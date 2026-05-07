Quiso hacer una broma y publicó en redes una imagen creada con IA, pero salió mal: irá a la cárcel por cinco años

El 30 de octubre de 1938, varios ciudadanos estadounidenses escuchaban un programa radial a las ocho de la noche. Repentinamente, las noticias se vieron suspendidas por un anuncio urgente: “Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa para comunicarles una noticia de última hora procedente de la Agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrel del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando”. Pasado un tiempo, la voz volvió a interrumpir la transmisión y confirmó que extraños seres -que conformaban la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte- habían aterrizado en Nueva Jersey. Las calles se inundaron de gente rodeada de pánico. Detrás de aquella transmisión, un joven director de cine, mejor conocido como Orson Welles, se encontraba haciendo una adaptación de la novela La guerra de los mundos.

Lo que ocurrió hace casi 100 años parece repetirse hoy en día con la inteligencia artificial, aunque esta vez del otro lado del globo: recientemente, se dio a conocer que un hombre de 40 años se enfrenta a una condena de cinco años de prisión y a una multa de 6000 euros, por haber publicado una imagen falsa, creada con inteligencia artificial, que generó desastres en una ciudad de Corea del Sur.

El suceso tuvo lugar en Daejeon, donde poco tiempo antes, un lobo que se había escapado del zoológico despertó inquietud en la zona. En ese contexto, un hombre aprovechó la situación y se sirvió de la IA para crear una imagen de un animal, que supuestamente estaba deambulando por la ciudad.

Un hombre de 40 años se enfrenta a una condena de cinco años de prisión y a una multa de 6000 euros, por haber publicado una imagen falsa (imagen ilustrativa) Colorado Wolf and Wildlife Center

El evento, que inició como una broma, terminó generando un despliegue de emergencia masivo en la ciudad, con los costos económicos: la imagen circuló en redes sociales y la policía, pensando que era cierta, cerró escuelas, movilizó bomberos y desplegó fuerzas de emergencia durante nueve días, buscando al supuesto animal.

Pasado un tiempo, descubrieron que la imagen era falsa y que había sido generada por IA. Después de rastrear los registros digitales, llegaron al artífice de estas acciones, que confesó que hizo esto “por diversión”, sin medir las consecuencias. Sin embargo, los resultados no fueron tan divertidos, ya que ahora deberá asumir cargos por “perturbar la labor del Gobierno mediante engaños”.

Según explicó la policía, la búsqueda infructuosa retrasó la localización del lobo real y desvió recursos esenciales de la protección ciudadana.

La imagen creada con IA desplegó fuerzas policiales en la ciudad fizkes - Shutterstock

No es la primera vez que el uso de IA es sancionado por la justicia; recientemente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España decidió sancionar con una multa de 1000 euros a un juez que utilizó ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia, considerándolo como una falta grave, un caso que también se ha dado en la Argentina.

El principal problema en ese caso fue que la ley española considera falta grave “revelar, fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función o con ocasión de esta”.

Pocos saben que lo que se comparte a las inteligencias artificiales no es privado, sino que estas utilizan los datos que se vuelcan ahí para seguir entrenándose. En otras palabras, las conversaciones con ChatGPT, Gemini y otras versiones gratuitas o personales de inteligencias artificiales pueden usarse para mejorar el modelo; y no solo eso, sino que esto funciona por defecto, salvo que el usuario lo desactive manualmente en las configuraciones.