El conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, fue proclamado presidente electo de Honduras

TEGUCIGALPA.– El candidato conservador Nasry Asfura fue proclamado le miércoles presidente electo de Honduras, tras un largo y caótico escrutinio electoral que sumió al país centroamericano en un mes de incertidumbre. La declaratoria no estuvo exenta de polémica dada las posturas contrastantes de los tres integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no lograron un acuerdo unánime para nombrar a un triunfador de los comicios, celebrados el 30 de noviembre.

Con el 99,93% de las papeletas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente norteamericano, Donald Trump, se alza con el 40,2% de los votos. En segundo lugar queda el liberal Salvador Nasralla, con el 39,5%, quien ha asegurado no reconocer como válido el escrutinio y ha denunciado lo que considera una “traición a la voluntad popular”. Estados Unidos celebró el resultado.

El rpesidente electo de Honduras, Nasry Asfura, habla durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 1 de diciembre de 2025 MARVIN RECINOS� - AFP�

Asfura ha reaccionado a la proclamación con agradecimientos al CNE: “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, escribió en su perfil de X, donde se hace llamar “Papi a la orden”. En un intento desesperado por alcanzar la victoria, Nasralla escribió el martes un mensaje a Trump acusando a su oponente de ser “cómplice de silenciar” votos que, afirmó, le favorecían.

La proclamación del resultado ha estado marcada por las acusaciones y denostaciones de los consejeros del órgano electoral, que está constituido por representantes de los tres partidos políticos que participaron en la contienda: el oficialista Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estos dos últimos son los clanes políticos que han gobernado Honduras en un largo bipartidismo, con la actual excepción del gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, miembro de Libre. Marlon Ochoa, consejero bajo el paraguas del partido, repudió la decisión de sus otras colegas del CNE –la liberal Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y la conservadora Cossette López–.

Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE @CneHonduras …



Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones.



Honduras: Estoy preparado para gobernar.



No te voy a fallar.



¡Dios Bendiga Honduras!… — Papi a la Orden (@titoasfura) December 24, 2025

“En estos momentos, me encuentro fuera de la sesión de pleno [del CNE] y me dirijo al Ministerio Público a presentar denuncia contra el golpe de Estado Electoral que se encuentra en ejecución”, denunció Ochoa en sus redes sociales. López, por su parte, alertó de un “ataque” del oficialismo por decidir nombrar un ganador. “No existen condiciones actualmente para que ninguna otra entidad realice la declaratoria de elecciones más que el CNE, pero evidentemente, quieren forzar otros escenarios. Resguardemos el material, y estemos pendientes de nuestro propio proceso. Somos atacadas por cumplirle a Honduras. Seguiremos adelante”, dijo.

La tensión en este país de 11 millones de habitantes se ha mantenido hasta el último momento y bajo la presión de los observadores internacionales, que han exigido el fin del llamado escrutinio especial, el recuento voto a voto de 2972 actas electorales que, según los partidos políticos, presentaban inconsistencias y cuyo resultado ha definido al triunfador.

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, habla con periodistas en Tegucigalpa, Honduras, el 4 de diciembre de 2025 Moises Castillo� - AP�

El proceso, que debió empezar el 13 de diciembre, sufrió retrasos debido a obstáculos impuestos por los partidos políticos, incapaces de inscribir a sus representantes en el recuento, y marcado por la lentitud, constantes interrupciones y “problemas técnicos”. A todo ello se sumó la protesta de centenares de partidarios de Libre, azuzados por los líderes del partido que denuncian un fraude masivo en estas elecciones.

Estados Unidos subió el lunes el tono en sus exigencias y, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió de “consecuencias” si las autoridades electorales no finalizaban el proceso y nombraban un vencedor. “Es profundamente preocupante ver cómo ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral hondureño. Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales. Cualquiera que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble”, alertó.

Continuando su tradición de ilegalidades las representantes del bipartidismo, Consejeras Ana Paola Hall y Cossette López se han apresurado a imponer desde una embajada, la declaratoria final de elección presidencial sin haber concluido el conteo de votos y sin siquiera haber… pic.twitter.com/74qsCE9J2e — Marlon (@MarlonOchoaHN) December 24, 2025

Un desesperado Nasralla presentó la mañana del miércoles, antes de que se conociera la proclamación oficial, imágenes de sus simpatizantes bailando y celebrando un supuesto triunfo. “El Partido Nacional está seguro que ganó las elecciones del 30 de noviembre, por eso la lucha continúa hoy 24 de diciembre, listos para revisar las casi 10.000 urnas en las que hay más de dos millones de votos que las consejeras del CNE no quieren revisar, lo cual es una violación a la ley. Esto es una grave traición a la voluntad popular. Por eso no han emitido una declaratoria final consumando el asesinato a la democracia de Honduras”, denunció entonces Nasralla.

“Les hablo como una persona que cree en la democracia, que cree en la ley. Sobre todo, que cree en la dignidad del voto de cada uno de nosotros. No acepto la declaratoria emitida hoy, 24 de diciembre, por el Consejo Electoral porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano”, añadió el candidato en la sede de su formación política, entre gritos de sus seguidores que clamaban “no al fraude”.

Castro, por su parte, afirmó que permanecerá al frente del país, “como lo manda la Constitución”, hasta el próximo 27 de enero, “ni un día más, ni un día menos”.

Reacciones internacionales

La Casa Blanca celebró rápidamente la proclamación del candidato apoyado por Trump. “Estados Unidos felicita al presidente electo Asfura y espera con interés trabajar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”, escribió en la red social X el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras conocerse los resultados oficiales. Rubio instó a todas las partes a aceptar el resultado con el fin de “garantizar una transición pacífica”.

En la recta final de la campaña, la presión de Trump había llegado hasta el punto de amenazar con retirar toda ayuda financiera a Honduras si Asfura no resultaba vencedor; además, el presidente estadounidense indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández –del mismo partido que Asfura–, que fue así excarcelado cuando cumplía una condena de 45 años en una prisión norteamericana por sus vínculos con el narcotráfico.

The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, dijo que esta “toma nota” de los resultados y emitirá “un informe con conclusiones y recomendaciones” en los próximos días. “La Secretaría General es consciente de las dificultades experimentadas durante el proceso electoral, reconoce la labor realizada por las instituciones hondureñas y lamenta que aún no se haya completado el recuento total de los votos emitidos por los ciudadanos”, dijo Ramdin, también en X.

Simpatizantes del partido Libre protestan contra los resultados de las elecciones generales, el 9 de diciembre de 2025, en Tegucigalpa, Honduras Moises Castillo - AP

La Unión Europea (UE) también felicitó a Asfura como vencedor oficial. “Tras un largo y prolongado proceso y la proclamación de los resultados por el CNE, la UE felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras”, ha señalado un portavoz del bloque, que ha expresado el deseo de la UE de “trabajar” con el próximo presidente y “seguir comprometidos con trabajar en las prioridades comunes y profundizar la relación en todas las áreas de interés mutuo”.

El vocero subrayó que “los ciudadanos hondureños fueron en gran número a las urnas el 30 de noviembre”, y que los comicios estuvieron supervisados por “un gran número de observadores electorales nacionales e internacionales, incluida una misión de observación electoral de la UE”.

Agencias AP y Reuters