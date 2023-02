El cerebro chino detrás del ambicioso programa de espionaje con globos del régimen de Pekín

escuchar

WASHINGTON.- En 2019, años antes de que un enorme globo chino de gran altitud flotara por Estados Unidos y causara una alarma generalizada, uno de los principales científicos aeronáuticos de China hizo un orgulloso anuncio que recibió poca atención entonces: su equipo había lanzado una aeronave a más de 18.288 metros de altura y la había enviado a navegar por la mayor parte del mundo, incluida Norteamérica.

El científico, Wu Zhe, declaró entonces a un medio de comunicación estatal que la aeronave “Cloud Chaser” era un hito en su visión de poblar las capas superiores de la atmósfera terrestre con globos dirigibles que pudieran utilizarse para alertar de catástrofes naturales, controlar la contaminación o llevar a cabo vigilancia aérea.

“Mira, ahí está América”, dijo el profesor Wu en un vídeo adjunto, señalando en una pantalla de ordenador una línea roja que parecía trazar la trayectoria del dirigible a través de Asia, el norte de África y cerca del extremo sur de Estados Unidos. En el momento del informe, se encontraba sobre el Océano Pacífico.

Marineros de la Armada recuperan los restos del globo chino frente a la costa de Carolina del Sur después de que la nave fuera derribada sobre el Océano Atlántico. AP News

El anuncio del profesor Wu forma parte de un conjunto de pruebas que revelan con nuevos detalles el alcance de las ambiciones del gobierno chino de utilizar dirigibles a gran altitud para rastrear actividades terrestres, con la vista puesta tanto en necesidades domésticas como militares. Informes de los medios de comunicación chinos, estudios académicos y discursos de funcionarios sugieren que el profesor Wu ha sido fundamental en los esfuerzos de desarrollo de globos de China.

El programa saltó a la atención mundial, y a la preocupación, cuando Estados Unidos derribó un globo chino frente a la costa de Carolina del Sur el 4 de febrero, después de que hubiera atravesado el país. Desde entonces, aviones de combate estadounidenses también han derribado tres objetos voladores no identificados sobre Norteamérica.

El profesor Wu, catedrático de la Universidad de Beihang, institución con sede en Pekín a la vanguardia de la investigación aeronáutica y espacial de China, también ha trabajado en el desarrollo de dirigibles durante casi dos décadas. Ahora, varias de sus empresas se han visto envueltas en los esfuerzos de la administración Biden por contrarrestar esos planes. El profesor Wu ha sido fundador o accionista principal de al menos tres de las seis entidades chinas a las que Washington sancionó la semana pasada por su participación en lo que la administración Biden denomina el programa de globos de vigilancia de Pekín.

Washington no precisó si alguna de las entidades incluidas en la lista negra estaba específicamente relacionada con el globo chino descubierto y derribado sobre Estados Unidos este mes. Tampoco ha señalado al profesor Wu por su nombre. Los correos electrónicos y las llamadas a la oficina del profesor Wu no obtuvieron respuesta el lunes.

China ha mantenido que el globo chino era una aeronave civil que realizaba principalmente investigaciones meteorológicas cuando se desvió de su curso. El lunes, Pekín señaló con el dedo a Washington, afirmando que Estados Unidos ha sobrevolado globos a gran altitud el espacio aéreo chino más de 10 veces desde el año pasado. Funcionarios de la administración Biden dijeron que era totalmente falso sugerir que Estados Unidos sobrevolaba China con globos espía.

Científicos inflando un globo meteorológico en la ladera tibetana del Everest, en mayo. El globo que China volaba sobre Estados Unidos era más grande y sofisticado, y volaba más alto. Sun Fei/Xinhua, via Getty Images

El profesor Wu, que cumple 66 años este mes, se ha convertido en una figura central de las ambiciones chinas en el “espacio cercano”, la franja de la atmósfera entre 12 y 62 millas sobre la Tierra que es demasiado alta para que la mayoría de los aviones permanezcan en el aire durante mucho tiempo y demasiado baja para los satélites espaciales.

