Los restos de las dos personas halladas en un templo cerca de la ciudad de Alejandría pertenecerían a la clase alta de la sociedad egipcia y pudieron haber estado en contacto con la reina del NIlo, según los arqueólogos que realizaron el hallazgo Fuente: Archivo - Crédito: The Guardian

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 13:22

Dos momias de personas que vivieron en el antiguo Egipto con un aparente alto status social que habrían existido en la época de Cleopatra fueron encontradas en un templo llamado Taposiris Magna, en el norte del citado país. El hallazgo fue considerado "sensacional" por los arqueólogos que lo realizaron, ya que puede dar pistas para encontrar la tumba de la legendaria "reina del Nilo".

Cleopatra fue la más célebre reina del antiguo Egipto. Fue inmortalizada durante miles de años como una mujer poderosa y de una belleza seductora. Pero, a pesar de que su fama trascendió el paso de los siglos, su tumba aún no pudo ser hallada, y continúa siendo uno de los misterios sin resolver más grandes de la historia y la arqueología.

El lugar donde fueron halladas las dos momias envueltas en láminas de oro Fuente: Archivo - Crédito: The Guardian

Algunos piensan que fue enterrada en Alejandría, ciudad donde nació y gobernó desde su palacio real. Otros creen que el lugar donde reposan sus restos puede estar a unos 50 kilómetros de la citada ciudad, en el antiguo templo de Taposiris Magna, que fue construido por los egipcios ptolemaicos en el Delta del río Nilo.

Ahora estas dos momias descubiertas en Taposiris Magna demuestran la existencia de una importante necrópolis, que puede vincularse al lugar donde se encuentra la tumba de Cleopatra.

Aunque la cámara funeraria hallada no fue perturbada durante 2000 años, las momias que se encontraron allí están en mal estado de conservación porque una filtración de agua. Pero la evidencia revela que originalmente estaban completamente cubiertas de láminas de oro, un lujo otorgado solo a aquellas personas de los niveles más altos de la sociedad. Los arqueólogos sugieren, incluso, que estos dos individuos quizás interactuaron con Cleopatra.

Kathleen Martínez y Glen Godenho son los arqueólogos que realizaron el descubrimiento en el templo Taposiris Magna, en el noreste de Egipto Fuente: Archivo - Crédito: The Guardian

La apertura de la primera tumba intacta encontrada en el templo fue grabada por las cámaras para la realización del documental The Hunt for Cleopatra's Tomb (A la caza de la tumba de Cleopatra), que se estrenará en el Reino Unido el próximo jueves, tal como lo consigna el medio británico The Guardian.

En el documental, Glen Godenho, profesor titular de Egiptología de la Universidad de Liverpool, describe al hallazgo como "sensacional". "Aunque ahora está cubierto de polvo de 2000 años bajo tierra, en ese momento estas momias habrían sido espectaculares. Estar cubierto de láminas de oro dan muestras de que habrían sido miembros importantes de la sociedad ", dijo.

Las radiografias realizadas a las momias, establecieron que se tratan de los restos de un hombre y una mujer. Una de las hipótesis es que eran sacerdotes, un oficio que resultaba clave en el mantenimiento del poder de los faraones. Uno de los cadáveres lleva consigo la imagen de un escarabajo, que simboliza el renacimiento, pintado en una Lamia de oro.

Cleopatra fue la última mandataria de una dinastía despiadada que gobernó el reino ptolemaico en Egipto durante casi tres siglos. Sin embargo, todavía no se encontró ni una sola tumba del algún faraón ptolemaico.

Las excavaciones en Taposiris Magna están a cargo de la arqueóloga Kathleen Martínez, quien, después de trabajar allí durante más de 14 años, está más convencida que nunca de que la tumba de Cleopatra va a ser hallada en ese lugar, ya que hasta ahora solo se ha explorado un pequeño porcentaje de ese vasto sitio.

Los descubrimientos previos a las momias de Martínez incluyen una estatua sin cabeza de un faraón, que se cree que es el rey Ptolomeo IV, antepasado de Cleopatra, y una placa en su base con una inscripción que demuestra que el templo estaba dedicado a la diosa Isis. Cleopatra se veía a sí misma como la "encarnación humana de Isis", dijo la arqueóloga.

La tumba de la reina del Nilo, que fue representada en Hollywood por Elizabeth Taylor, continua sin ser hallada y su ubicación es un enorme misterio para historiadores y arqueólogos Fuente: Archivo

En el sitio del altar del templo, donde los sacerdotes habrían hecho ofrendas a los dioses, se descubrieron 200 monedas con el nombre de Cleopatra y con su rostro.

Este "hallazgo increíble" no solo vincula a Cleopatra directamente con Taposiris Magna, sino que también revela una imagen sorprendente de la reina, dice Godenho en el documental. Si bien su nariz prominente y su papada pueden no sugerir la belleza clásica inmortalizada por Hollywood y Elizabeth Taylor, es cómo hubiera querido que la vieran, ya que las monedas habrían sido grabadas siguiendo sus instrucciones directas.