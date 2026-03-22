Donald Trump instaló una estatua de Cristóbal Colón en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instaló una estatua del descubridor de América, Cristóbal Colón, en los dominios de la Casa Blanca. La medida llega en el marco de los esfuerzos —sobre todo del ala progresista— por reemplazar las conmemoraciones del genovés por gestos a las poblaciones indígenas, aborígenes y nativas.

La estatua que se erigió este fin de semana en los terrenos de la Casa Blanca está construida con piezas de un monumento al explorador italiano que un grupo de manifestantes destruyó en Baltimore hace seis años, informó New York Post.

El Gobierno de Donald Trump instaló una estatua de Cristobal Colón en la Casa Blanca

Según The Washington Post, la obra fue reconstruida con apoyo de grupos ítaloestadounidenses y con financiamiento local y federal, y personas involucradas en su recuperación confirmaron que está prevista su transferencia al predio presidencial.

La estatua es una réplica de una que se encontraba en Baltimore pero que fue derribada por manifestantes en 2020, según indicó Los Ángeles Times, en el marco de las protestas y el debate nacional sobre monumentos asociados al colonialismo y la opresión racial que se desató a partir de la muerte del afroestadounidense George Floyd.

En 2021 Trump había incluido a Colón en una lista de figuras históricas a las que pretendía homenajear en el Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses como parte de las conmemoraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

La figura de Colón se ha convertido en un símbolo polarizante en Estados Unidos: para sectores críticos, representa el inicio de la colonización y la violencia contra pueblos originarios; mientras que para la comunidad ítaloestadounidense, su presencia en el espacio público también se asocia a décadas de construcción identitaria, la celebración del Columbus Day y monumentos levantados durante el siglo XX.

PR Newswire informa que la estatua derribada fue inaugurada en 1984 por el presidente Ronald Reagan y que la réplical, de 4 metros de altura y una tonelada de peso, se construyó, en parte, con fragmentos del monumento que destrozado en 2020.

La estatua es una réplica de una que fue destruida en el marco de una protesta por la muerte de George Floyd en 2020 (Foto AP /Nam Y. Huh)

En el pasado, desde la Casa Blanca, se refirieron de manera elogiosa al marino que, en busca de Asia, se topó con el continente americano, según reportó El País. “En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe”, dijo en una oportunidad el portavoz Davis Ingle en un comunicado. “Seguirá siendo honrado como tal por el presidente Donald Trump”, agregó.

Por otra parte, el medio español también informó que en 2021 Trump incluyó al explorador en una lista de figuras históricas a las que pretendía homenajear en el Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses como parte de las conmemoraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Esas figuras, según indicó en ese marco, encarnan “el espíritu estadounidense de osadía y desafío, excelencia y aventura, valentía y confianza, lealtad y amor”.

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