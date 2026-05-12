Irán lanza un nuevo ultimátum y le dice a Trump que si no acepta su propuesta, será peor

TEHERÁN (AFP).- El jefe negociador de Irán lanzó este martes un ultimátum a Estados Unidos para que acepte las condiciones del plan de paz de 14 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, advirtió que la tregua está al borde del colapso.

“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió en X Mohamad Bagher Ghalibaf.

El también presidente del Parlamento iraní añadió que cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta, “más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses”.

La creciente tensión hace temer un regreso de las hostilidades en el Golfo, diluye las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Ormuz al comercio y vuelve a presionar al alza los precios del petróleo.

“Inaceptable”

Trump rechazó el lunes la última contrapropuesta iraní, que tachó de “totalmente inaceptable”, y afirmó que el alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, está al borde del colapso. Irán indicó que en su plan exigió el fin de la guerra en la región, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos, aplicado desde mitad de abril, y la liberación de sus activos congelados.

Tras más de un mes de tregua, las negociaciones están estancadas luego de una primera ronda de conversaciones el mes pasado, a través de su mediador Pakistán, en la que no se lograron avances.

El presidente norteamericano, Donald Trump, en los jardines de la Casa Blanca Jose Luis Magana - FR159526 AP

El alto el fuego con Irán está bajo “respiración asistida, como cuando entra el médico y dice: ‘Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir’”, añadió el republicano.

Ghalibaf le respondió en la red social X que las fuerzas armadas de la república islámica están listas para dar “una lección ante cualquier agresión”. Durante una llamada telefónica con un periodista de Fox News, Trump también dijo el lunes que estaba considerando reactivar su operación de protección de buques para atravesar el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde la ofensiva israelo-estadounidense del 28 de febrero que desató el conflicto.

Se trata de una iniciativa que había suspendido el 5 de mayo, un día después de ponerla en marcha, por los “grandes avances logrados” hacia un acuerdo para terminar el conflicto, que afectó la economía mundial y todo Medio Oriente.

En anto, el diario The Wall Street Journal reveló el lunes que Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo por su cuenta operaciones militares contra Irán en abril, dirigidas a instalaciones petroleras de la isla de Lavan, territorio iraní en el Golfo.

Esta implicación directa, aún no confirmada por Abu Dhabi, podría marcar un punto de inflexión en la escalada regional: hasta ahora, ningún país árabe se había presentado abiertamente como parte beligerante. Solo Estados Unidos e Israel reivindican oficialmente su participación en los ataques contra Teherán.

La guerra “no terminó”

En rueda de prensa, el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, informó que las exigencias de Irán incluyen asimismo la “liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros”.

Según The Wall Street Journal, que cita fuentes cercanas al asunto, la contrapropuesta de Teherán prevé una reapertura gradual de Ormuz y un levantamiento simultáneo del bloqueo estadounidense. El diario estadounidense asegura que Irán menciona negociaciones sobre el tema nuclear en un plazo de 30 días.

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) Amirhosein Khorgooi - ISNA

Sobre esto, el régimen ofreció “diluir” parte de su uranio altamente enriquecido y transferir el resto a un “tercer país”, pero rechazó el desmantelamiento de sus instalaciones y una moratoria de 20 años sobre su proceso de enriquecimiento de uranio.

Estados Unidos, Israel y sus aliados acusan desde hace tiempo a Irán de querer fabricar una bomba atómica. Teherán lo desmiente.

Por otra parte, en el Líbano, otro frente de la guerra donde teóricamente rige una tregua desde el 17 de abril, el grupo terrorista Hezbollah e Israel continúan con sus ataques. El jueves y el viernes se celebrarán en Washington nuevas conversaciones, que se espera que allanen el camino para las negociaciones de paz.