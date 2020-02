El fundador y líder de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), Qassem al-Rimi, era uno de los terroristas más peligrosos del mundo Fuente: Archivo

WASHINGTON. - El fundador y líder de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), Qassem al-Rimi, uno de los terroristas más peligrosos del mundo, murió en una incursión aérea estadounidense ordenada por Donald Trump, informó hoy la Casa Blanca.

Al-Rimi, de 41 años, era el número dos y lugarteniente del jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.

Según la nota de la Casa Blanca, Al-Rimi se había unido a Al-Qaeda en los años 90, trabajando en Afganistán para Osama ben Laden. Bajo su guía, el grupo terrorista "cometió actos de una violencia incalculable contra civiles en Yemen y buscó e idear numerosos ataques contra Estados Unidos y nuestras fuerzas".

"Su muerte debilita a Al-Qaeda en la Península Arábiga y a nivel global, y nos acerca más a la eliminación de las amenazas que estos grupos plantean a nuestra seguridad nacional", añadió la Casa Blanca.

Días atrás, The New York Times había informado que Al-Rimi había sido eliminado tras un raid perpetrado no lejos de la capital yemenita Sana el 25 de enero pasado, en un área conocida como la fortaleza del grupo AQPA, grupo del que Al-Rimi se convirtió en líder en 2015 luego del deceso, en un otro operativo aéreo norteamericano, de Nasser al-Wuhayshi.

Agencia ANSA