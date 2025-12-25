Video: un gesto familiar de Kate Middleton y su hija Charlotte emocionó en la antesala de Navidad

En la antesala de las celebraciones de fin de año, Kate Middleton protagonizó una escena serena y cargada de simbolismo junto a su hija, la princesa Charlotte. El video, difundido en el marco del servicio de villancicos Together at Christmas, mostró a madre e hija sentadas frente a un piano, interpretando juntas una pieza musical en una postal que combinó intimidad familiar y espíritu navideño.

La Princesa Charlotte Elizabeth Diana nació el 2 de mayo de 2015 en el Hospital St. Mary's de Londres

Las imágenes se emitieron en la tarde de Nochebuena en el Reino Unido, durante la quinta edición del tradicional encuentro musical que se realiza cada año y que cuenta con la participación activa de la princesa de Gales. En esta oportunidad, Kate decidió compartir el protagonismo con Charlotte, de 10 años, en una aparición inédita que rápidamente captó la atención del público y de los seguidores de la familia real.

El video también fue compartido en la cuenta oficial de Instagram @princeandprincessofwales, donde acompañaron la publicación con el siguiente mensaje: “Amor y conexión a través de la música. Un dueto especial interpretando Holm Sound, de Erland Cooper, para abrir el servicio de villancicos Together at Christmas de este año. Mirá Royal Carols: Together at Christmas en ITVX”.

Holm Sound es una obra del compositor escocés Gawain Erland Cooper, inspirada en paisajes naturales y caracterizada por una sensibilidad minimalista. Sentadas frente a un piano negro, entre miradas de entendimiento y la calma de la interpretación dejaron al descubierto la cercanía entre ambas y convirtieron la escena en uno de los momentos más emotivos del especial televisivo.

La velada reunió al príncipe William y a sus tres hijos —George, Charlotte y Louis—, además de otros integrantes de la familia real.

aaa

El vestuario acompañó la estética del momento. Charlotte lució un conjunto de dos piezas con un suéter azul marino de cuello bebé y detalles blancos, junto a una falda escocesa en tonos rojos. Kate optó por un vestido largo de terciopelo, con hombreras marcadas, ondas suaves en el cabello y un maquillaje natural en tonos tierra.

Kate cerró la velada con un mensaje centrado en los pequeños gestos y la empatía. En su reflexión, expresó que no son las grandes acciones las que sostienen la vida cotidiana, sino los actos amables, el cuidado y el tiempo dedicado a los demás, e invitó a vivir la Navidad como una oportunidad para reconectar, compartir y ofrecer esperanza en tiempos de incertidumbre.

Katte Middleton junto a su hija Charlotte

En paralelo, el príncipe William mantuvo una tradición que se repite desde hace más de tres décadas. En vísperas de Navidad, visitó el refugio The Passage, en el centro de Londres, del que es patrono. Esta vez lo hizo acompañado por su hijo mayor, el príncipe George, en un gesto que evocó las visitas que él mismo realizaba junto a su madre, la princesa Diana.

Como su mamá Diana lo hizo con él: el príncipe Guillermo llevó a su hijo a un refugio para personas sin hogar. @princeandprincessofwales

A través de las redes sociales, compartieron imágenes de la jornada, en las que se los vio decorando un árbol de Navidad y colaborando en la cocina junto a voluntarios. “Orgulloso de unirme a los voluntarios y al personal en la preparación de este almuerzo, este año con otro par de manos que ayudan”, escribió William en una publicación conjunta con Kate.

Kate Middleton mostró un momento íntimo con Charlotte en un video navideño

William visitó ese refugio por primera vez en diciembre de 1993, cuando tenía 11 años. En esta ocasión, George, de 12, firmó el libro de visitas en la misma página donde décadas atrás habían dejado su nombre Diana y su hijo. Durante la jornada, el príncipe colaboró en la preparación de bandejas con coles de Bruselas, mientras George ayudó con los budines de Yorkshire y el armado de una mesa larga destinada a recibir a decenas de personas.

Con información de la agencia AFP