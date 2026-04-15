Irán amenaza con frenar todo el comercio en tres áreas clave si EE.UU. sigue con el bloqueo en Ormuz
El general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes, afirmó que si Washington “crea inseguridad para los buques comerciales y los petroleros”, eso será “el preludio”
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LA NACION
TEHERÁN (AFP).- Irán amenazó este miércoles con bloquear el mar Rojo, al que no tiene acceso fronterizo, en caso de que se mantenga el freno estadounidense sobre el estrecho de Ormuz.
Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y “crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros”, eso significará “el preludio” de una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril, estimó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes.
“Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el mar de Omán o en el mar Rojo”, añadió, según un comunicado difundido por la televisión estatal.
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