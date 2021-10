Disney World cumple medio siglo y lo celebra durante 18 meses

El 1 de octubre de 1971 abrió sus puertas Walt Disney World. Mickey, Pluto y sus amigos le daban la bienvenida a aquellas 10.000 visitas y desfilaban por la calle en un despliegue jamás visto ante una suelta de cientos de globos al aire.

Desde entonces, nada ha sido igual. Disney World se convirtió en capital turística mundial. Hoy, 50 años después, este mundo de fantasía comienza una celebración que durará 18 meses. Cientos de medios internacionales llegan al hogar de Mickey y Minnie para ser protagonistas de este hito. Si es Disney, la fiesta es a lo grande. ¿De qué se trata?

El Castillo de Cenicienta es como siempre, la estrella. Repleto de adornos dorados relucientes y un escudo del 50 aniversario, es por la noche uno de los escenarios del nuevo show nocturno “Enchanted”. Una perfecta mezcla de fuegos artificiales, música poderosa, iluminación mejorada y, por primera vez, efectos de proyección envolventes que se extienden desde el Castillo hasta todos los edificios de Main Street, la calle principal.

Los íconos de los parques (el Castillo, la bocha de Epcot, el árbol de la vida en Animal Kingdom y la torre del terror en Hollywood Studios) estarán iluminados de una forma novedosa, con cambios de color, brillo y elementos vivientes.

A lo largo de los cuatro parques hay 50 esculturas doradas con los personajes que ya son parte de esta historia. Desde el mismísimo Mickey hasta Coco, pasando por todos los famosos de películas.

En Epcot se lanza por las noches “Harmonious”, un espectáculo sobre la laguna que reúne a todos los países del mundo. “Llevó casi cinco años para desarrollarlo, es uno de los espectáculos más grandes que hemos creado en nuestra vida” cuenta a LA NACION Katrina Mena Rick, productora creativa de Disney Entertainment. Un espectáculo de esta envergadura lleva además cientos de pruebas cuando el parque está cerrado. “Hemos estado ensayándolo por meses. Mientras ustedes están durmiendo nosotros estamos trabajando”, bromea.

Harmonious es una celebración cultural y global. La puesta en escena de un mundo en armonía, con elementos técnicos novedosos, piezas flotantes sobre el lago con gigantescas pantallas LED, proyecciones en agua, y coreografías de fuentes móviles y fuegos artificiales. Solamente la música empleó 240 artistas de todas partes del mundo que cantan en más de 12 idiomas, muchos de ellos famosos como Luis Fonsi.

Space220 es un restaurante de vanguardia, una mezcla de atracción y opción culinaria. Para ingresar, hay que subirse a un ascensor que despega hacia el espacio. Toma 45 segundos y llega hasta una estación espacial a 220 millas (354 km.) de la tierra. El comedor tiene vistas panorámicas al planeta, y cada tanto algún satélite o astronauta quizá pase por su ventana. El menú tiene un precio fijo

de US$ 55 para adultos y US$ 29 para menores. Su manager, Daniela, es argentina, y cuenta que ya tiene las reservas completas por los próximos 60 días.

Epcot también lanza la expansión del pabellón de Francia, la apertura del restaurante La Creperie, y Remy’s Ratatouille Adventure, una atracción familiar donde los huéspedes se encogen hasta el tamaño del Chef Remy y se escabullen por el famoso restaurante de Gusteau.

Epcot, aquel parque que Walt imaginó como una ciudad prototipo del futuro, tiene mucho más para ofrecer. En 2022 inaugurará Guardianes de la Galaxia, la montaña rusa cerrada más larga del mundo. Es la primera que hace la compañía en su tipo: empezará hacia atrás y los carros girarán 360 grados en las subidas y bajadas. No hay aun fecha cierta de apertura.

La bocha de Epcot, ícono futurista del parque, ofrece ahora cada noche un show de iluminación y sonido mientras los huéspedes se retiran por las noches.

En Animal Kingdom se lanza el festival Kite Tales, un baile de barriletes de tres dimensiones que navegará por el río. Hay figuras con Simba o el oso Baloo, de 9 metros de largo.

Lo que viene

Para los fans de Starwars la expectativa está puesta en el 1 de marzo de 2022, cuando abra Galactic Starcruiser, un modelo de negocios totalmente novedoso, ya que será un hotel del estilo atracción. Los huéspedes ingresan por 48 horas, y tendrán las comidas incluidas. La aventura comienza en una cápsula de lanzamiento, y por ser tratarse de Starwars no todo saldrá como estaba planeado. Los pasajeros tendrán que tomar decisiones en momentos inesperados que definirán lo que suceda en su viaje. El sistema de reservas al público abre el próximo 28 de octubre.

El FastPass, una forma de reservar un espacio horario para ciertas atracciones y no hacer cola, desapareció con la pandemia y no volverá a existir en forma gratuita. En la sección aplicación My Disney Experience, una nueva herramienta llamada Genie+ ofrecerá, a aquellos que estén dispuestos a pagar US$15 por día, elegir el próximo horario disponible para usar “Lightning Lane”, la cola sin espera, en una variedad de atracciones, incluidos clásicos como La Mansión Embrujada y los favoritos más nuevos como Millennium Falcon: Smugglers Run. Se puede hacer una de estas selecciones a la vez, con la máxima cantidad de embarques rápidos que las personas pueden hacer en un día dependiendo de la duración de la estadía y la asistencia general.

La compañía incorporará la nueva pulsera MagicBand+ que suma más funciones, y desde el año próximo gracias a un acuerdo con Amazon, en los hoteles del resort estará gratis en cada habitación “Hey Disney”, un asistente de voz como Alexa. Se le puede preguntar desde a qué hora llega el siguiente micro para ir a un parque, pedir sabanas o toallas a la habitación, o que cuente un chiste temático (De Disney, claro).

Qué cambia, y qué protocolos siguen en pie

Desde que Disney reabrió sus puertas en julio de 2020, muchos de los protocolos implementados han ido desapareciendo.