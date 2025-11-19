El asesinato del hermano de un activista antinarco enciende las alarmas en una Francia donde avanza el crimen organizado

PARIS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó el martes una reunión de urgencia sobre la lucha contra el narcotráfico tras el controvertido asesinato del hermano de un joven activista antidrogas en Marsella, mientras aumenta la preocupación por el crimen organizado en el país.

La reunión llega días después del anuncio del canciller francés, Jean-Noël Barrot, de un plan para reforzar la cooperación contra el narcotráfico con los países de América Latina y el Caribe, donde Estados Unidos bombardea presuntas lanchas con drogas.

Un peatón pasa junto a un ramo de flores en un memorial improvisado donde fue asesinado Mehdi Kessaci, el día de su funeral en Marsella, el 18 de noviembre de 2025 CHRISTOPHE SIMON� - AFP�

“Aprobamos una ley el pasado mes de junio para dotarnos de un arsenal represivo contra esta lacra del narcotráfico que invade las ciudades y pueblos de Francia", explicó el martes Barrot en la televisión pública France 2.

“Pero frente a tráficos (...) que se internacionalizan tenemos que erradicar el narcotráfico de raíz“, agregó el canciller francés, quien recordó su propuesta de crear una academia regional en América Latina para formar en la lucha contra este fenómeno.

Marsella, a orillas del Mediterráneo, simboliza el fenómeno del narcotráfico en Francia. Desde enero, al menos 14 personas han perdido la vida en la ciudad y el departamento homónimos en narcocrímenes, según un recuento de la agencia AFP.

Crimen de intimidación

El asesinato el jueves del hermano de 20 años del activista ecologista y antinarco Amine Kessaci puso de nuevo el foco en esta ciudad portuaria. El entierro de Mehdi se realizó el martes, en la antesala de la marcha prevista para el sábado en Marsella.

“Por desgracia, es un crimen de intimidación que está muy directamente vinculado" al narcotráfico y “un punto de inflexión”, aseguró el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras la reunión en el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa en París.

Una fotografía tomada en el barrio de La Castellane, en Marsella, en el sur de Francia, el 20 de marzo de 2024, muestra el impacto de una bala en un vehículo policial NICOLAS TUCAT� - AFP�

“Hemos observado que los traficantes, y en particular los que dirigen las mafias de Marsella, están cada vez más nerviosos porque estamos llevando a cabo acciones que son extremadamente eficaces", añadió el ministro.

Amine Kessaci, de 22 años, se convirtió en activista y miembro del partido ecologista tras perder a un hermano mayor en 2020 en un crimen relacionado con el narcotráfico. Su cuerpo apareció carbonizado dentro de un vehículo.

Para el criminólogo Jean-Baptiste Perrier, el crimen organizado es más peligroso que “hace 10 o 15 años”. “Los grupos criminales relacionados hoy con el narcotráfico no son mafias ni cárteles, pero utilizan los códigos de violencia de los cárteles”, agregó.

Siluetas recortadas que representan cuerpos sin vida en las escalinatas del Palacio de Justicia de Marsella, en el sureste de Francia, el 14 de septiembre de 2024 CLEMENT MAHOUDEAU� - AFP�

En el caso de Mehdi, “una motocicleta se detuvo junto al auto de la víctima, quien acababa de estacionar. El pasajero del asiento trasero de la motocicleta disparó a la víctima varias veces“, explicó el viernes el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone.

Según el medio francés Le Monde Diplomatique, el asesinato del 13 de noviembre ocurrió a plena luz del día alrededor de las 14.30 en una rotonda frente a la sede del consejo departamental, un barrio relativamente tranquilo de la segunda ciudad más grande de Francia.

Si bien el hermano mayor de Amine, Brahim, estuvo implicado con el narcotráfico, los investigadores señalan que ese no era el caso de Mehdi. Según los medios locales, el hermano menor pretendía hacer carrera en la policía.

Una fotografía tomada el 25 de febrero de 2021 muestra resina de cannabis incautada a vendedores locales en Marsella, en el sur de Francia NICOLAS TUCAT� - AFP�

“Si la investigación confirma que se trató de un asesinato intimidatorio, un intento de silenciar a Amine, estamos entrando colectivamente en una dimensión diferente, y eso es muy preocupante. Nos remite a la época del asesinato del juez Michel [en 1981, cuando Pierre Michel investigaba casos de narcotráfico]”, declaró a Le Monde el alcalde de Marsella, Benoît Payan.

“Estos son los métodos del crimen organizado, claramente un ajuste de cuentas, ya que hubo premeditación. No fue un encuentro fortuito”, dijo Bessone en una entrevista con el medio Franceinfo.

Un agente de la unidad “Brigade spécialiste terrain” (BST 14) muestra drogas encontradas en el distrito norte de Marsella, en el sur de Francia, el 31 de marzo de 2023 CHRISTOPHE SIMON� - AFP�

Tras el asesinato de su hermano mayor, Amine creó una asociación llamada Conscience, cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes de los barrios pobres de Marsella a escapar de las garras de las poderosas bandas de narcotráfico.

Varias personas depositaron flores blancas el martes en la rotonda en la que fue asesinado. "Tenemos hijos, inevitablemente pensamos en ellos. ¿Qué les puede pasar? No estamos a salvo de una bala perdida", dijo Mohamed Habib Errabia, un vecino de 77 años.

Lucha contra el narcotráfico

Durante la reunión de urgencia, Macron llamó a su gobierno a “amplificar” la lucha contra el narcotráfico, máxime cuando este tema avanza en el debate público de cara a las elecciones municipales del próximo mes de marzo.

“Es urgente que el gobierno se ponga las pilas”, dijo la líder ultraderechista Marine Le Pen.

El candidato de su partido a la alcaldía de Marsella, Franck Allisio, reclamó la activación del “estado de emergencia” en la ciudad.

Un gendarme francés durante la “operación de limpieza XXL”, lanzada para combatir el narcotráfico, cerca de Dijon, en el centro-este de Francia, el 25 de marzo de 2024 ARNAUD FINISTRE� - AFP�

Según la presidencia francesa, el objetivo de la reunión era la “implementación” y el “refuerzo” de la ley contra el narcotráfico que se promulgó en junio y que prevé la puesta en marcha de una fiscalía nacional contra el crimen organizado (Pnaco) a partir de enero.

Esta legislación, inspirada en las leyes antimafia italianas, también permitió crear dos prisiones de alta seguridad para internar a los narcos más peligrosos, como Mohamed Amra, cuya espectacular fuga durante un traslado en 2024 costó la vida a dos agentes.

Francia registró en los últimos años una fuerte violencia vinculada al tráfico de drogas en todo el país. En 2024, dejó 110 muertos y 341 heridos.

Agencia AFP