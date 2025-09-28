El alcalde de Nueva York, Eric Adams, abandona la carrera por la reelección por falta de fondos

NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció hoy que abandona su campaña para la reelección.

En un video en redes sociales, habló con orgullo de sus logros, entre ellos la baja del crimen violento, pero señaló que la “constante especulación mediática” y la decisión de la junta de financiamiento de campañas de retener fondos públicos hicieron imposible permanecer en la contienda. “A pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar mi campaña de reelección”, dijo.

La decisión llega pocos días después de que Adams insistiera en seguir en carrera, afirmando que los neoyorquinos comunes no “se rinden”. Sin embargo, el escepticismo crecía. Su campaña quedó marcada por un caso federal de soborno ya desestimado y por la molestia del ala progresista por su buena relación con Donald Trump. Tras saltarse las primarias demócratas, aparecía en la boleta como independiente.

En el video, no respaldó a ningún candidato, pero alertó sobre “fuerzas insidiosas” que usan el gobierno para “avanzar en agendas divisivas”.

“El cambio importante es bienvenido y necesario, pero cuidado con aquellos que afirman que la respuesta es destruir el sistema que construimos durante generaciones… Eso no es cambio, eso es caos”, dijo.

Su salida podría favorecer al exgobernador Andrew Cuomo, centrista que se presenta como el único candidato con chances de derrotar al demócrata Zohran Mamdani.

Queda por ver si suficientes seguidores de Adams trasladan su apoyo a Cuomo. Mamdani, de 33 años, que ya lo venció en las primarias, promete reducir el costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo.

El republicano Curtis Sliwa también sigue en carrera, aunque debilitado y con críticas del propio Trump, que lo definió como “no exactamente de primera categoría”.

La gobernadora Kathy Hochul, que respalda a Mamdani, elogió a Adams tras su anuncio: dijo que estuvo “orgullosa de haber trabajado con él” y que deja la ciudad “mejor de lo que la heredó”.

En semanas recientes, emisarios de la administración Trump tantearon a Adams con la posibilidad de un puesto a cambio de que dejara la contienda, buscando despejarle el camino a Cuomo.

El alcalde respondió con una conferencia de prensa en la que ratificó su candidatura y calificó a Cuomo y Mamdani de “niños mimados”. En redes fue más lejos y llamó a Cuomo “un mentiroso y una serpiente”.

Adams, de 65 años, es el segundo alcalde negro de la ciudad. Ex capitán de la policía y presidente del distrito de Brooklyn, llegó a la alcaldía en 2022 prometiendo reducir el crimen y revitalizar Nueva York tras la pandemia.

Las tasas volvieron a niveles previos al coronavirus, aunque no está claro cuánto influyeron sus políticas. Sin embargo, sus logros quedaron eclipsados por los escándalos, investigaciones y renuncias en su equipo de gobierno.

El año pasado, fiscales lo acusaron de aceptar aportes ilegales y beneficios de un funcionario turco a cambio de acelerar la apertura de un edificio diplomático de Turquía, entre otros favores. Él lo negó, pero el caso lo dejó en el centro de la tormenta.

Al mismo tiempo, comenzó a acercarse a Trump: defendió al republicano, bajó el tono de sus críticas y evitó respaldar con fuerza a Kamala Harris. Tras la victoria de Trump, se reunió con Thomas Homan y ofreció cooperación en inmigración. Poco después, el Departamento de Justicia retiró los cargos en su contra, lo que alimentó sospechas de un pacto con la Casa Blanca.

Aunque se salteó las primarias de junio, insistió en seguir en la boleta. Este verano retomó la campaña, pero volvió a quedar rodeado de escándalos: un exasesor fue acusado de soborno y otro entregó una bolsa con dinero a un periodista.

Aun así, rechazó los llamados a que se bajara para fortalecer a Cuomo. “La historia será amable conmigo cuando esté fuera del foco político dentro de 10, 15 años, y dirán: ¿sabés qué? Tenemos que darle a este tipo lo que se merece”, afirmó. “Eso es por lo que estoy luchando”.

