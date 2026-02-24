Los cinco interrogantes que rodean el discurso sobre el Estado de la Unión de Trump

WASHINGTON.– El presidente Donald Trump dice que tiene mucho de qué hablar esta noche de martes.

Está regresando al Congreso para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión en un momento crucial de su presidencia, con sus índices de aprobación cerca de un mínimo histórico y partidarios inquietos esperando que ofrezca resultados más tangibles sobre sus problemas con el costo de vida.

Además, la Corte Suprema acaba de declarar ilegales los aranceles que han sido fundamentales para su segundo mandato. Y los desafíos de política exterior que prometió resolver fácilmente ahora no parecen tan sencillos ante la inminente posibilidad de un nuevo ataque militar contra Irán.

La estrecha mayoría republicana en el Congreso, que ha hecho poco para contrarrestar la visión expansiva del poder de Trump, corre el riesgo de desaparecer después de las elecciones de mitad de período de este año, cuando sus respectivos intereses personales pueden colisionar.

Estas son algunas preguntas que se plantean frente al discurso.

1. ¿Hasta qué punto incomoda los planes de Trump la situación con la Corte Suprema?

Trump no ocultó su ira la semana pasada cuando la Corte Suprema anuló su amplia política arancelaria. No solo dijo que los jueces que votaron en contra de uno de sus temas emblemáticos -incluidos dos que él mismo nombró- se equivocaron en su razonamiento jurídico. Dijo que eran una “vergüenza para sus familias”.

Trump estrecha la mano del presidente de la Corte Suprema, John Roberts (der.), mientras Melania Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump observan tras prestar juramento durante la ceremonia de investidura en la Rotonda del Capitolio el 20 de enero de 2025 en Washington, D.C. CHIP SOMODEVILLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Ahora es probable que muchos de esos jueces estén sentados al frente de la sala de la Cámara mientras Trump pronuncia su discurso.

¿Volverá Trump a criticar a los jueces en la cara? ¿Mostrará moderación al limitar sus críticas a la decisión misma?

Trump no sería el primer presidente en aprovechar un discurso sobre el Estado de la Unión para criticar a la Corte. Durante su discurso de 2010, el presidente Barack Obama afirmó que la decisión de la Corte en el caso Citizens United -que abrió la puerta a millones de dólares en gastos políticos no revelados- “abriría las puertas a intereses especiales”, lo que provocó que el juez Samuel Alito negara con la cabeza y dijera “no es cierto”.

Desde entonces, la asistencia de los jueces de la Corte Suprema se ha vuelto más esporádica. Alito comenzó a faltar a sus discursos después del discurso de 2010, uniéndose a su colega conservador, el juez Clarence Thomas, quien desde hace tiempo ha argumentado que los discursos son demasiado partidistas.

El año pasado, cuando Trump pronunció un discurso especial ante el Congreso, solo cuatro miembros de la Corte -el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, junto con los jueces Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett- estaban en la Cámara de Representantes.

En ese momento, Trump saludó cálidamente a los jueces, e incluso le dijo a Roberts: “Gracias de nuevo, no lo olvidaré”. El comentario fue interpretado como una muestra de agradecimiento de Trump por la decisión de la Corte de otorgar inmunidad a la presidencia. Sin embargo, Trump dijo en redes sociales que simplemente agradecía al presidente del Tribunal Supremo por haberle tomado juramento.

De todas formas, los jueces que no quieran una crítica televisada del presidente pueden decidir mantenerse al margen el martes.

2. ¿Cómo responderán los demócratas?

Los demócratas todavía se estaban adaptando al regreso de Trump al poder cuando se dirigió por última vez al Congreso, y se notaba.

Durante su discurso conjunto de 2025, los demócratas entraron a la cámara con carteles con mensajes que iban desde “Salven Medicaid” y “Musk roba” hasta simplemente “Falso”. El representante Al Green, demócrata por Texas, abucheó a Trump en un momento dado, lo que provocó su expulsión de la cámara.

Los carteles fueron ampliamente criticados por ser artificiales, y la protesta de Green fue una especie de distracción. Para los votantes indignados por el uso agresivo del poder por parte de Trump durante sus primeros meses en el cargo, la escena no les infundió mucha confianza en que los demócratas estuvieran en condiciones de ejercer un control efectivo sobre la Casa Blanca.

