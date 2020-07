El gobierno del gigante asiático condenó la medida y aseguró que complicará la relación entre países

PEKÍN/COPENHAGUE.- Tras la nueva escalada de tensión entre China y los Estados Unidos, que ayer tuvo un capítulo fuerte luego de que Washington acusara a Pekín de ayudar a hackers rusos a robar información sobre vacunas contra el coronavirus, hoy la Casa Blanca ordenó al gobierno de Partido Comunista que cierre uno de sus consulados en el país.

De acuerdo con lo publicado por la cadena CNN, la administración del presidente Donald Trump exigió al gigante asiático gobernado por Xi Jinping que "cese todas las operaciones y eventos" en su consulado en Houston, Texas. La noticia fue primero confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, que habló de una "escalada sin precedentes" en la relación entre ambos países.

Asimismo, en un comunicado, la dependencia asiática dijo que la orden de cerrar la sede diplomática es una "provocación política lanzada unilateralmente por la parte estadounidense, que viola gravemente el derecho internacional, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y el acuerdo consular bilateral entre China y Estados Unidos".

"China condena enérgicamente un movimiento tan indignante e injustificado que saboteará las relaciones entre China y Estados Unidos. Instamos a que retiren inmediatamente su decisión errónea, de lo contrario, China tomará las reacciones legítimas y necesarias", sigue el texto, que también asegura que el gobierno de Trump intenta desde hace tiempo ya estigmatizar el sistema social del país "acosando al personal diplomático y consular chino en Estados Unidos, intimidando e interrogando a estudiantes chinos y confiscando sus dispositivos eléctricos personales, incluso deteniéndolos sin causa".

Varios medios aseguraron que tras recibir la orden, anoche, en los alrededores del edificio de Houston se escucharon ruidos y se vio humo, una señal que podría significar que los trabajadores del lugar estaban quemando documentos de las oficinas. De hecho, la Policía explicó que los agentes respondieron a un aviso a los bomberos en el edificio del consulado chino, en el 3417 de Montrose Blvd. Según el mensaje, podía verse humo en la zona exterior del patio pero los oficiales no recibieron autorización para entrar en el inmueble.

"Proteger la propiedad intelectual"

Por su parte la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Morgan Ortagus, dijo que el consulado recibió la orden de cerrar "para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de los estadounidenses".

"La Convención de Viena dice que los diplomáticos de Estado deben 'respetar las leyes y reglas del país anfitrión' y 'tienen el deber de no interferir en los asuntos internos de ese Estado'", afirmó, sin dar más detalles, Ortagus en una visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, a Copenhague.

"Estados Unidos no tolerará ninguna violación de nuestra soberanía ni intimidación de nuestro pueblo por parte de China, como tampoco toleramos las prácticas comerciales injustas, el robo de los empleos estadounidenses y otros comportamientos. El presidente Trump insiste en la justicia y reciprocidad en nuestras relaciones con China", agregó la portavoz, en una declaración a la prensa.

Tensión

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus Trump no solo lleva adelante una campaña para minimizar los impactos del brote en el país, el más afectado del mundo, sino que señala a China como uno de los culpables de la crisis, no solo porque el Covid-19 nació allí, sino porque asegura que no se manejaron de la manera correcta para frenar el avance e incluso dejó entrever que no sería descabellado que la enfermedad haya sido creada en uno de los laboratorios del Partido Comunista.

Horas atrás, en un mensaje en Twitter en que se mostró con tapabocas y se autocalificó como el más "patriota", el republicano volvió a hablar de "virus chino", una calificación que meses atrás ya había provocado el disgusto de Pekín. No fue la única medida de Washington que disgustó al país asiático en el último tiempo. En mayo volvió a imponer sanciones contra la compañía Huawei, el mayor productor mundial de equipos de telecomunicaciones, a la que Trump acusa de ser un agente del estado comunista chino que espía. Además la semana pasada anunció el quite de privilegios a Hong Kong, territorio semiautónomo al que ordenó de ahora en más tratar como China, e insistió en que el gobierno del gigante asiático es "opresivo".

Por último ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos hackers chinos de robar secretos comerciales de empresas de todo el mundo por valor de cientos de millones de dólares y de atacar a empresas que desarrollan una vacuna contra el coronavirus. La acusación sostiene que los piratas informáticos habían detectado en los últimos meses vulnerabilidades en las redes informáticas de empresas conocidas por su trabajo en el desarrollo de vacunas y tratamientos.

Frente a este escenario, el gobierno chino advirtió de contramedidas firmes si Washington no revierte su medida.

Agencias AP y AFP