y Leopoldo Maduro Vollmer”. Las fotos mostraron tanto la salida de los novios de la catedral como momentos más distendidos en los salones del castillo, donde tradición y modernidad se unieron en un evento que, sin estridencias, quedará como uno de los hitos sociales del año en Europa.

Agencia AFP