El caso Lola Daviet: en medio de la conmoción, la ultraderecha cruza a Emmanuel Macron por el crimen

PARÍS.- “¿Por qué Lola?”. Francia intentaba aún este miércoles comprender qué llevó a una joven en situación irregular a supuestamente violar y matar a Lola, una niña de 12 años, el viernes en París, un crimen que conmocionó al país y complicó al gobierno.

“Una conmoción nacional”, la “onda expansiva”... La prensa francesa llevaba en sus portadas la trágica muerte en un barrio familiar del noreste de París, que ya provocó un duro cruce de reproches entre gobierno y oposición de derecha y ultraderecha.

Lola, la niña asesinada en París

La trágica muerte de Lola puso contra las cuerdas al gobierno, acusado de tardar en expresar su compasión con la familia y de tomar malas decisiones en política migratoria.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió a los padres de la joven el martes. “Les presentó sus condolencias y les aseguró toda su solidaridad y apoyo en el calvario que atraviesan y que nos acongoja a todos”, indicó el Elíseo.

Por su parte, la primera dama Brigitte Macron consideró el asesinato de la niña como “un drama abominable e intolerable”.

También el martes, el oficialismo tuvo que defenderse en el parlamento de las acusaciones de la derecha y la ultraderecha de “laxismo” en política migratoria, dado que la principal sospechosa del asesinato, identificada como Dahbia B, de 42 años, es una ciudadana argelina que ingresó a Francia legalmente en 2016 con un permiso de residencia de estudiante.

El diputado derechista Éric Pauget fustigó en la Asamblea Nacional que “la expulsión de los extranjeros infractores debe ser automática”. El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, lo acusó de instrumentalizar el “féretro de una niña”.

“Hacer política mezquina, usar el féretro de una niña de 12 años como trampolín, ¡es una vergüenza, señor diputado!”, respondió.

La France s’est figée de douleur et d’horreur en apprenant le supplice de la petite Lola. Une nouvelle fois, la suspecte de cet acte barbare n’aurait pas dû se trouver en France. Qu’attendez-vous pour agir afin que soit enfin stoppée cette immigration clandestine hors contrôle ? pic.twitter.com/Z7q0BRZYfJ — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 18, 2022

La excandidata ultraderechista Marine Le Pen, dijo por su parte que “el sospechoso de este acto de barbarie no debería haber estado en nuestro territorio, y esto por más de tres años”. “Demasiados delitos son cometidos por inmigrantes irregulares a los que no queríamos o no sabíamos enviar de vuelta a su casa”, agregó.

“No es el momento de realizar un juicio político (...) Ese es el deseo de los padres”, señaló este miércoles el vocero gubernamental, Olivier Verán, que urgió a depositar la confianza en la justicia para obtener “todas las respuestas”.

Los padres de Lola “sobre todo no quieren un uso político” de su muerte, aseguró por su parte a Le Parisien, el alcalde del pueblo de Fouquereuil, Gérard Ogiez, de donde es oriunda la familia de la víctima y donde pasan el duelo.

La ultraderecha tiene previsto concentrarse en el barrio de la víctima el jueves por la noche.

Conmoción

Un editorial del diario Le Figaro resumía los interrogantes que se plantean los franceses desde el viernes por la noche, cuando una persona en situación de calle de 42 años halló el cadáver dentro de una valija en el exterior del inmueble de la niña.

“¿Por qué Lola? ¿Por qué se cruzó con la muerte un viernes por la tarde en la entrada de su inmueble? ¿Por qué semejante ensañamiento? (...) La investigación empieza. La tragedia no desveló todos sus secretos”, escribió el rotativo conservador.

Una mujer deposita flores frente al edificio donde se descubrió el cuerpo de una escolar de 12 años en un baúl, en París, el miércoles 19 de octubre de 2022 Michel Euler - AP

La incomprensión es aún mayor en el familiar y tranquilo barrio del noreste de París donde ocurrieron los hechos y donde se suele ver a los menores de la edad de la víctima salir de casa e ir y volver solos a uno de los múltiples colegios de la zona.

“Podrían haber sido nuestros hijos (...) Estamos conmocionados”, dijo Farida Ferhat, una madre de 51 años ante el centro educativo donde estudiaba la víctima, lamentando la falta de “seguridad” en el barrio.

Sospechosa

La principal sospechosa del caso es Dahbia B., una mujer de origen argelino y en situación irregular en Francia que fue detenida el sábado por la mañana y se encuentra en prisión preventiva acusada de “homicidio” y “violación agravada”.

Los investigadores intentan determinar qué ocurrió exactamente y qué motivó el homicidio. El martes, la fiscal de la República de París, Laure Beccuau, desveló los primeros elementos de la investigación confiada a tres jueces de instrucción.

Lola Daviet fue vista por última vez con una mujer desconocida de origen argelino Facebook

El viernes por la tarde, la madre de Lola señaló la desaparición a la policía después de que su hija no regresara del centro de secundaria Georges Brassens, situado a unos 300 metros de su residencia, donde el padre trabaja como portero.

Las imágenes de videovigilancia muestran a la niña entrando en el inmueble junto a la sospechosa, que por su parte sale a las 17, unas dos horas después, con equipaje.

La autopsia determinó que murió asfixiada.

Según Le Parisien, la sospechosa la obligó a ducharse en el apartamento de su hermana en la residencia, antes de infligirle hechos considerados como violación. El cadáver presentaba marcas de arma blanca en el cuello, la cara y la espalda.

Una vez en la calle, la presunta asesina habría pedido ayuda para trasladar la valija con el cuerpo a un municipio al noroeste de la capital, según el rotativo. Al final, recurrió a un amigo conductor que la ayudó, pero esta regresó con su macabro equipaje en la noche con otro chófer.

En custodia policial, las declaraciones de la sospechosa “oscilaban entre el reconocimiento y la negación de los hechos”, según el comunicado de la fiscal. Un documento apunta que “no mostró empatía” con la víctima.

Agencia AFP

LA NACION