Dinamarca busca formar gobierno en un escenario fragmentado tras las elecciones legislativas

COPENAGUE.- El partido de centroizquierda, encabezado por la primera ministra Mette Frederiksen, ganó las elecciones legislativas celebradas este martes en Dinamarca, pero sin lograr asegurarse la mayoría en el parlamento. En la próximas semanas, se prevén intensas negociaciones para formar un gobierno de coalición.

Con el 21,9 % de los votos, el Partido Socialdemócrata se sitúa en su nivel más bajo desde hace más de un siglo, muy lejos del 27,5% de 2022. “Esperábamos perder votos, ya que es lo normal cuando uno se presenta por tercera vez”, reconoció Frederiksen, que dirige el país desde 2019. “Por supuesto, lamento que no hayamos obtenido más”, reconoció luego.

Con todos los votos escrutados, al bloque de izquierda se le atribuyeron 84 escaños en el parlamento de 179 miembros y al de derecha, 77. Se trata del peor resultado para los socialdemócratas en más de 120 años, aunque se mantienen como el primer partido del país.

Ahora, Dinamarca intentará formar gobierno tras la victoria sin mayoría de la primera ministra socialdemócrata, con el partido centrista Moderados como árbitro de las negociaciones.

En ese marco, Frederiksen presentó su dimisión ante el rey Federico X quien le encargó dirigir las negociaciones con todos los partidos con vistas a la formación del nuevo gobierno, después de una primera ronda de contactos con los principales representantes políticos.

Bajo ese nuevo rol, Frederiksen -cuyo partido socialdemócrata obtuvo una amplia victoria pero sin mayoría para gobernar- deberá hablar con las otras once formaciones representadas en el Parlamento para decidir quién podrá ser el próximo primer ministro y formar gobierno.

Los Moderados del ministro de Relaciones Exteriores saliente, Lars Lokke Rasmussen, obtuvieron 14 escaños que los convierten en la fuerza decisiva para formar gobierno.

Frederiksen buscará inicialmente formar una coalición de izquierda con los centristas. “La solución más realista es ver si es posible formar un gobierno que represente a los partidos que van de (la izquierdista) Alternativa de Franciska (Rosenkilde) hasta (los centristas de) Lars Lokke Rasmussen” declaró la primera ministra el miércoles, en un debate entre dirigentes de distintas formaciones.

Groenlandia

La líder del partido de centroizquierda llegó a los comicios como favorita para un tercer mandato gracias a su oposición al presidente estadounidense Donald Trump y sus intenciones de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo que Washington considera vital para su seguridad.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, admira la puesta de sol en su visita a Nuuk MADS CLAUS RASMUSSEN - Ritzau Scanpix

Sin embargo, la campaña centró en asuntos cotidianos más que en la crisis por las ambiciones del presidente de Estados Unidos, respecto a Groenlandia.

Apoyo disminuido

Más de 4,3 millones de personas podían participar en la votación para el nuevo Folketing, o Parlamento, en Copenhague, que se elige por un mandato de cuatro años.

La primera ministra convocó las elecciones en febrero, adelantándolas varios meses a la fecha límite, aparentemente con la esperanza de que su imagen de firmeza en la crisis por Groenlandia la ayudara ante los votantes en el país miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Getty Images

Sin embargo, en su segundo mandato su apoyo había disminuido a medida que aumentaba el costo de vida, algo que, junto con las pensiones y un posible impuesto sobre la riqueza, ha sido un tema destacado de la campaña.

La socialdemócrata de centroizquierda, de 48 años, es conocida por su fuerte apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión de Rusia y por un enfoque restrictivo de la migración, continuando una tradición en la política danesa que ya se remonta a dos décadas.

En Dinamarca, la campaña giró principalmente en torno a cuestiones internas como el costo de vida, el Estado de bienestar y el medioambiente. Ante una extrema derecha poderosa desde finales de la década de 1990, también se ha debatido sobre la inmigración, y los socialdemócratas han abogado por un nuevo endurecimiento de las políticas en este ámbito.

Agencia AFP