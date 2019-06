El presidente llegará mañana al país para una visita oficial de tres días Fuente: AFP - Crédito: Jim Watson

LONDRES.- Mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al Reino Unido en su primera visita oficial y como antesala de lo que será su visita brindó una entrevista al diario The Sunday Times en la que asegura que si él estaría al frente del país, abandonaría la Unión Europea (UE) de la peor de las maneras.

"Si no consiguen lo que quieren, me iría. Si no consigues el trato que quieres, si no obtienes un trato justo, entonces te marchas", dijo Trump y evidenció así la forma en la que se maneja en su gobierno. En varias oportunidades, el republicano abandonó cumbres, reuniones o tratados al considerar que no le brindaban lo que reclamaba.

Por ello, el mandatario recomendó al Reino Unido concretar un Brexit sin acuerdo si no obtiene satisfacción a sus demandas y no pagar la factura del divorcio. "En su lugar, no pagaría 50 mil millones de dólares", agregó en referencia a lo que el Reino Unido tendría que pagar por el presupuesto plurianual europeo en curso (2014-2020). No fue su primer comentario polémica antes de su llegada. Ayer el mandatario se refirió a la duquesa de Sussex, la estadounidense Meghan Markle, y la tildó de "desagradable".

Asimismo, el estadounidense cuestionó las negociaciones para el Brexit del gobierno de Theresa May (quien ya anunció su renuncia) al afirmar que se dejó a la Unión Europea con "todas las cartas" a su favor. Y para compensar la pérdida comercial de una salida de la UE sin acuerdo, Trump -quien lidera una fuerte disputa comercial con China- señaló que está dispuesto a respaldar un acuerdo de comercio entre el Reino Unido y Estados Unidos después de que Londres se marche de la UE, algo que sucederá a más tardar el próximo 31 de octubre.

Por otra parte, Trump consideró que el gobierno británico había cometido un "error" al no integrar en las negociaciones con la Unión Europea a Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, que ganó las elecciones europeas.

"Me gusta mucho Nigel. Tiene mucho para dar", dijo el presidente estadounidense, que el sábado declaró que el exministro de Exteriores Boris Johnson sería un "excelente" sucesor de May al frente del gobierno británico.

Así, el presidente manifestó su respaldo a Johnson antes de que el Partido Conservador inicie oficialmente el próximo día 10 el proceso para elegir al nuevo líder de los "tories" y jefe del Ejecutivo. Para sustituir a May, por medio de un proceso que se espera termine a mediados o finales de julio, ya se presentaron más de diez diputados conservadores, entre ellos también el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, y el de Interior, Sajid Javid.

Agencias AFP y Télam