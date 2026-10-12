Difunden un video del momento del ataque hutí contra el aeropuerto de Riad: Arabia Saudita investiga por qué no lo anticiparon

EL CAIRO.– Arabia Saudita inició una investigación para determinar por qué sus defensas aéreas no lograron interceptar una oleada de misiles y drones lanzada por los rebeldes hutíes —respaldados por Irán—, incluido el ataque contra el aeropuerto de Riad que causó al menos 13 muertos y más de 300 heridos el sábado, según informaron el lunes dos funcionarios de la región.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que las investigaciones iniciales indican que los hutíes de Yemen lanzaron primero varios drones para abrir paso a una combinación de misiles de crucero y balísticos hacia el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad.

Este lunes, el Ministerio de Medios de Arabia Saudita difundió un video registrado por una cámara de seguridad que muestra el pánico que se vivió dentro del aeropuerto en el momento del ataque del sábado.

Difunden imágenes del ataque al aeropuerto de Riad en Arabia Saudita

Los hutíes cuentan con misiles balísticos y sistemas avanzados equipados con ojivas capaces de cambiar de trayectoria durante el vuelo, lo que supone un desafío para los interceptores Patriot y otros sistemas de defensa utilizados por los sauditas.

“Las defensas aéreas sauditas han logrado interceptar algunos misiles y drones hutíes, pero Arabia Saudita es tan extensa que, sencillamente, les resulta imposible defenderse completamente”, señaló Thomas Juneau, analista de seguridad en la Universidad de Ottawa.

Uno de los funcionarios indicó que la investigación también busca esclarecer por qué los sistemas de defensa aérea no emitieron una alerta temprana sobre el ataque, en el que los misiles y drones hutíes recorrieron más de 1000 kilómetros hasta llegar a Riad.

Wissam Owaida, sobrino de Buthaina Ahmad Oweida —la mujer siria fallecida en el ataque de ayer al aeropuerto de Riad—, muestra una fotografía de ella en su teléfono móvil en la casa familiar, en su localidad natal de Hafasraja, Siria Omar Albam - AP

Este lunes, en una conferencia sobre energía en Riad, el ministro saudita de Energía, el príncipe Abdulaziz ben Salman, abogó por una respuesta firme tras la oleada de ataques y reconoció que la ofensiva puso a prueba la infraestructura y la resiliencia de la monarquía petrolera.

Los ataques a Arabia Saudita, potencia regional y mayor exportador de crudo del mundo, son los más mortíferos en una década.

“Los acontecimientos de las últimas semanas son serios. Nuestra respuesta debe ser igualmente seria”, dijo. “Estas circunstancias han puesto a prueba nuestra infraestructura, nuestras instituciones, nuestra gente y nuestro aguante. También han puesto a prueba las decisiones tomadas mucho antes de las presentes crisis”, enfatizó.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz ben Salman Al Saud, interviene en el 25.º Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo celebrado en Riad este lunes FAYEZ NURELDINE - AFP

Pese a la creciente tensión regional, los sauditas continuaron el lunes con la segunda jornada del Congreso Mundial del Petróleo en Riad. Se había confirmado la participación en la conferencia de más de 70 ministros, más de 300 directores ejecutivos y altos cargos, así como líderes de más de 25 organizaciones e instituciones energéticas internacionales.

Ataques cruzados y aeropuerto cerrado

El lunes, los medios estatales sauditas informaron que sus fuerzas armadas estaban respondiendo a un nuevo ataque con drones y misiles de crucero, sin ofrecer detalles. Por su parte, funcionarios hutíes informaron que Arabia Saudita llevó a cabo nuevos ataques contra Saná, la capital de Yemen, causando la muerte de una persona y heridas a otras 12.

El aeropuerto de Riad permaneció cerrado el lunes, a la espera de “verificar la seguridad de las instalaciones”, dijo este lunes la autoridad de aviación civil, en un momento repleto de eventos económicos en la ciudad, a los que suelen acudir numerosos empresarios extranjeros. Se prevé ​que se ⁠cancelen alrededor ⁠del 60% de los vuelos programados, según la empresa de análisis ​de aviación Cirium.

