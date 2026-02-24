El contundente dato sobre el avance del narcotráfico que reveló un experto: ya es el tercer “empleador” en México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y la ola de violencia que se desató en todo el país tras su fallecimiento, volvió a poner el foco en la amplia extensión que tiene el narcotráfico en México, donde en apenas dos años pasó de ser el quinto “empleador” al tercer lugar, superando incluso a varias empresas multinacionales, según un informe publicado en la revista británica Science.

“En nuestro primer informe de 2023 señalamos que todos los carteles combinados eran el quinto ‘empleador’ más grande de México, si los pusiéramos en un ránking junto a las empresas legales. Ahora estimamos que unos 183.000 mexicanos trabajan para el narcotráfico, que hoy tiene un mayor índice de reclutamiento que hace dos años. Por eso se ubican en la tercera posición detrás de Femsa [entre otras actividades, la embotelladora de Coca-Cola] y Walmart“, dijo en una entrevista con LA NACION el autor del informe, Rafael Prieto-Curiel, del University College de Londres, doctorado en Modelos Matemáticos aplicados al crimen.

México, el segundo país más rico de América Latina después de Brasil, tiene en efecto poderosas empresas multinacionales que generan miles de empleos. Y, sin embargo, el narcotráfico recluta mucha más gente que la mayoría de ellas.

El último ránking de la revista Expansión publicado la semana pasada permite conocer los sectores que concentran hoy la mayor generación de empleo legal. Predominan el comercio, los alimentos y bebidas, las telecomunicaciones, los servicios financieros, la industria y la construcción, lo que da cuenta de una economía sostenida por el consumo interno, pero también por la actividad productiva y exportadora.

En ese ránking, las cinco principales empleadoras son: 1.FEMSA: 388.000 empleados, Walmart de México: 203.355, América Móvil: 178.466, Grupo Bimbo: 152.366, Grupo Coppel: 118.865 y Organización Soriana: 90.795.

“Como ‘industria’ ilegal el narcotráfico tiene una particularidad”, agregó Prieto-Curiel. “En un rubro en el que participan bastante más de un centenar de carteles las diez principales organizaciones concentran alrededor del 50% de las personas que se dedican activamente al narcotráfico en México. Pero el conflicto entre esos carteles grandes, si bien genera acciones resonantes, solo produce el 15% de las muertes. La mayoría de los grupos son pequeñas organizaciones locales que desempeñan un papel crítico en la creación de violencia, y a menudo se convierten en objetivos de las organizaciones más poderosas. Estimamos que más de la mitad de las bajas del país resultan de la lucha entre los 10 carteles más grandes y los 140 más pequeños”, señaló el experto.

En el informe de 2023 publicado en Science, se estimaba el porcentaje de personas que trabajaban para cada cartel respecto del total de “empleados” del narcotráfico de la siguiente manera: Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG, que era liderado por “El Mencho”): 17,9%, Sinaloa: 8,9%, Nueva Familia Michoacana: 6,2 %, Noreste: 4,5%, Unión Tepito: 3,5%, otros carteles: 59%.

De todas maneras, el experto advirtió que esas cifras se han ido modificando. “Los carteles mexicanos se transformaron, y lo que era antes un conflicto entre CJNG y Sinaloa cambió, pues Sinaloa se dividió en dos partes rivales.

Tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, Sinaloa tiene dos facciones enfrentadas: Los Chapitos [hijos de “El Chapo” Guzmán] y La Mayiza [seguidores de “El Mayo” Zambada, ahora liderada por sus hijos y aliados]. Esta ruptura generó una ola de violencia interna entre los dos grupos de Sinaloa. Con esa división, y este año con la declaratoria como grupos terroristas por parte de Estados Unidos, la dinámica del conflicto se alteró drásticamente", afirmó Prieto-Curiel.

Otro factor que alteró el negocio del narcotráfico fue el incremento de las drogas sintéticas.

Los datos internacionales disponibles muestran que una parte importante y creciente del negocio ahora se compone de drogas sintéticas, en lugar de drogas de origen vegetal. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) las drogas sintéticas (como la metanfetamina, las anfetaminas y los opioides sintéticos como el fentanilo) siguen expandiéndose rápidamente en los mercados mundiales.

“Algunos narcóticos, como la marihuana, requieren mucho espacio para su traslado y son fácilmente detectables. Sin embargo, drogas sintéticas como el fentanilo, no requieren prácticamente espacio y son indetectables, por lo que su transporte es mucho más sencillo y de menor riesgo. Por ello, el costo de traslado es además mucho más económico con esas drogas”, señaló Prieto-Curiel.

Por eso, el CJNG de “El Mencho” dejó atrás el modelo tradicional del narcotráfico basado en cultivos y corredores de cocaína para concentrarse en las drogas sintéticas.

En términos de incautaciones, los estimulantes de tipo anfetamínico representaron casi la mitad de todas las incautaciones mundiales de drogas sintéticas en los últimos años, lo que indica una participación muy grande en el segmento de ese tipo de drogas.

Según el informe de la ONU, el total de los criminales mexicanos tienen ingresos de hasta 12.100 millones de dólares por traficar cocaína, metanfetamina y heroína. El análisis no incluye los flujos por fentanilo.

Respecto del impacto que puede tener ahora la muerte de “El Mencho”, Prieto-Curiel concluyó: “En cuanto al negocio en sí, no creo que haya mucho cambio. Pero para la dinámica de los carteles, esto será una revolución. Posiblemente algunos grupos que antes formaban parte del CJNG ahora se convertirán en rivales en la lucha por el poder y las plazas, como ocurrió con Sinaloa. Así que tal vez en lugares que antes no había un conflicto muy serio, ahora tengamos la lucha entre las nuevas facciones del CJNG”.