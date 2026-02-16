EE.UU. oficializó su total respaldo a Orban durante una visita de Marco Rubio a Hungría

BUDAPEST.–El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este lunes en Budapest que Washington está “entrando en una época dorada” en sus relaciones con Hungría, al manifestar el fuerte respaldo del presidente Donald Trump al primer ministro húngaro, Viktor Orban, quien enfrentará en abril el mayor desafío electoral desde su regreso al poder en 2010.

“Puedo asegurarles que Trump está profundamente comprometido con su éxito. Porque su éxito es nuestro éxito”, declaró Rubio durante una conferencia de prensa conjunta con el líder nacionalista en la capital húngara, al subrayar que el vínculo con Budapest es “esencial y vital” para los intereses estratégicos estadounidenses en Europa Central en los próximos años.

El jefe de la diplomacia estadounidense vinculó explícitamente el fortalecimiento de los lazos bilaterales a la continuidad del liderazgo de Orban. “Queremos que a este país le vaya bien. Es en interés de nuestro país, especialmente mientras usted sea el primer ministro y el líder de este país”, afirmó Rubio, en un mensaje interpretado como un respaldo directo a la campaña de reelección del mandatario húngaro.

Rubio to Hungary’s Orbán:



I can say to you with confidence that Trump is deeply committed to your success. pic.twitter.com/3Q4qEfT03j — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026

La visita se produce menos de dos meses antes de las elecciones parlamentarias del 12 de abril, en las que el partido gobernante Fidesz enfrenta su competencia más reñida en más de una década. Los comicios son observados con atención en Bruselas y otras capitales europeas por su posible impacto en el equilibrio político del continente y el fortalecimiento de movimientos conservadores y euroescépticos.

Rubio arribó a Budapest en la segunda etapa de una breve gira por Europa Central que incluyó previamente una escala en Bratislava, donde se reunió con el primer ministro eslovaco Robert Fico, otro dirigente nacionalista que mantiene afinidad política con Trump y ha sido crítico de las políticas de la Unión Europea (UE).

Durante su estadía en Hungría, el funcionario estadounidense mantuvo reuniones con Orban y miembros de su gabinete destinadas a profundizar la cooperación energética y firmar un acuerdo de colaboración en materia de energía nuclear civil, anunciado días atrás por la Casa Blanca. Tanto Hungría como Eslovaquia fueron señaladas por Washington como socios clave para impulsar nuevos entendimientos energéticos en la región.

De visita en Budapest, Marco Rubio expresó el apoyo de la Casa Blanca al gobierno de Orbán y avanzó en acuerdos energéticos y nucleares ALEX BRANDON� - POOL�

Aliado de larga data de Trump en Europa, Orban mantuvo frecuentes tensiones con la UE por cuestiones vinculadas al Estado de derecho, la independencia judicial y las políticas migratorias, al tiempo que sostiene relaciones cordiales con Moscú en medio de la guerra en Ucrania. Considerado por muchos gobiernos europeos como uno de los dirigentes más cercanos al Kremlin dentro del bloque comunitario, el líder húngaro insistió en continuar comprando energía rusa pese a los esfuerzos de Bruselas por reducir esa dependencia.

Afinidad y capitalización electoral

Uno de los principales puntos de afinidad entre Orban y Trump es su postura común frente a la inmigración. El primer ministro húngaro fue uno de los primeros líderes europeos en ordenar la construcción de una valla en la frontera sur de su país durante la crisis de refugiados de 2015, una decisión que el actual presidente estadounidense elogió en reiteradas oportunidades. Dentro del universo del conservadurismo estadounidense, Hungría es vista como un caso testigo del nacionalismo político aplicado a la gestión del Estado, en particular en materia migratoria. El propio Orban llegó incluso a reapropiarse del eslogan de campaña de Trump al afirmar que su proyecto político apunta a “Make Europe Great Again”, una señal explícita de sintonía ideológica con el mandatario estadounidense.

Sectores del movimiento conservador estadounidense también destacan las políticas del gobierno húngaro en materia de valores tradicionales y su oposición a la ampliación de derechos para la comunidad LGBT+, que incluyen restricciones a la adopción por parte de parejas del mismo sexo y a los cambios de género en documentos oficiales.

Budapest ha buscado capitalizar su cercanía con Trump de cara a las elecciones legislativas. El propio mandatario estadounidense expresó públicamente su respaldo a Orban en su plataforma Truth Social, donde lo calificó como “un líder verdaderamente fuerte y poderoso” y “un verdadero amigo, luchador y ganador”.

Trump elogió a Orban en Truth Social previo a la visita de Rubio

El gobierno húngaro incluso ha intentado atraer a Trump al país antes de los comicios, con la expectativa de que una eventual visita impulse al oficialismo en unas encuestas que anticipan una contienda ajustada frente a la oposición.

En ese contexto, Budapest volverá a ser sede este año de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), uno de los principales foros del conservadurismo internacional, cuya próxima edición fue adelantada a marzo, pocas semanas antes de la votación.

Los desafíos de la “civilización occidental”

Antes de su llegada a Hungría, Rubio participó en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde instó a los países europeos a alinearse con la visión de Washington para defender lo que describió como la civilización occidental frente a los desafíos que plantea la inmigración masiva. Allí también buscó calmar las inquietudes sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN, al asegurar que Washington desea una Europa “fuerte” que no sea un “vasallo”.

SECRETARY RUBIO: I've said this repeatedly. I don't know why it's so hard for some to comprehend it.



No one is entitled to a visa.



If you enter our country as a visitor and undertake activities against the national interests of the United States, we will take away your visa. pic.twitter.com/Y9hWlZpKBX — Department of State (@StateDept) February 16, 2026

En ese marco, Rubio reforzó en Budapest el enfoque restrictivo de Washington en materia migratoria al insistir en que el otorgamiento de visados no constituye un derecho automático. “He dicho esto repetidamente. No sé por qué a algunos les resulta tan difícil comprenderlo. Nadie tiene derecho a una visa”, afirmó. “Si usted entra a nuestro país como visitante y realiza actividades contrarias a los intereses nacionales de Estados Unidos, le retiraremos la visa. Si identifico a un visitante en nuestro país cuya presencia representa una amenaza para nuestra política exterior y seguridad nacional, le retiraremos la visa”, agregó.

La visita del secretario de Estado concluye con la expectativa de nuevas iniciativas conjuntas en el ámbito energético, en momentos en que Hungría ha obtenido exenciones a las sanciones estadounidenses vinculadas a sus importaciones de petróleo y gas rusos, un tema que continúa generando fricciones dentro de la Unión Europea.

Agencias AFP, AP y Reuters