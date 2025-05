Diosdado Cabello aseguró que María Corina Machado y la oposición negociaron con el régimen de Venezuela para sacar del país a los refugiados de la embajada argentina

El gobierno de Venezuela reconoció el miércoles por primera vez que miembros de la oposición del país abandonaron la embajada argentina en Caracas donde se habían refugiado durante más de un año, pero negó que su llegada a Estados Unidos haya sido el resultado de una operación internacional de rescate, como lo calificó María Corina Machado y Marco Rubio, el secretario de Estado de la administración Trump.

El encargado de afirmar esta información fue el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, a través de su programa semanal televisivo. El funcionario chavista dijo que la salida del grupo fue negociada con el régimen y que una de las cinco personas que se menciona que habrían salido, ya estaba afuera desde agosto.

Cabello ponderó que la decisión de aislarse en el centro diplomático argentino fue de ese grupo de personas, esperanzadas por obtener un rápido salvoconducto fuera del país, pero que con el correr de los meses no se les cumplió lo prometido.

Diosdado Cabello aseguró que hubo una negociación para la salida de los refugiados en la embajada argentina

“Dijeron que fue una operación ‘extraordinaria’. Pero los que más o menos saben, dicen que fue en base a una negociación; el que dice que no, es porque lo dejaron por fuera de la negociación y no tiene nada que decir. La permanencia de esas personas en esa embajada dependía de ellos, nosotros no los metimos ahí. A ellos les ofrecieron, dentro de la épica, que los iban a sacar al otro día con los marines. Pero pasaron los días y no sucedió, y empezaron a deteriorarse emocionalmente”, narró Cabello.

Según el funcionario cercano a Maduro, fue la oposición la que intentó comunicarse en primera instancia a través de mensajes para “hablar” y que como parte del trato, también hubo peticiones personales. Allí, mencionó la salida, unos días antes, de la madre de María Corina Machado.

Durante el programa el hombre mostró una serie de fotografías en donde se observaba a Corina Parisca en el aeropuerto de la Guaria, antes de abordar hacia Bogotá; además, reveló copias del pasaje y su pasaporte ante las cámaras.

Diosdado mostró fotos de la madre de Corina Machado en el aeropuerto

“Ahora la señora dice que fue una operación impecable… Impecable un carajo, si lo primero que pidió fue por su mamá. A la señora la van a internar en un asilo, porque no la quiere tener. Y hasta el contacto en el asilo se lo hicimos nosotros", señaló Cabello.

Las declaraciones del funcionario de Maduro se produjeron más de 24 horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció en redes sociales que los miembros de la oposición venezolana se encontraban en suelo estadounidense después de un “rescate exitoso”.

El gobierno del presidente argentino Javier Milei permitió que las seis personas ingresaran a la residencia del embajador después de que las autoridades leales al partido gobernante de Venezuela emitieron órdenes para su arresto, acusándolos de promover actos de violencia para desestabilizar al país. El grupo incluía al jefe de campaña y al director de comunicaciones de la líder opositora Machado, así como a Fernando Martínez, un ministro del gabinete en la década de 1990.

Ls refugiados en en la embajada argentina en Caracas que abandonaron la sede diplomática y están fuera de Venezuela

Después del anuncio de Rubio del martes, Machado agradeció a las personas involucradas en lo que calificó como “una operación impecable y épica por la libertad de cinco héroes de Venezuela”. Cabello, sin embargo, argumentó que en la embajada permanecieron únicamente cuatro personas tras la partida de Martínez.

Desde finales de noviembre, el grupo había denunciado la presencia constante de agentes del servicio de inteligencia y policías afuera de la residencia. También había acusado al gobierno del presidente Nicolás Maduro de cortar los servicios de electricidad y agua del complejo. Este último rechazó las acusaciones.

Con información de AP.