Ha colaborado en el diseño de cazas a reacción, ha desarrollado su experiencia en materiales furtivos, ha ganado premios del ejército chino por su trabajo y fue vicepresidente de la Universidad de Beihang antes de decidir volver a la investigación y la docencia. También formó parte de un comité asesor del ya disuelto Departamento General de Armamento del Ejército Popular de Liberación, según su biografía en el sitio web de la Universidad de Beihang.

Los estrategas chinos ven el espacio cercano como un escenario de creciente rivalidad entre grandes potencias, donde China debe dominar los nuevos materiales y tecnologías necesarios para establecer una presencia firme, o arriesgarse a ser superada. Esa ansiedad se ha acentuado a medida que las relaciones con Estados Unidos se han agriado bajo el mandato de Xi Jinping, el líder decididamente nacionalista de China. El espacio cercano, argumentan los analistas chinos, ofrece una alternativa potencialmente útil a los satélites y aviones de vigilancia, que pueden ser vulnerables a la detección, el bloqueo o los ataques.

El espacio cercano “es una importante esfera de competición entre las potencias militares del siglo XXI”, escribió Shi Hong, comentarista militar chino, en una revista de actualidad el año pasado. “Quien gane la ventaja en vehículos espaciales cercanos podrá ganar más la iniciativa en las guerras futuras”.

Hasta hace poco, los vuelos de larga distancia en globo a gran altitud de China llamaban poco la atención, quizá en parte como testimonio de su éxito a la hora de mantenerse fuera de los radares de gobiernos extranjeros.

Agentes especiales del FBI asignados al equipo de respuesta a la evidencia procesan el material recuperado del globo de gran altitud frente a la costa de Carolina del Sur, el jueves 9 de febrero de 2023, en el laboratorio del FBI en Quantico, Virginia FBI

El gobierno de Biden dice ahora que China los ha enviado sobre más de 40 países y que Estados Unidos sólo pudo detectar los vuelos revisando los datos almacenados. Ahora, el ejército estadounidense está ajustando sus radares para tratar de detectar más incursiones. Durante el fin de semana, aviones de combate estadounidenses derribaron tres objetos voladores no identificados sobre Alaska, Canadá y Michigan.

Los globos de gran altitud están fabricados con materiales especiales que pueden soportar las duras temperaturas extremas y transportar cargas en el aire. Para que los globos sean útiles, los operadores terrestres deben poder mantenerse en contacto con ellos a través de grandes distancias. Las publicaciones académicas abiertas del profesor Wu y otros informes indican que él y sus colaboradores científicos llevan mucho tiempo estudiando estos retos.

El globo que se lanzó en julio de 2019, dijo entonces el profesor Wu, era un “tipo grande”, de casi 91 metros de largo y varias toneladas de peso, que parece ser más grande que el globo que fue derribado frente a la costa de Carolina del Sur por un avión de combate estadounidense este mes. “Es la primera vez que un dirigible controlado aerodinámicamente vuela alrededor del mundo en la estratosfera a 20.000 metros”, es decir, a unos 65.000 pies de altura, declaró el profesor Wu a un medio del periódico Southern Daily de la provincia de Guangdong.

El vuelo de 2019 no fue un caso aislado para el profesor Wu y su equipo. El Eagles Men Aviation Science and Technology Group, o EMAST, una empresa con sede en Pekín que el profesor Wu cofundó en 2004, les ha atribuido otra serie de éxitos.

Los miembros del equipo de respuesta de evidencia del FBI observan las operaciones de recuperación del globo de gran altitud que fue derribado, en un barco del Departamento de Defensa frente a la costa de Myrtle Beach, S.C. FBI

Los avances en globos de gran altitud ofrecían la posibilidad de “comunicaciones, reconocimiento, navegación y otros servicios de alta resolución, duraderos y estables”, afirmó EMAST en su cuenta oficial de la red social WeChat en 2017.

