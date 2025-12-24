Francia: el video de agresiones y amenazas a un niño judío en un aeropuerto de París que desató una investigación

Las autoridades francesas abrieron una investigación por violencia por razones de raza, etnia, nación o religión tras la difusión de un video que muestra la agresión verbal y el hostigamiento a un niño judío en el aeropuerto Paris–Charles de Gaulle, un hecho ocurrido en junio pasado pero que salió a la luz recién en los últimos días, informaron fuentes judiciales y confirmaron medios locales como Le Parisien.

La fiscalía de Bobigny, competente en la zona del aeropuerto, confirmó a la agencia AFP la apertura de una causa, aunque evitó dar detalles sobre el avance de las actuaciones. El video, publicado por primera vez el 19 de diciembre en X y visto cientos de miles de veces, provocó una ola de indignación.

Las imágenes muestran a un niño de entre 7 y 8 años, que lleva una kipá y juega con una consola PlayStation en un espacio recreativo del Terminal 2B, cuando un hombre adulto, cuyo rostro no se ve, se le acerca y lo increpa en inglés, con acento británico.

“Vas a liberar a Palestina. Si no, te arranco el sombrero”, le dice en referencia a su prenda religiosa. Luego le quita el joystick de la consola y continúa con insultos en un francés rudimentario, repitiendo expresiones como “cochon, danse, cochon” (“cerdo, bailá, cerdo”).

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el diario francés, los hechos ocurrieron el 25 de junio de 2025, alrededor de las 7 de la mañana (hora local). La grabación habría permanecido sin difusión durante casi seis meses, lo que explica que el caso recién haya adquirido repercusión pública ahora.

La cuenta Sword of Salomon, que difundió el video y se especializa en denunciar contenidos que considera antisemitas, señaló que los padres del niño se encontraban a pocos metros, en la zona de espera, junto a otros hijos, y que bastaron “unos segundos de distracción” antes de que se produjera la agresión.

El video con agresiones y amenazas al niño judío tuvo lugar en espacio recreativo del Terminal 2B del aeropuerto Paris–Charles de Gaulle AFP

La Prefectura de Policía de París expresó su “indignación ante dichos inadmisibles e insoportables” y aseguró que “no quedarán impunes”, al tiempo que confirmó que la Policía Nacional lleva adelante las investigaciones para identificar al agresor. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, manifestó su “pleno apoyo a nuestros compatriotas de confesión judía” y afirmó que existe una “movilización total frente a los actos antisemitas”. Desde la fiscalía de Bobigny indicaron que, por el momento, no realizarán comentarios públicos sobre la causa.

El Groupe ADP, operador de los aeropuertos parisinos, reafirmó su política de “tolerancia cero” frente al racismo, el antisemitismo y toda forma de discriminación. Precisó que el episodio involucró a un pasajero y no a personal del aeropuerto, aunque aseguró su plena colaboración con la Policía Nacional y su disposición a aportar cualquier información útil para la investigación.

El episodio se inscribe en un contexto de persistente preocupación por el antisemitismo en Francia. Según cifras del Ministerio del Interior citadas por Le Parisien, entre enero y junio de 2025 se registraron 646 actos antisemitas, una baja interanual del 27,5 %, aunque todavía muy por encima de los niveles previos a los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel.

Un estudio reciente del instituto Ifop para el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia reveló además que más de la mitad de los alumnos de secundaria declaró haber escuchado comentarios despectivos contra los judíos, lo que refuerza la preocupación de las organizaciones comunitarias por la exposición de los menores a este tipo de agresiones.

