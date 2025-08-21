Vandalizaron una heladería argentina en Barcelona tras una denuncia por presunta discriminación a una clienta que habló

BARCELONA.- La heladería Dellaostia, fundada en Barcelona por el argentino Leandro Rincón en 2022, amaneció vandalizada el martes tras ser acusada por el concejal de distrito del partido independentista catalán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Guillem Roma, de discriminación, por el presunto trato que recibió su pareja por hablar catalán cuando fue a comprar un helado.

El local, ubicado en pleno centro del barrio de Gracia, tenía pintadas y carteles que lo acusaban de una postura “anticatalanista” y “discriminatoria”.

Los grafitis pintados sobre el establecimiento tildaban a la franquicia de “fascistas de mierda”, mientras que una serie de calcomanías rezaban: “Este local no respeta el catalán” y “el turismo mata la ciudad”.

El incidente

Según describió Roma en la red social X, la “discriminación lingüística” se produjo el 17 de agosto en plena Fiesta Mayor de Gracia, uno de los eventos anuales más importantes del barrio.

Cuando su pareja le habló a un empleado del local de la calle del Torrent de l’Olla en la lengua local, él le respondió que “era una maleducada por hablar en catalán”, ya que estaban “en el Reino de España”.

Fil 1/3 ATENCIÓ: Avui la meva parella ha patit un cas de discriminació lingüística en plena Festa Major de Gràcia per parlar en català a un treballador de la geladeria ubicada al carrer Torrent de l’Olla 128-124 que s’anomena “Helados Dellaostia”. pic.twitter.com/J1rG9Zo1L7 — Guillem Roma 🎗 (@gromabatlle) August 17, 2025

“La persona que nos ha tratado era una profesional de la provocación”, aseguró Roma en la publicación.

El hilo en la red social se viralizó desde su publicación el domingo y el lunes por la mañana ya superaba las 100.000 visualizaciones.

El ERC, al cual pertenece Roma, es un partido de izquierda republicana y catalanista, históricamente comprometido con la independencia de Cataluña y con políticas sociales progresistas.

Roma informó que abrió un reclamo ante el Departamento de Política Lingüística y la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona y que denunció el caso ante la Agencia Catalana de Consumo.

Leandro Rincón, fundador de Dellaostia

El concejal agradeció a diferentes entidades y partidos políticos como Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, ERC, Candidatura de Unión Popular (CUP) o Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) su apoyo tras la denuncia.

“Este local es nuestro enemigo hasta que cierre”, publicó en X Antonio Baños, exlíder de la CUP.

Por otro lado, el líder del Partido Popular (PP) español en Barcelona, Daniel Sirera, defendió al establecimiento y dijo que “ninguna causa, ninguna, justifica la violencia”. “El odio nunca puede ser bandera política”, señaló.

Hace tres semanas, el local respondió a unas acusaciones similares de otra clienta que se quejaba de no haber sido atendida en catalán vía redes sociales, diciendo que “en Cataluña hay dos idiomas oficiales, el catalán y el castellano”. Además, calificó a la clienta de “necia” y “violenta”.

dellaostia

Debido al incidente, el perfil de Google del local se llenó de reseñas, muchas de ellas negativas y con bajas puntuaciones, como “gracias por compartirlo. Hace falta hacer respetar nuestra lengua”, pero otras en apoyo al establecimiento, por ejemplo asegurando que “el idioma catalán es minoritario y es óptimo para que lo uses con tu familia y amigos, pero no en un contexto de comercios”.

Por el momento, la franquicia no ha hecho comentarios.