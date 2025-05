El cardenal argentino Ángel Rossi: “León XIV tiene una forma más ‘tradicional’, pero no es un dinosaurio”

ROMA-. El viaje a la Argentina fue esa asignatura que el papa Francisco dejó más que pendiente, pero que bien podría retomar su sucesor, León XIV, el primer papa americano -estadounidense pero también con nacionalidad peruana-. Ayer, en efecto, al saludar a una periodista peruana, le dijo: “esperen pronto noticias mías en Perú”.

“No sé si en el mismo viaje podría ir a la Argentina. No me atrevería a afirmarlo. Lo que sí, cuando charlamos un poquito en algunos encuentros lindos, cortitos, por supuesto le sugerí un viaje a León XIV. ‘Ya sabe que lo esperamos en Córdoba, en el caso mío y en la Argentina’, le dije y él me contestó ‘lo tengo en cuenta’”, contó el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba.

En una entrevista con LA NACION en un salón de la Curia Generalicia de la Compañía de Jesús, Rossi, jesuita y prelado más que cercano a Jorge Bergoglio ya que fue su novicio-, habló de su experiencia en el cónclave y no ocultó su inmensa satisfacción por su resultado.

El arzobispo argentino de Córdoba, Ángel Sixto Rossi, es elevado a cardenal por el Papa Francisco durante un consistorio para crear 21 nuevos cardenales en la plaza de San Pedro en el Vaticano el 30 de septiembre de 2023 TIZIANA FABI - AFP

“El papa León es la constatación de un regalo de Dios porque creo que realmente este es el hombre que necesita la Iglesia, que necesita el mundo en este momento, hasta donde uno puede pispear, digamos así, no somos infalibles, pero uno ya se da cuenta que es un regalo. Y esto lo digo desde el cariño que uno ha tenido, que tiene, a nuestro Francisco que digamos está enterrado, pero no en el corazón nuestro. Hay muchos que están contentos y lo siguen enterrando, pero para nosotros está vivo”, dijo, aludiendo a esos sectores conservadores que hubieran preferido un pontífice que le pusiera un freno a los procesos iniciados por el papa argentino.

“El papa León, sin pretender de ninguna manera imitar a Francisco, lo cual sería malo porque no es una fotocopia, es alguien que va en esa línea. Habría sido muy triste haber desaprovechado todos los caminos abiertos por el papa Francisco. Y yo creo que en ese sentido este papa, León, respeta la huella. Va por esa misma huella con lo que tenga de personal o de novedoso. Lo cual también puede ser de mucha gracia también y necesario”, afirmó Rossi, que se quedará en Roma para la misa de asunción del domingo próximo.

Ante la pregunta de si Robert Francis Prevost en la cuarta votación superó con creces los 89 votos necesarios, sin romper su juramente de mantener el secreto sobre qué pasó el 8 de mayo pasado en la Capilla Sixtina, Rossi -uno de los cuatro cardenales argentinos que participó por primera vez de esta fascinante elección “cum clave”, secreta-, dejó entender que sí.

El papa León XIV se reúne en audiencia con representantes de los medios de comunicación en el Aula Pablo VI, el 12 de mayo Cecilia Fabiano - LaPresse via ZUMA Press

“Digamos que sacó lo que necesita sacar y es una gracia linda y además se dio un proceso muy, muy sano, muy muy de Dios, así que fue una alegría grande”, indicó. “Él mismo me parece que lo vivió con mucha paz y nosotros, en el colegio cardenalicio -por supuesto, habrá excepciones-, pero en general con una sensación de realmente alegría, alegría de haber elegido bien o haber dejado que el espíritu nos inspire para elegir bien”, agregó. “Algunos habrán pataleado, pero bueno, no han sido mayoría ni grupo, sino que pueden ser individualidades. Como cuerpo cardenalicio hubo una experiencia de consolación espiritual, que además fue creciendo”, precisó.

Creador en 1992 de la Fundación Manos Abiertas que brinda ayuda a las personas más pobres y vulnerables en diferentes centros de asistencia social, ubicados en diez ciudades de la Argentina, Rossi, de 66 años, conoció bien a Prevost en las dos sesiones del sínodo de sinodalidad, de octubre de 2023 y 2024.

“Él no se sentaba en la mesa de los que hablaban inglés, sino en las de lengua española. Entonces, en los dos años, hemos compartido la mesa varias veces. ¿Qué cualidades le vi? Advertí un hombre silencioso, no mudo, escuchador y muy ‘decidor’, que no desperdiciaba las palabras. Advertí un hombre bueno en el sentido más hondo de la palabra, no en el sentido despectivo, y a la vez, también, para nada ingenuo en el mal sentido de la palabra, sino alguien que tiene una mirada universal”, apuntó.

Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba Sebastián Salguero

“Él es hijo de inmigrantes, así que conoce la realidad de los migrantes y ha estado metido con los pies en el barro. Así ha querido a su pueblo y su pueblo lo ha querido a él, que eso también es muy significativo”, añadió.

En este marco, el cardenal Rossi contó que el sábado pasado justo estaba rezando en Santa María la Mayor, donde se encuentra la tumba de Francisco, cuando apareció de repente León XIV, sin aviso previo. Entonces, notó cómo, más allá de que puede parecer tímido, enseguida hubo mucha empatía con la gente. “Me impactó, viendo los rostros de la gente, la cercanía y que se gestara una sintonía que no es forzada. Así como muchas veces te das cuenta cuando esa sintonía es forzada de algunos curas, algunos dirigentes de cualquier índole. Lo noté muy natural, lo cual no es poco”, comentó.

El cónclave

Ante una consulta sobre el discurso, breve y muy vibrante que, según trascendió, él pronunció en los últimos días de la reuniones pre-cónclave, cuando muchos colegas fueron a felicitarlo, el cardenal Rossi admitió que “ayudó”.

“Debería ser secreto, pero bueno. Era poder buscar un poco el perfil de lo que necesitábamos y de lo que no nos ayudaba. Pero bueno, fue claro y ayudó. Al menos, así lo agradecieron como una ayuda para poder seguir rumiando”, admitió, usando como siempre en su léxico metáforas campestres.

Aplausos al papa León XIV en la Capilla Sixtina

Contó, por otro lado, que, durante el cónclave, tenía al futuro papa sentado en frente, en un ángulo. “Le veía la cara, que era un rostro manso. Y cuando fue elegido, cuando se le preguntó (si aceptaba), estaba sonriente, pero no como diciendo ‘gané’, sino con una confirmación de paz en el corazón”, detalló.

-Antes usted decía que algunos siguen enterrando a Francisco y yo lo veo en las redes sociales, donde hay quienes dicen que León no es continuidad porque bendijo en latín, porque probablemente se va a ir a vivir al Palacio Apostólico, porque al salir se puso la muceta roja… ¿Por qué piensa que a muchos aún les cuesta aceptar y darse cuenta de que -basta leer lo poco que ha dicho hasta ahora- León XIV está totalmente en línea con Francisco?

-Quizás, en lo externo, en ciertas cosas tiene una forma más “tradicional”, pero no es un dinosaurio, ni pretende volver para atrás. Y cuando uno lo escucha, cuando él habla y se expresa clarísimamente sin perder su originalidad, no toca lo esencial de Francisco. Lo esencial me parece que está en él, está en su palabra, que es muy obvia, sin contar que menciona al papa Francisco varias veces por día. Y lo que sí me parece es que sus palabras y sus gestos son los que hablan.