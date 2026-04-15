Donald Trump celebró que China aceptó no enviarle más armas a Irán

WASHINGTON.- Pese a las tensiones entre Washington y Pekin, el presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció este miércoles el respaldo de su homólogo chino, Xi Jinping, en el conflicto en Medio Oriente tras asegurar que China no está enviando armas a Irán. Asimismo, el mandatario republicano se jactó que el país asiático está “muy contento” de la intervención norteamericana en el estrecho de Ormuz.

“China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un fuerte abrazo cuando llegue allí en unas semanas”, señaló Trump en un mensaje de su red social Truth.

“¡Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz! ¿Acaso no es mejor que pelear? Pero recuerden, somos muy buenos peleando, si es necesario, ¡mucho mejores que nadie!“, advirtió luego.

Las declaraciones de Trump se dan tras revelar en una entrevista con Fox Business que le había pedido a su homologo chino que no suministre armas a Irán y que éste le dijo que no lo estaba haciendo.

El posteo de Trump

“Había oído que China está dando armas a, quiero decir -lo estás viendo por todas partes- a Irán”, dijo Trump en la entrevista. “Y le escribí una carta pidiéndole que no hiciera eso, y él me escribió una carta diciéndome, básicamente, que no lo está haciendo”, explicó.

Trump viajará a Pekín el 14 y 15 de mayo. La visita, prevista inicialmente para marzo y principios de abril, fue aplazada debido a la guerra con Irán.

El conflicto sumó otro elemento de tensión a la complicada relación entre Washington y Pekín, ya que China es un importante importador de petróleo de Irán.

Bajo ese marco, China acusó a Estados Unidos de un comportamiento “peligroso e irresponsable” por su bloqueo de los puertos iraníes, y Xi prometió que su país desempeñaría un “papel constructivo” en la promoción de la paz en Medio Oriente.

Bloqueo en Ormuz

Mientras avanza el plazo de la tregua establecida por Estados Unidos en el conflicto con Irán, que estableció un alto el fuego de dos semanas que vencerá el 22 de abril, Washington intensificó la presión sobre Irán con un bloqueo naval en Ormuz, pero la república islámica amenazó con obstruir las exportaciones del mar Rojo en represalia.

Mercantes navegan por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz en Emiratos Árabes Unidos el 19 de marzo de 2026. (AP Foto) AP

El Mando Central de Estados Unidos declaró durante la noche en redes sociales que el bloqueo se “aplicó plenamente” y que las fuerzas estadounidenses “detuvieron por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”.

Sin embargo, el panorama basado en los datos de seguimiento marítimo del martes era menos claro. Al parecer varios barcos que zarparon de puertos iraníes cruzaron el paso marítimo pese a las restricciones.

Amenaza iraní

Tras ello, Irán amenazó en las últimas horas con restringir el paso al mar Rojo, al que no tiene acceso territorial, si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y “crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros”.

Eso significará “el preludio” de una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril, según estimó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes.

“Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el mar de Omán o en el mar Rojo”, agregó, según un comunicado difundido por la televisión estatal.

“Está cerca de terminar”

En la misma entrevista para Fox News, Trump también auguró que Washington está “muy cerca de terminar” la guerra con Irán.

“Creo que está cerca de terminar. Lo veo como muy cerca de terminar”, indicó Trump en diálogo con Maria Bartiromo de Fox News. No es la primera vez que el mandatario estadounidense fija plazos sobre el conflicto y luego se desdice. El mandatario republicano ha mantenido una postura oscilante desde el inicio del conflicto bélico.

Donald Trump (AP/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

En ese sentido, el lunes Trump habló de la posibilidad de conseguir nuevas conversaciones con Irán después de que las negociaciones del fin de semana pasado en Islamabad no lograran un acuerdo.

Hasta el momento, no se conocen planes sustanciales para entablar conversaciones. “Ya veremos qué pasa. Creo que (Irán) tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo”, le comentó Trump a Bartiromo.

¿Nuevas conversaciones con Irán?

Trump declaró el martes al New York Post que es probable que sus negociadores regresen a Pakistán, gracias al “gran trabajo” que está realizando el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, para moderar las conversaciones.

En declaraciones posteriores durante un acto en Georgia, el vicepresidente Vance afirmó que Trump quiere alcanzar un “gran acuerdo” con Irán, pero que existe mucha desconfianza entre ambos países.

Las ambiciones nucleares de Irán fueron un punto clave de fricción en las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad.

Washington propuso una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear por parte de Irán, mientras que Teherán sugirió una suspensión de entre tres y cinco años, según personas conocedoras del encuentro.

En declaraciones realizadas en Seúl, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, afirmó que la duración de cualquier moratoria sobre el enriquecimiento de uranio iraní es una decisión política y sugirió que Irán podría aceptar un compromiso como medida de fomento de la confianza.

Washington también ha presionado para que se retire de Irán todo el material nuclear enriquecido, mientras que Teherán exige que se levanten las sanciones internacionales contra país.

Agencias AFP y AP