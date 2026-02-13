Hungría: el candidato que lidera las encuestas denuncia una campaña sucia de Orban que incluye videos sexuales

BUDAPEST.- El líder de la oposición húngara y primero en la encuestas hacia las elecciones parlamentarias de febrero, Péter Magyar, denunció un golpe bajo, supuestamente armado por el gobierno de Viktor Orban, complotado con una exnovia del candidato, para publicar en X un video de una “relación íntima” de la pareja.

Magyar lo definió como un intento de perjudicarlo con una campaña difamatoria de cara a las elecciones parlamentarias del 12 de abril, en las que el primer ministro corre el riesgo de ser derrotado por primera vez desde 2006. Magyar afirma que lleva tiempo recibiendo amenazas, pero asegura que "no cederá al chantaje".

💥Dramatic turn in Hungary’s election race: Orbán rival Péter Magyar says that in 2024 his ex-girlfriend set a honey trap to secretly record them having sex—footage he claims Orbán’s camp plans to publish to ruin and blackmail him.



Magyar currently holds a big lead in the polls. pic.twitter.com/nKhm5NoQ3U — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) February 12, 2026

Tras el anuncio de su divorcio en 2023 de la exministra de Justicia Judit Varga, con quien tiene tres hijos, este abogado abandonó el partido de Orban y lanzó en la primavera de 2024 un movimiento político anti-establishment, Tisza, que en pocos meses se ha convertido en el principal partido del país.

“Hoy muchos periodistas han recibido un enlace que muestra una habitación vigilada por cámaras. Sospecho que planean difundir una grabación —posiblemente realizada con equipos de los servicios secretos e incluso manipulada— que me muestra en un momento íntimo con mi exnovia", publicó Magyar.

"Tengo 45 años y una vida sexual normal, con una pareja adulta. Tengo tres hijos menores, algo que este gobierno malvado —autoproclamado defensor de la familia— evidentemente ignora. Queridos cobardes de Fidesz: publiquen lo que quieran, falsifiquen lo que les parezca. No me rendiré ante las amenazas. Que lo sepan todos: ni antes ni ahora cederé a chantajes de ningún tipo, ni de la mafia político-económica húngara, ni de los miembros de la red internacional que la sostiene".

Magyar acusó a Fidesz de recurrir a tácticas de intimidación y a campañas al estilo ruso para desviar la atención de escándalos relacionados con la corrupción y el abuso de menores en instituciones estatales. Hasta el momento, no se ha difundido ninguna grabación.

Magyar recordó en una larga publicación que faltan dos meses para las elecciones y se cumplen exactamente dos años desde su debut político en la oposición: “Todo empezó hace dos años. Hace dos años, estaba frente al estudio del principal canal político húngaro en YouTube, Partizán. Me quedé en la entrada varios minutos. Quería dar marcha atrás. Sabía a lo que me enfrentaba si entraba y hablaba. Pero tras mirar la foto de mis tres hijos, empecé a subir las escaleras; no quería que vivieran en un país dominado por una mafia familiar (...). Faltan 60 días para las fatídicas elecciones. Hace dos años esto era inimaginable, y ahora estamos a las puertas de la victoria".

Orban está intentando remontar en popularidad otorgando beneficios a mujeres y ancianos, y desacreditando a Magyar como una marioneta de la Unión Europea; como respuesta, el líder de Tisza parece evitar cualquier asociación con los liberales europeos.

Encuestas

Mientras tanto, el partido de Magyar, Tisza, mantiene una ventaja de 10 puntos sobre el partido nacionalista Fidesz, de Orban, según una encuesta publicada este viernes.

Orban se enfrenta al mayor desafío a su poder desde que su partido Fidesz llegó al poder con una victoria aplastante en 2010, aunque el resultado sigue siendo incierto.

La última encuesta, realizada entre el 31 de enero y el 6 de febrero por Idea Institute, reveló que el 48% de los votantes decididos apoyó a Tisza, mientras que el 38% apoyó al Fidesz, la misma cifra que el mes anterior.

Idea Institute también informó en una publicación en su página oficial de Facebook que el número de votantes indecisos se redujo 3 puntos, hasta el 24%, en un mes.

Una foto tomada el 10 de febrero de 2025 en Budapest, Hungría, muestra una publicidad que representa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (izq.), y al líder de la oposición húngara, Peter Magyar (der.), con un texto que dice "¡Suban los impuestos!" y "No puedo negarme", como parte de las campañas del gobierno húngaro ATTILA KISBENEDEK� - AFP�

“El mes pasado, muchos votantes encontraron un partido al que apoyar, y los partidos más pequeños también se beneficiaron de ello”, afirmaron.

Según la encuesta, dos partidos más obtendrían suficientes votos para entrar en el parlamento, ya que tanto el partido de extrema derecha Nuestra Patria (Mi Hazank) como la Coalición Democrática (Demokratikus Koalicio), de izquierda, obtuvieron el apoyo del 5% de los votantes.

Las elecciones de abril tendrán importantes implicaciones para Europa y sus fuerzas políticas de extrema derecha.

Orban, aliado del presidente estadounidense Donald Trump y del ruso Vladimir Putin, se ha enfrentado frecuentemente con la Unión Europea (UE) en diversos temas, especialmente por la guerra en Ucrania.

Magyar, de centroderecha, ha declarado que su partido combatirá la corrupción, desbloqueará miles de millones de euros en fondos congelados de la UE para impulsar la economía y consolidará la integración de Hungría en la UE y la OTAN.

La UE acusa a Orban de erosionar los valores democráticos en Hungría, algo que él niega.

La mayoría de las encuestas han mostrado que Fidesz va por detrás de Tisza, a pesar de las medidas para complacer a los votantes tras tres años de estancamiento económico en Hungría, que también ha sufrido la peor oleada inflacionaria de la UE tras la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, las encuestadoras progubernamentales muestran una ventaja de Fidesz. Una encuesta de febrero, publicada también el viernes por el progubernamental Instituto Nezopont, reveló que el 46% de los votantes apoyó al Fidesz de Orban, mientras que el 40% respaldó a Tisza.

