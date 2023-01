Dónde está ubicado el Congreso de Brasil, tomado por los seguidores de Jair Bolsonaro

escuchar

Un grupo de seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tomó el Congreso Nacional de este país la tarde de este domingo, a una semana de la elección de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo mandatario. Así, los simpatizantes rompieron el vallado de la Policía Militar e invadieron el edificio. También entraron a la Suprema Corte de Brasil (SFT), para protestar contra el Jefe de Estado y reclamar la intervención de las Fuerzas Armadas.

¿Dónde está ubicada la Plaza de los Tres Poderes?

Estos edificios se encuentran en la Plaza de los Tres Poderes (Praça dos Três Poderes, en portugués), en Brasilia la capital brasileña. Su nombre hace referencia a que a su alrededor se ubican el Palacio de Planalto, la sede presidencial que representa el poder ejecutivo; el Congreso Nacional (compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado Federal), que representa el legislativo; y el Supremo Tribunal Federal, que representa el poder judicial. Así, toda la administración federal se concentra en edificios de 9 pisos que se conectan a través de la gran avenida denominada Explanada de los Ministerios.

En la misma plaza, también se encuentra el Panteón de la Patria, el Espacio Lúcio Costa y tres imponentes esculturas: Palomar, La Justicia y Los Candangos. En su interior, se celebró un acto el 1° de enero, tras la elección de Lula da Silva como presidente de Brasil y para el momento que asumiría su cargo. Así, se limitó la capacidad de ingreso a 30 mil personas por razones de seguridad.

Los tres edificios

El Palacio do Planalto, donde reside el presidente de Brasil y cuyo arquitecto fue Oscar Niemeyer, fue uno de los primeros grandes edificios construidos de la ciudad de Brasilia y se inauguró en 1960. Así, con una superficie de 7000 metros cuadrados y tres plantas, se rodea de un inmenso jardín que conecta con el resto de edificios federales. En tanto, la Cámara de Diputados y el Senado Federal se ubican en el centro de la Plaza de los Tres Poderes y se conectan entre sí a través de un túnel.

Seguidores del ex Presidente Jair Bolsonaro sostienen un cartel que dice "Intervención Militar!". Eraldo Peres - AP

Por su parte, el Supremo Tribunal Federal pasó a ocupar el edificio sede, más dos edificios anexos, y realizó su primera sesión el 21 de abril de 1960. La concepción del edificio está a cargo actualmente del arquitecto de la sede presidencial y lo ocupan los 11 ministros designados por el mandatario.

Ante la toma del Congreso Nacional, el ministro de Justicia, Flávio Dino, aseguró: “Queremos que la ley prevalezca y que no haya crímenes. Estoy en Brasilia. Espero que no haya actos violentos y que la Policía no tenga que actuar. La ‘toma de poder’ solo puede suceder en 2026, tras unas nuevas elecciones”.

- É uma alta de 93% na comparação com os ex-presidentes Michel Temer (MDB) e 72% com Dilma Rousseff (PT). — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 7, 2023

Mientras, Bolsonaro continúa en Estados Unidos, de vacaciones en Orlando, y publicó un hilo de Twitter que brinda información positiva sobre su mandato. “En cuatro años, el Ministerio de Infraestructura del Gobierno de Jair Bolsonaro completó 364 obras y garantizó alrededor de 117 mil millones de reales para infraestructura de transporte”. Y agregó: “El récord de Ventas de Bienes Raíces Sindicales (menos gastos, direccionando a inversión donde el pueblo esté interesado y responsabilidad con los recursos del contribuyente). De 2019 a 2022, se vendieron más de 250 propiedades, totalizando más de 700 millones de reales”.

LA NACION