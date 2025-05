El cardenal O’Malley, sobre el cónclave: “No me sorprendería si esta noche hay fumata blanca”

ROMA.- Aunque estadounidense, el cardenal Sean O’Malley, arzobispo emérito de Boston -donde se hizo famoso por su lucha en contra de los abusos sexuales en el clero-, fue considerado “papable” en el cónclave de 2013, que eligió a Francisco.

Afable capuchino de barba blanca y presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores creada por Francisco al principio de pontificado, esta vez O’Malley no entró al cónclave porque cumplió los fatídicos 80 años el 29 de junio pasado.

No obstante, participó de las congregaciones generales, las reuniones pre-cónclave, en las que destacó la internacionalización del colegio de cardenales electores -de 70 países, de todos los continentes-, lo que dio lugar a “perspectivas nuevas y distintas”. “En el pasado fuimos muy eurocéntricos, pero esa Iglesia quedó en el pasado”, dijo a LA NACION este jueves, en una entrevista en la que adelantó que “aunque es difícil, no es imposible que sea electo un papa estadounidense” y que para él “pronto, quizás esta noche o mañana viernes” habrá nuevo papa.

El arzobispo de Boston, cardenal Sean O'Malley, asiste a un consistorio en la Basílica de San Pedro el 28 de junio de 2017 en la Ciudad del Vaticano Franco Origlia - Getty Images Europe

-¿Qué atmósfera hubo en las congregaciones generales?

-Creo que había un espíritu muy fraterno, todo el mundo estaba muy impresionado por la catolicidad y universalidad de la Iglesia, con tantas personas de todas partes, de muchos sitios jamás representados en un cónclave, que tenían perspectivas nuevas y distintas. En el pasado fuimos muy eurocéntricos, pero esa Iglesia quedó en el pasado. Y hubo deseo de unidad y que el colegio cardenalicio pueda ayudar más al Santo Padre.

-¿Se habló de establecer, por ejemplo, una reunión anual con todos los cardenales, una suerte de ‘Consejo de ministros’?

-Sí, se planteó el deseo de tener más reuniones con el Santo Padre, tal vez cuando haya consistorios (de creación de cardenales), como se hizo algunas veces, que también se añadan días de reflexión y conversación. Sería muy útil para el Santo Padre.

-Ya hubo dos fumatas negras, ayer a la noche y este mediodía: ¿qué significa? ¿División?

-En parte se debe al hecho de que hay varios candidatos que se pueden tener en consideración. Por otro lado, la gran mayoría de los cardenales son novatos, es la primera vez que entran a un cónclave, muchos no hablan italiano…

-¿Y latín?

-¿Latín? Solo los de mi generación…

Una vista general muestra la basílica de San Pedro en el segundo día del cónclave, en el Vaticano, el 8 de mayo de 2025 ANDREAS SOLARO - AFP

-¿Usted qué espera? ¿Con qué papa sueña?

-Todos soñamos con un papa que sea perfecto y que pueda satisfacer todas las necesidades de la Iglesia, pero esa persona no existe. Espero que el Espíritu Santo elija la mejor persona posible y todos estén dispuestos a ayudarla. Todos se dan cuenta de la importancia del papado y esto quedó claro con la respuesta internacional que hemos visto a la muerte del papa Francisco. El funeral demostró la importancia del ministerio petrino, que va más allá de la Iglesia en un mundo donde hoy hace faltan liderazgos y hay tanta polarización. La voz profética del Santo Padre es fundamental porque puede llevar el mensaje evangélico a todo el mundo, de ayuda a los últimos, de paz, de justicia y es un servicio a la humanidad. Y sobre todo el papa Francisco, con su personalidad y deseo de cercanía tuvo un impacto fuera de la Iglesia que fue enorme. Y creo que los cardenales quieren que eso siga con el próximo papa.

-¿Es posible un papa estadounidense? ¿Podría romperse este tabú esta vez?

-Yo creo que todo es posible. El hecho de que ya hemos tenido papas de Alemania, Polonia, Argentina, todo es posible. No se puede descartar un papa de los Estados Unidos. Es verdad que en el mundo de hoy es más difícil que sea estadounidense, pero no imposible.

-¿Podríamos esperar al primer papa asiático?

-África y Asia es donde la Iglesia está creciendo y no me sorprendería que los cardenales electores consideren esa posibilidad.

-¿Cuándo cree que tendremos la fumata blanca?

-(risas) No lo sé. La última vez fue [lo que sería] esta noche. No me sorprendería si es esta noche. Pero como los cardenales están considerando muchos nombres, también podría ser mañana a la mañana (viernes). Creo que va a ser pronto, no creo que va a durar mucho.