El argentino dueño de la heladería vandalizada en Barcelona contó como fue el incidente y negó las acusación de “discriminación lingüística”

BARCELONA.- La Heladería Dellaostia del argentino Leandro Rincón fue vandalizada el martes en Barcelona tras ser acusada de discriminar a la pareja de un concejal de izquierda independentista por hablar en catalán. El emprendedor argentino habló con LA NACION y negó la acusación.

“Nosotros decidimos venir a vivir, a invertir acá, porque amamos esta ciudad. Hacemos nuestro mayor esfuerzo por comunicarnos con todos y siempre atendemos a todos por igual. No hay ningún problema con el catalán”, aseguró el dueño del local.

Según contó Rincón, el altercado se produjo el domingo cuando una de las empleadas del local, que emigró a Barcelona hace pocos meses, no logró comprender un pedido en catalán.

Una mujer habría pedido un helado de “xocolata i maduixes”, lo que en catalán significa chocolate y frutillas. Aparentemente, fue este ultimo término, “maduixes”, el que suscitó la polémica.

Luego de varios intentos fallidos, Rincón, que se encontraba en el local, intervino para intentar explicar que la empleada no había comprendido la palabra porque no hablaba el idioma, a lo que la mujer habría respondido: “Nosotros aquí hablamos catalán”.

Leandro Rincón, dueño de la Heladería Dellaostia

El dueño del establecimiento replicó entonces que era cierto, pero que hay “dos idiomas oficiales, el castellano y el catalán” y que “en última instancia, estamos en España”.

El empresario dijo que entonces la mujer lo insultó y lo trató de “imbécil”.

La versión de Rincón contradice la publicación de X a través de la cual Guillem Roma, concejal de distrito del partido independentista de izquierda catalán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), había acusado al local de “discriminación lingüística”.

Señalética de la Heladería Dellaostia. Fuente: Leandro Rincón

En el mismo, Roma aseguraba que cuando su pareja le habló a un empleado del local de la calle del Torrent de l’Olla en la lengua local, este le respondió que “era una maleducada por hablar en catalán”, ya que estaban “en el Reino de España”.

“Nosotros no tenemos ningún problema con el catalán. Hace casi tres años que abrimos este local y todos los días atendemos a todos en el idioma en que quieran hablar y nunca hubo un problema”, dijo Rincón a LA NACION.

La vandalización

La acusación de Roma en redes sociales alcanzó mayor notoriedad luego de que Antonio Baños, exlíder del partido Candidatura de Unión Popular (CUP), publicara en X: “Este local es nuestro enemigo hasta que cierre”.

El lunes por la mañana, la publicación de Roma ya superaba las 100.000 visualizaciones y el martes, el local había sido vandalizado.

Vandalización del local de la Heladería Dellaostia. Fuente: Leandro Rincón

Entre los grafitis podían leerse algunos acusando al local de “fascistas de mierda” y de gentrificar el barrio. En los comentarios en redes sociales a raíz de la publicación de Roma, se puede leer “establecimiento candidato al bidón de gasolina premium” y “que plaga que son los argentinos, son peores que las cucarachas”.

“El jueves nos tiraron pintura en las cerraduras de las rejas para que no podamos abrir el local”, dijo Rincón.

Vandalización de la Heladería Dellaostia. Fuente: Leandro Rincón

Según el dueño del establecimiento, luego de los daños otros comercios le comentaron haber padecido ataques similares.

“Nosotros cumplimos con la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, tenemos todos los carteles y toda la señalética en ambos idiomas. Esto es un ataque deliberado”, consideró Rincón, haciendo referencia al conjunto de normativas que buscan promover y garantizar el uso del catalán en la vida pública.