Los demócratas buscan evitar que se repita el tumulto del año pasado. Se espera que haya menos carteles y posiblemente menos demócratas en la cámara. Decenas de legisladores han dicho que no asistirán al discurso, y algunos planean asistir a eventos similares en Washington.

Eso podría ayudar a evitar algunos de los gestos teatrales del año pasado. Pero quizá no contribuya a animar a los votantes frustrados a pensar que los demócratas tienen un mensaje coherente y eficaz una década después del ascenso político de Trump.

Y después de que los gobernadores demócratas boicotearon una cena en la Casa Blanca con Trump durante el fin de semana, saltarse el discurso sobre el Estado de la Unión puede reforzar la sensación de que los dos principales partidos políticos de Estados Unidos están trazando rumbos fundamentalmente diferentes.

Abigail Spanberger, la flamante gobernadora de Virginia, será quien dará la respuesta oficial de los demócratas a Trump.

3. ¿Cómo abordará Trump la cuestión de la inflación y la inmigración?

Trump pronunciará su discurso al comienzo de un año electoral complicado para sus correligionarios republicanos, quienes mantienen un precario control del Congreso. Gran parte del desafío del Partido Republicano se ha centrado en la sensación entre los votantes de que el partido no ha hecho lo suficiente para reducir el alza de precios.

Observadores graban mientras agentes federales llevan a cabo una redada migratoria, el jueves 5 de febrero de 2026, en Minneapolis. Ryan Murphy - FR172324 AP

La Casa Blanca insiste en que es consciente de la ansiedad económica entre los votantes y está trabajando para abordarla. Sin embargo, Trump tiene dificultades para mantener su mensaje. Durante un viaje a Georgia la semana pasada, cuyo objetivo era centrarse en la economía, el presidente, en cambio, destacó las acusaciones desmentidas de fraude electoral e impulsó su propuesta de requisitos de identificación para votantes. Al referirse al alza de costo de vida afirmó que se trataba de un problema creado por los demócratas que ya había “resuelto”.

El tono de Trump sobre inmigración también podría ser notable. Los republicanos tuvieron que ubicarse a la defensiva después de que dos ciudadanos estadounidenses fueran asesinados en Minneapolis el mes pasado por agentes federales que realizaban una agresiva operación de control migratorio. Si bien Trump ha mantenido su retórica de línea dura contra los inmigrantes indocumentados, su administración comenzó a reducir el número de agentes en Minneapolis. El presidente le dijo a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la semana pasada que dirigiría los futuros aumentos de control migratorio donde fueran necesarios.

4. ¿Qué dirá sobre política exterior?

Trump prometió un fin rápido y sencillo a los conflictos mundiales tras su elección. Un año después, la guerra de Rusia en Ucrania continúa con toda la furia, hay un frágil alto el fuego en Gaza, devastada por la guerra, y Trump amenaza con un gran ataque militar contra Irán tan solo ocho meses después de afirmar que Estados Unidos había “destruido” las instalaciones nucleares del país.

El portaaviones Gerald Ford COSTAS METAXAKIS� - AFP�

Y tampoco se puede olvidar su acción militar en Venezuela hace menos de dos meses, en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder Nicolás Maduro. Trump ha dicho repetidamente que gobernará ese país.

Los partidarios de Trump pueden aplaudir su retórica de “Estados Unidos Primero”, pero el presidente republicano está mostrando tendencias mucho más globalistas un año después de iniciado su segundo mandato.

Y la perspectiva de una guerra con Irán es real. Trump ya ha establecido la mayor presencia militar estadounidense en Medio Oriente en décadas. La semana pasada advirtió al régimen iraní que pronto ocurrirán cosas malas si no se llega a un acuerdo nuclear.

5. ¿Cuánto durará el discurso?

Trump rara vez se autolimita. Su discurso del año pasado -técnicamente un discurso conjunto y no el Estado de la Unión- duró casi una hora y 40 minutos. Ese fue el discurso más largo ante una sesión conjunta del Congreso, y Trump podría querer batir otro récord.

“Va a ser un discurso largo porque tenemos mucho de qué hablar”, dijo el lunes.

Agencia AP