Pasajeros con destino a Arabia Saudita permanecen varados en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal de Daca este lunes PIYAS BISWAS - AFP

Los ataques ‌supusieron una de las interrupciones más importantes de la aviación civil saudita en ⁠años, lo que obligó a las compañías aéreas de ‌toda Europa y Asia a suspender sus servicios.

La ⁠Administración Federal de Aviación instó el domingo ⁠a las aerolíneas estadounidenses a actuar con precaución al volar hacia o sobre Arabia Saudita. El Grupo Lufthansa ha cancelado todos los vuelos a Riad hasta el 16 de octubre, mientras que Air ‌France-KLM ha ampliado hasta finales ​de mes la suspensión de los servicios con origen y destino en la capital saudita.

Pedido de ayuda

Arabia Saudita espera que Estados Unidos se involucre más directamente en su lucha contra los hutíes. Washington ha colaborado compartiendo información de inteligencia, identificando objetivos y planificando una ofensiva liderada por los sauditas, pero hasta ahora se abstuvo de llevar a cabo ataques directos contra los rebeldes de Yemen.

Una intervención estadounidense podría llevar a los hutíes a intentar bloquear la navegación a través del estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo frente a las costas de Yemen, restringiendo así el flujo de petróleo desde el golfo Pérsico.

El flujo de petróleo de Medio Oriente ya se ha visto complicado por los intentos de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz, otra vía marítima por la que transitaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial antes de que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero.

Pasajeros con destino a Arabia Saudita permanecen varados en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal de Daca este lunes PIYAS BISWAS - AFP

Los rebeldes tomaron zonas clave a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb el mes pasado. La coalición liderada por Arabia Saudita, que respalda a las fuerzas del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, ha estado intentando recuperar dichos territorios.

El sábado, tras el letal ataque al aeropuerto, el presidente estadounidense Donald Trump declaró a la prensa que estaba considerando la posibilidad de lanzar ataques de Estados Unidos contra los hutíes.

Sin embargo, el conflicto surge en un momento delicado para Trump, apenas unas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, que determinarán si su Partido Republicano mantiene el control del Congreso.

La inflación persistente y los elevados precios de la gasolina, agravados por el conflicto en curso con Irán, han generado un rechazo generalizado entre los estadounidenses hacia dicha guerra. Ampliar la participación militar de Estados Unidos al conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes conlleva el riesgo de avivar aún más el descontento del electorado estadounidense.

Respuesta conjunta

Por otra parte, un diplomático emiratí pidió el lunes una “acción conjunta del Golfo” para defender a los países de la región frente a los ataques de Irán y sus grupos aliados.

Anwar Gargash, asesor diplomático de los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos, afirmó que Irán y sus aliados calcularon erróneamente que los países árabes del Golfo eran “el eslabón más débil” en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

“Ha quedado claro que todos somos objetivo y que nuestra seguridad es indivisible”, escribió en redes sociales, añadiendo que los ataques contra Arabia Saudita “socavan la seguridad de los Emiratos Árabes Unidos y de todos los Estados del Golfo”.

Esta imagen, tomada de un video obtenido y verificado por AP, muestra espeso humo negro y llamas que se elevan de un incendio en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, Arabia Saudita, el viernes 9 de octubre AP

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán expresó el lunes su preocupación por los enfrentamientos entre sauditas y hutíes, y manifestó que Irán estaría dispuesto a resolver las disputas entre ambas partes mediante la diplomacia.

“Estamos profundamente preocupados por los acontecimientos en la Península Arábiga”, declaró Esmail Baghaei en su rueda de prensa semanal. “Hemos anunciado en repetidas ocasiones nuestra disposición a ofrecer nuestros buenos oficios para facilitar conversaciones entre ambas partes”.

Baghaei señaló que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y su homólogo saudí, el príncipe Faisal ben Farhan Al-Saud, conversaron por teléfono el domingo sobre la situación, aunque no ofreció detalles al respecto.

Agencias AP, AFP y Reuters