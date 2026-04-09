La insólita decisión que se tomó en una ciudad de Europa por la invasión de los murciélagos

La ciudad danesa de Gladsaxe, ubicada en las cercanías de Copenhague, ha transformado el paisaje nocturno de la avenida Frederiksborgvej al sustituir las farolas de luz blanca tradicional por luminarias de color rojo.

Esta medida, implementada recientemente según reportes de medios internacionales como BFMTV, busca eliminar las barreras lumínicas que las ondas cortas (luz blanca) representan para las colonias de murciélagos locales.

Con esta medida la ciudad busca integrar la infraestructura urbana con la preservación de la fauna silvestre instagram.com/afry.official

Al utilizar una longitud de onda más larga, el municipio pretende facilitar el tránsito y la caza de estos mamíferos voladores en las zonas arboladas adyacentes a la carretera, integrando la infraestructura urbana con la preservación de la fauna silvestre.

Las investigaciones en las que se basa esta transición sugieren que la luz blanca convencional actúa como un obstáculo insalvable para diversas especies de murciélagos, fragmentando sus hábitats y dificultando sus desplazamientos naturales. El color rojo, al tener una frecuencia menor, resulta prácticamente invisible o mucho menos intrusivo para el sistema visual de estos animales.

La luz blanca convencional actúa como un obstáculo insalvable para diversas especies de murciélagos, fragmentando sus hábitats Freepik

Gladsaxe no es pionera absoluta en esta estrategia; se suma a una tendencia europea que inició en 2018 con la ciudad neerlandesa de Zuidhoek-Nieuwkoop, seguida por el Reino Unido en 2019, donde se instalaron 60 metros de iluminación roja en la carretera A4440 junto a la reserva natural de Warndon Woodlands.

Desafíos para la visibilidad y la seguridad de los conductores

A pesar de los beneficios ecológicos, la adopción de este espectro lumínico ha generado preocupaciones respecto a la seguridad vial. La visión humana es menos eficaz bajo luz roja, lo que afecta directamente la percepción de profundidad y la capacidad de discriminar contrastes en la calzada.

Un murciélago rescatado se posa sobre una mano durante una ceremonia de reintroducción a su hábitat natural y se utiliza la luz roja Dan Bashakov - AP

Tanto conductores como peatones en Gladsaxe han reportado dificultades para calcular distancias y una disminución en la agudeza visual. Esta alteración en la percepción espacial puede ralentizar la capacidad de reacción ante obstáculos imprevistos, planteando un conflicto directo entre los objetivos de conservación ambiental y los estándares de seguridad para los usuarios de la vía pública.