Drama en Brasil durante una manifestación a favor de Bolsonaro: cayó un rayo y 30 personas resultaron heridas

(AFP) BRASILIA.- Alrededor de 30 personas resultaron heridas este domingo en esta ciudad brasileña cuando, en medio de una tormenta eléctrica y en el momento en que cientos de hombres y mujeres se manifestaban a favor de Jair Bolsonaro, un rayo cayó y provocó lesiones. Las autoridades locales informaron que ocho de las víctimas se encuentran internadas en “condiciones inestables”.

Miles de personas se habían concentrado bajo una fuerte lluvia en los alrededores de una plaza en apoyo a Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión y recluido en un centro penitenciario en las afueras de la capital brasileña.

El cuerpo de bomberos informó, en una nota enviada a la agencia AFP, que atendió en el lugar a 72 personas debido a la caída de un rayo. De esas, 30 personas debieron ser trasladadas a dos hospitales cercanos debido a las heridas sufridas.

Los manifestantes estaban en el lugar aguardando el resultado de la marcha organizada por el diputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por la libertad del expresidente, quien está preso en Papudinha tras ser condenado por intento de golpe de Estado.

SERGIO LIMA - AFP

El evento se llevó a cabo sin la presencia de la exprimera dama Michelle Bolsonaro, quien participó en una oración junto a Nikolas esta mañana, ni del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), quien se encuentra en Israel. Durante seis días, los manifestantes marcharon por zonas de Minas Gerais y Goiás, acompañados por las fuerzas de seguridad.

Flávio Bolsonaro expresó su apoyo a la iniciativa a través de un video publicado este sábado y en el que afirmó que la marcha representa el esfuerzo de “cientos, miles de brasileños que exigen justicia en el país”.