Donald Trump amenazó con “destruir por completo” una importante instalación iraní si vuelve a arremeter contra Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un posteo en su cuenta de Truth Social en donde señaló que Washington no había sido informado del ataque que Israel llevó a cabo en la tarde del miércoles contra la planta gasífera iraní South Pars, lo que luego motivó la respuesta del régimen con dos tandas de misiles contra Ras Laffan, la mayor planta de gas natural licuado (GNL) de Qatar.

“Enfurecido por lo ocurrido en Medio Oriente, Israel atacó violentamente una importante instalación conocida como el Campo de Gas South Pars en Irán. Solo una pequeña parte de la instalación resultó dañada. EE.UU. desconocía por completo este ataque, y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir. Lamentablemente, Irán desconocía esto, así como cualquier otro dato relevante sobre del ataque a South Pars, y atacó injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado (GNL) de Qatar", relató Trump.

El mensaje de Trump en Truth Social

El mandatario estadounidense aseguró que Tel Aviv no volverá a atacar South Pars dado que, según explicó, es un punto de “vital importancia y valor” por los recursos que se extraen de allí.

Sin embargo, puso como condición que Teherán no vuelva a arremeter contra Qatar -un país ajeno al conflicto bélico- y que, de lo contrario, “EE.UU. con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vistas en Irán”.

“No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si la planta de GNL de Qatar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo”, manifestó Trump.

Qatar Energy aseguró que el ataque iraní le provocó daños

Cabe señalar que aunque Trump aseguró que EE.UU. no había sido informado del ataque a Irán antes de que suceda, medios israelíes consignaron la información contraria. Times of Israel publicó que el operativo se había llevado a cabo en coordinación entre Washington y Tel Aviv.

“Los ataques, lanzados el día 18 de la ofensiva estadounidense-israelí contra el régimen iraní, tuvieron como objetivo el enorme yacimiento de gas natural South Pars, ubicado en la provincia de Bushehr”, explicó el medio y agregó: “Un funcionario de defensa estadounidense confirmó al portal de noticias Axios que el ataque a South Pars fue coordinado y aprobado por Washington”.

Un ataque con misiles iraníes dañó la principal instalación de gas de Qatar

Desde el gobierno qatarí repudiaron la ofensiva contra si principal instalación de gas: “Qatar expresa su firme condena y denuncia el brutal ataque iraní contra la ciudad industrial de Ras Laffan y considera esta agresión como una peligrosa escalada, una flagrante violación de su soberanía y una amenaza directa a su seguridad nacional”.

Emiratos Árabes Unidos expresó una preocupación similar y pidió moderación, en un contexto en el que la región enfrenta la posibilidad de una expansión del conflicto.

Los ataques de Irán al complejo de Ras Laffan fueron dos: el primero, como respuesta directa a la ofensiva israelí sobre la infraestructura energética iraní en el Golfo Arábico en South Pars; y el segundo, ya en la madrugada del jueves, causó “incendios de gran envergadura y otros daños considerables“ en el mismo complejo.

QatarEnergy Statement on Missile Attacks on its LNG Facilities



In addition to the previous attack on Ras Laffan Industrial City on Wednesday 18 March 2026 that resulted in extensive damage to the Pearl GTL (Gas-to-Liquids) facility, QatarEnergy confirms that in the early hours… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026

Luego del ataque de Israel, Teherán había advertido a sus vecinos que evacuen sus instalaciones energéticas y había amenazado con “golpear seriamente” la infraestructura de “combustible, energía y gas” en la zona.

A raíz de esto, fuentes con conocimiento de la situación confirmaron que parte del personal en las instalaciones de GNL de Ras Laffan había sido evacuado preventivamente. La decisión reflejó la gravedad de las advertencias y el temor a que los ataques pudieran generar daños mayores en un contexto en el que el mercado global de gas ya se encuentra bajo fuerte presión.

Con información de AFP y AP.