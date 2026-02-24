Donald Trump en EE.UU: a qué hora es y cómo ver el discurso del Estado de la Unión 2026

Este martes 24 de febrero por la noche, Donald Trump encabezará el discurso del Estado de la Unión 2026. El presidente rendirá cuentas al Congreso y a todo Estados Unidos en una alocución que tendrá mucha atención por parte de millones de televidentes en todo el territorio norteamericano.

Horario y quién transmite el discurso del Estado de la Unión de Trump

Como parte de una tradición estadounidense que tiene siglos, el presidente se dirige al Congreso en el discurso del Estado de la Unión. Lejos de ser simplemente un formalismo, se trata de un evento con suma relevancia en el ámbito político, según Los Angeles Times.

Donald Trump hablará al Congreso y a todo Estados Unidos en el Capitolio con su discurso del Estado de la Unión Matt Rourke - AP

En ese sentido, millones de estadounidenses se preparan para seguir la transmisión desde sus casas. Por eso, es importante conocer los horarios de los discursos:

18 hs , hora del Pacífico .

, hora del . 19 hs , hora de la Montaña .

, hora de la . 20 hs , hora del Centro .

, hora del . 21 hs, hora del Este.

Además, las siguientes cadenas confirmaron que realizarán transmisiones para cubrir el discurso del Estado de la Unión:

ABC

PBS

Fox News

NBC

CNN

Telemundo

En los últimos dos casos, contarán con transmisiones o respuestas en español. Por ejemplo, en CNN se dará el comentario en español del senador estadounidense por California Alex Padilla.

Además, ABC News transmitirá la respuesta de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien recientemente fue noticia luego de publicar órdenes ejecutivas para prohibir la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Donald Trump encabezará el discurso del Estado de la Unión 2026 SAUL LOEB� - AFP�

La tradición del Estado de la Unión: el discurso de Trump marcará un nuevo capítulo en la historia

De acuerdo con el sitio web oficial del Senado de EE.UU., los orígenes de esta tradición se remontan al Artículo II de la Constitución. El primero en pronunciar este discurso fue George Washington en 1790. Sin embargo, su importancia varió a lo largo de los años.

Desde 1801, cuando Thomas Jefferson envió su mensaje escrito, esa manera de comunicar se mantuvo hasta 1913, cuando Woodrow Wilson decidió hablar en persona.

El primer mandatario en denominar el discurso como Estado de la Unión fue Franklin Roosevelt en 1935. Luego, en 1947, Harry Truman encabezó el primer mensaje televisado de esta tradición.

La reacción de Trump a la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles en EE.UU.

Actualmente, se trata de un evento importante para un presidente. Durante la noche del martes, Trump estará no solo frente a legisladores, sino también frente a jueces de la Corte Suprema, diplomáticos y otros funcionarios, además de los ciudadanos que lo seguirán por televisión.

La negativa del equipo de hockey de EE.UU.: Newsom festejó el rechazo a Trump

Como parte del ambiente que rodea al Estado de la Unión, la disputa política se hizo presente en la previa. De acuerdo con TODAY, Trump invitó al discurso a los equipos estadounidenses masculinos y femeninos de hockey sobre hielo, quienes recientemente obtuvieron la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de invierno.

Sin embargo, la nómina femenina rechazó la invitación. Según un portavoz, el equipo se mostró agradecido de haber sido llamado, pero explicó que no puede concurrir por problemas de calendario y logística.

Luego del hecho, el gobernador de California, Gavin Newsom, celebró esta decisión mediante un mensaje en su cuenta de X: "Otra victoria para el equipo femenino de hockey de EE.UU.“.