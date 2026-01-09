Descubren un secreto del Imperio Romano en Turquía luego de 1800 años

Arqueólogos en la antigua Nisa, en el oeste de Turquía, desenterraron un secreto arquitectónico del Imperio Romano que permaneció oculto durante 1800 años. Se trata de una escalera de piedra milenaria que proporcionó acceso directo crucial desde la calle principal de la ciudad a su famosa biblioteca romana, uno de los ejemplos mejor conservados de su tipo en Anatolia occidental. Este hallazgo revela cómo el acceso al conocimiento y la vida intelectual se integraban en el tejido urbano de una de las ciudades más dinámicas de Asia Menor.

La biblioteca de Nisa, erigida alrededor del año 130 d. C., representaba un pilar fundamental del mecenazgo cultural romano, ya que albergaba 16 nichos para textos manuscritos. Sin embargo, una interrogante clave persistía: cómo se conectaba este complejo elevado con la arteria principal de la ciudad. El profesor Serdar Hakan Oztaner, director de las excavaciones, explicó en diálogo con el portal Türkiye Today que “el equipo no había podido determinar previamente cómo se superaba la diferencia de altura de aproximadamente dos metros entre la calle principal y la biblioteca”. La escalera, construida probablemente en el siglo II d.C., disipó esta incógnita milenaria.

La ciudad de Nisa tiene una de las bibliotecas mejor conservadas del Imperio Romano Turkish Archaeological News

El descubrimiento se realizó durante las excavaciones del proyecto “Patrimonio para el Futuro”. Mientras trabajaban en la calle principal, los arqueólogos pudieron alinear su excavación con el complejo de la biblioteca, con lo que lograron desenterrar los tan buscados escalones. Esta estructura consta de cinco peldaños de piedra que conducen directamente a un patio pavimentado con mármol, justo frente a la biblioteca. Su ubicación central en la manzana subraya que fue una vía de entrada formal y planificada de forma prominente, un detalle que añade capas a la comprensión de la urbanística romana.

Nisa, descrita por el geógrafo griego Estrabón como una ciudad de “doble cara” por su particular construcción, era un centro educativo y cultural de gran importancia. Su reputación intelectual se refuerza al saber que el propio Estrabón recibió parte de su educación allí. La ciudad albergaba edificaciones monumentales como un teatro, estadio, gimnasio y un ágora, además de amplias calles con columnas y el santuario de Akharaka. La biblioteca de Nisa, aunque más pequeña que la de Celso en Éfeso, destaca por su notable estado de conservación, lo que la convierte en un referente esencial para el estudio de las bibliotecas romanas.

El secreto del Imperio Romano en Turquía finalmente pudo ser respondido Turkish Archaeological News

El profesor Oztaner, según Arkeonews, enfatizó que la escalera “no es un detalle arquitectónico menor. Más bien, aclara cómo la biblioteca se integró en el tejido urbano de Nisa, conectando física y simbólicamente el flujo cotidiano de la ciudad con una institución dedicada al aprendizaje, la educación y la cultura de élite”. Para los visitantes de Nisa, ascender por estos escalones era tanto una transición física como un acto simbólico hacia el saber. Este hallazgo permite a los arqueólogos y al público moderno “reconstruir una experiencia auténtica de la antigua Nisa, permitiéndoles seguir la misma ruta que antaño recorrieron estudiantes, académicos y ciudadanos hace casi dos milenios”, según este mismo portal de noticias turco. Así, la escalera conecta el presente con un fragmento clave de la vida romana que hasta ahora permanecía en la sombra.