Donald Trump en EE.UU: a qué hora es y cómo ver el discurso del Estado de la Unión 2026
El presidente republicano se dirigirá al Congreso y a toda la nación estadounidense el martes 24 de febrero
- 3 minutos de lectura'
Este martes 24 de febrero por la noche, Donald Trump encabezará el discurso del Estado de la Unión 2026. El presidente rendirá cuentas al Congreso y a todo Estados Unidos en una alocución que tendrá mucha atención por parte de millones de televidentes en todo el territorio norteamericano.
Horario y quién transmite el discurso del Estado de la Unión de Trump
Como parte de una tradición estadounidense que tiene siglos, el presidente se dirige al Congreso en el discurso del Estado de la Unión. Lejos de ser simplemente un formalismo, se trata de un evento con suma relevancia en el ámbito político, según Los Angeles Times.
En ese sentido, millones de estadounidenses se preparan para seguir la transmisión desde sus casas. Por eso, es importante conocer los horarios de los discursos:
- 18 hs, hora del Pacífico.
- 19 hs, hora de la Montaña.
- 20 hs, hora del Centro.
- 21 hs, hora del Este.
Además, las siguientes cadenas confirmaron que realizarán transmisiones para cubrir el discurso del Estado de la Unión:
- ABC
- PBS
- Fox News
- NBC
- CNN
- Telemundo
En los últimos dos casos, contarán con transmisiones o respuestas en español. Por ejemplo, en CNN se dará el comentario en español del senador estadounidense por California Alex Padilla.
Además, ABC News transmitirá la respuesta de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien recientemente fue noticia luego de publicar órdenes ejecutivas para prohibir la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La tradición del Estado de la Unión: el discurso de Trump marcará un nuevo capítulo en la historia
De acuerdo con el sitio web oficial del Senado de EE.UU., los orígenes de esta tradición se remontan al Artículo II de la Constitución. El primero en pronunciar este discurso fue George Washington en 1790. Sin embargo, su importancia varió a lo largo de los años.
Desde 1801, cuando Thomas Jefferson envió su mensaje escrito, esa manera de comunicar se mantuvo hasta 1913, cuando Woodrow Wilson decidió hablar en persona.
El primer mandatario en denominar el discurso como Estado de la Unión fue Franklin Roosevelt en 1935. Luego, en 1947, Harry Truman encabezó el primer mensaje televisado de esta tradición.
Actualmente, se trata de un evento importante para un presidente. Durante la noche del martes, Trump estará no solo frente a legisladores, sino también frente a jueces de la Corte Suprema, diplomáticos y otros funcionarios, además de los ciudadanos que lo seguirán por televisión.
La negativa del equipo de hockey de EE.UU.: Newsom festejó el rechazo a Trump
Como parte del ambiente que rodea al Estado de la Unión, la disputa política se hizo presente en la previa. De acuerdo con TODAY, Trump invitó al discurso a los equipos estadounidenses masculinos y femeninos de hockey sobre hielo, quienes recientemente obtuvieron la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de invierno.
Sin embargo, la nómina femenina rechazó la invitación. Según un portavoz, el equipo se mostró agradecido de haber sido llamado, pero explicó que no puede concurrir por problemas de calendario y logística.
Luego del hecho, el gobernador de California, Gavin Newsom, celebró esta decisión mediante un mensaje en su cuenta de X: "Otra victoria para el equipo femenino de hockey de EE.UU.“.
Otras noticias de Agenda EEUU
California. Revés para Newsom: jueces fallan a favor del ICE y los agentes no deberán mostrar sus placas
Noticias de Texas. Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo
“Sin importar estatus migratorio”. El mensaje en Nueva York por el que Mamdani quiso hablar en español
- 1
Atención, conductores de Florida: el 1° de julio de 2026 cambiarán las placas y será obligatorio cumplir
- 2
Elecciones en Texas: qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias
- 3
Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026
- 4
La revancha es oficial: cuándo y dónde será la pelea de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao en EE.UU.