En 2019, el profesor Wu y su equipo “adquirieron una señal entre la Tierra y el espacio cercano” por primera vez, dijo EMAST. La empresa no explicó de qué tipo de señales se trataba, ni si el paso estaba relacionado con el vuelo “Cloud Catcher” de ese año o con otra aeronave. El sitio web de la empresa ha estado fuera de línea recientemente, pero aún se pueden encontrar registros en caché de sus páginas web.

En 2020, un globo chino dio la vuelta completa al mundo y fue recuperado sano y salvo, una hazaña pionera, según EMAST. Al año siguiente, el equipo operó dos de los globos en los cielos simultáneamente, una primicia para el proyecto.

En 2022, según las páginas web de EMAST en caché, el profesor Wu y su equipo lanzaron o planeaban lanzar -la redacción china sobre el momento no está clara- tres globos de gran altitud en el aire al mismo tiempo para formar una “red aerotransportada”. El objetivo final, según la empresa, era crear una red de señales aerotransportadas en China utilizando globos estacionarios que flotaran a una altura mínima de 80.000 pies.

Comparó la red prevista con Starlink, el sistema de pequeños satélites en órbita baja operado por SpaceX. Starlink ha proporcionado apoyo de comunicaciones a las fuerzas ucranianas que luchan contra los invasores rusos. En 2028, EMAST dijo que esperaba “completar una red mundial de información en el espacio cercano”, pero no dio más detalles sobre lo que eso significaba.

Los éxitos del profesor Wu con globos a gran altitud no han sido corroborados públicamente. Sus artículos científicos disponibles no describen ninguna de esas hazañas. No obstante, el profesor Wu es un científico muy premiado cuyas opiniones tienen peso oficial.

En 2015, el periódico del Partido Comunista, Diario del Pueblo, elogió el trabajo del profesor Wu y su equipo después de que lanzaran un globo en el norte de China que se mantuvo en el aire a más de 19.812 metros de altura. Se trata de un gran avance para China en el desarrollo de materiales y conocimientos para viajes de larga duración cerca del espacio.

El globo chino en su paso sobre el territorio de Estados Unidos Larry Mayer/The Billings Gazette

Zhang Jun, secretario del Partido Comunista de la Universidad de Beihang, afirmó en una reunión celebrada en 2015 que el equipo había “abierto un nuevo camino en el desarrollo de naves voladoras cercanas al espacio”. Zhang les instó a ir más allá, “centrándose en las necesidades estratégicas nacionales”.

El profesor Wu parecía ansioso por ampliar su huella en el ámbito comercial. Ese mismo año inició los preparativos para fundar un campus de la Universidad de Beihang en Dongguan, una ciudad manufacturera y tecnológica situada a más de 1600 kilómetros al sur de Pekín. También participó en varias empresas que buscaban convertir su trabajo y el de sus socios de investigación en aplicaciones comerciales, según indican los registros corporativos.

En asociación con una empresa inmobiliaria de Shanghai, ayudó a fundar Beijing Nanjiang Aerospace Technology, una empresa que se describía a sí misma como centrada en la tecnología “cercana al espacio”. Esa empresa, así como Eagles Men Aviation y otra empresa creada por él, Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group, figuraban entre las seis entidades a las que el Departamento de Comercio impuso sanciones la semana pasada. Las llamadas a sus empresas no obtuvieron respuesta el lunes.

Hasta hace poco, el profesor Wu no parecía tener reparos en revelar sus vínculos empresariales. En 2021, él y sus socios anunciaron que solicitaban cotizar acciones de Eagles Men Aviation en una nueva bolsa de Pekín. El anuncio destacaba la demanda militar de los productos de ocultación de la empresa, incluidos materiales de camuflaje y sigilo para ayudar a las aeronaves a eludir la detección.

Por Chris Buckley

The New York Times

