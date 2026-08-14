Donald Trump dijo que “pronto” declarará el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trum p, dijo el viernes que “pronto” declarará el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, y afirmó que Irán estaba siendo derrotado de forma contundente.

“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto”, dijo Trum p con una pequeña sonrisa durante un mitin político en una academia de policía del condado de Nassau, en Long Island, Nueva York.

El mandatario afirmó que esto ocurrirá cuando Estados Unidos termine de “vencer a Irán”, país que según su visión está sufriendo una “aplastante derrota” en el conflicto bélico.

ARCHIVO - Niños de pie en el agua mientras se ven cargueros fondeados al fondo y un pescador cerca, en el estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abbas, Irán Amirhosein Khorgooi - ISNA

Estados Unidos lanzó junto con Israel una guerra contra Irán el 28 de febrero con los objetivos declarados de poner fin al controvertido programa nuclear del país y desencadenar un levantamiento popular.

Sin embargo, Irán contraatacó estableciendo un control de facto sobre gran parte del estrecho de Ormuz, paso vital para el transporte de energía y otros productos básicos del comercio mundial.

A su vez, Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes en un intento de paralizar su economía.

El presidente Donald Trump Sue Ogrocki - AP

“Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos”, dijo Trum p a la multitud de simpatizantes y policías que lo aclamaban.

En ese contexto, instó a los asistentes a estar dispuestos a pagar más por gasolina, ante el aumento del precio del petróleo producto de la continuidad de la guerra.

“Si usted paga un poquito más por su gasolina, recuerde que lo está haciendo para que un país muy malvado, el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, no pueda tener un arma nuclear”, afirmó el dirigente republicano.

“Recuerden que cuando tengan que pagar un poco más, estarán en cuatro dólares”, señaló. Y agregó: “Nunca me disculparé. Hice lo correcto”.

La guerra por el control del estrecho

El pasado martes, Trump había asegurado en redes sociales que Estados Unidos disponía del “control total” sobre el estrecho de Ormuz. “¡Creo que lo vamos a mantener!“, escribió en Truth Social.

Barcos anclados frente a la península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz - - AFP

A su vez, indicó que el bloque naval sobre la zona estaba siendo calificado por el resto de los países como un “muro de acero”. “No hay nada que Irán pueda hacer al respecto”, expresó.

“Tenemos el control total del estrecho de Ormuz en este momento. Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”, aseveró.

Sin embargo, su mensaje fue respondido por Irán, mediante una transmisión en la televisión estatal de ese país, a cargo del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Hossein Taeb.

“En el día de hoy, el estrecho de Ormuz está bajo gestión y control de la República Islámica, y nuestro país, prosigue su camino con total seguridad”, manifestó.

Agencia AFP