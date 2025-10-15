Ecuador: un auto explotó en el centro de Guayaquil y un hombre que lo estaba grabando murió alcanzado por el estallido

GUAYAQUIL.- Una fuerte explosión estremeció a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, cuando una camioneta que se había prendido fuego en pleno centro, estalló. Las autoridades ecuatorianas informaron que al menos una persona murió y que varias resultaron heridas, y el gobierno calificó lo sucedido como un “acto terrorista”.

La explosión tuvo lugar en la avenida José Joaquín Orrantia justo en frente de un shopping con alta concurrencia de visitantes y ocurrió alrededor de las 18 (23 de la Argentina), según informó El Comercio Ecuador.

El momento de la detonación quedó capturado en un video que enseguida se viralizó en redes sociales, en el que se alcanza a ver una camioneta gris con llamas que salían de su interior. Justo al lado, había una persona capturando lo que sucedía a pocos metros de distancia y que quedó al alcance de la explosión, cuando el vehículo estalló.

El momento en que explotó el auto en Guayaquil

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, detalló que en el lugar había “dos vehículos de los cuales uno detonó”. El otro permanece con “cantidad de explosivo”, por lo que se hará una explosión controlada.

“La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista”, dijo Reimberg. Y en el mismo sentido, se expresó la empresa pública de seguridad de la ciudad: “La emergencia fue ocasionada por la detonación de artefactos explosivos”.

Los bomberos reportaron en X que hubo un muerto y “varias personas heridas”, aunque no precisaron cuántas.

Los instantes posteriores a la explosión en Guayaquil

Por su parte, el gobernador de Guayas, Humberto Plaza, advirtió: “Quienes han perpetrado este acto de terrorismo los vamos a perseguir hasta debajo de las piedras, le vamos a dar cacería, los capturaremos y les caerá todo el peso de la ley”.

Según precisaron las autoridades, los explosivos utilizados son de “elaboración profesional” y el ataque fue atribuido a “grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos”.

La zona donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.

“Fue terrible, fue un estruendo horroroso”, contó Claudia Quimí, propietaria de una peluquería cercana donde “vibraron vidrios”.

El tránsito en la avenida José Joaquín Orrantia de Guayaquil quedó cortado

Las autoridades instaron a los residentes a mantenerse alejados de la zona mientras continúan las investigaciones.

La explosión se produjo tras un incidente similar ocurrido el mes pasado, cuando un vehículo explotó frente a la cárcel regional de la ciudad. La semana pasada, el coche del presidente Daniel Noboa fue atacado por manifestantes con piedras, rompiendo las ventanas al pasar a toda velocidad.

Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Por su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.

Con información de Reuters y AP.