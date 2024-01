escuchar

BOGOTÁ.- La líder opositora, María Corina Machado, no será la candidata unitaria para las elecciones presidenciales de este año en Venezuela. Así lo ha ratificado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al rechazar la solicitud de amparo cautelar presentada en diciembre por la dirigente que arrasó en las primarias opositoras del año pasado.

La mínima ventana abierta por los Acuerdos de Barbados –en los que el gobierno de Nicolás Maduro abordaba garantías electorales con la oposición bajo el auspicio de Estados Unidos- se ha cerrado de golpe, como ya adelantaba la última embestida del poder ordenada por Nicolás Maduro, denominada “Furia Bolivariana”. El propio mandatario se justificó horas antes: “Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte, los declaro en terapia intensiva. Los apuñalaron, los patearon”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que los Acuerdos de Barbados con la oposición para las elecciones presidenciales estaban "heridos de muerte" PRESIDENCIA DE VENEZUELA - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

Según el alto tribunal, bajo control absoluto del Palacio de Miraflores, el recurso de Machado “no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados”, por lo que “está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años”.

El TSJ intentó justificar su decisión arbitraria acusando a Machado de ser “partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó que propició el bloqueo criminal a Venezuela, así como también el despojo descarada de empresas y riquezas en el extranjero”. Machado no formó parte de la llamada “presidencia encargada” encabezada por Guaidó durante cuatro años.

“El régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es hasta el final”, reaccionó Machado tras conocer la sentencia.

La líder opositora fue inhabilitada por la Contraloría chavista a finales de junio del año pasado, cuando la candidata liberal avanzaba como un huracán hacia las elecciones primarias de la oposición, en las que finalmente arrasó. Se da la circunstancia de que ese contralor, Elvis Amoroso, se ha convertido en el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) que “arbitrará” las presidenciales de este año. El fenómeno político que representa Machado aplastaría a Maduro en las urnas, con ventajas en las encuestas de más de 60%.

“Todos sabemos que hubo diferencias importantes entre Machado y Guaidó. La conclusión es que pese a que sea una decisión que no sorprende, se trata de una decisión tardía del TSJ. Demuestra que hay debilidad dentro del mismo régimen ante una decisión que todo el mundo sabía que iba a adoptar, sumado a la enorme crisis que existe en el país. Aguas adentro del chavismo hay movimiento”, dijo a LA NACION el experto electoral Jesús Castellanos.

La decisión del TSJ, que también mantiene la inhabilitación contra Henrique Capriles, había sido adelantada horas antes por Jorge Rodríguez, jefe de la delegación gubernamental en Barbados y “mano izquierda” de Maduro: “No hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección. Con sanciones o sin sanciones, con oposiciones o sin oposiciones”.

Desolación

Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia y precandidato en las primarias opositoras, reaccionó con contundencia: “La candidata de la democracia venezolana tiene nombre y apellido y es María Corina Machado. Lo que diga un grupito minúsculo de jueces chavistas no va a borrar los votos de casi 3 millones de venezolanos. No nos van a amedrentar. Desde ya seguimos en campaña hasta que logremos el cambio que todos queremos” .

Mientras la desolación y la rabia se imponían en el bando opositor, en el oficialismo se celebraba por todo lo alto. “¡Nosotros venceremos!”, se ufanó Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, da una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional, en Caracas FEDERICO PARRA - AFP

Mejor suerte han corrido cuatro dirigentes que también acudieron al TSJ en busca de su habilitación. El más destacado es el exalcalde y exprisionero político Daniel Ceballos, uno de los dirigentes más cercanos a Leopoldo López, ahora cercano a las tesis gubernamentales. Ceballos creó un nuevo partido, llamado Arepa Digital, con el que pretende competir electoralmente.

Los otros políticos rehabilitados por el TSJ son Richard Mardo, dirigente regional de Primero Justicia; Pablo Pérez, exgobernador del Zulia, y Leocenis García, un polémico periodista embarcado en distintas aventuras políticas.

La confirmación de que el régimen bolivariano no permitirá a Machado concurrir a las urnas es la culminación de la última embestida iniciada la semana pasada contra personas de la oposición. Entre las últimas víctimas se encuentran cuatro jefes de su comando de campaña electoral y Víctor Venegas, líder sindical de los maestros y también militante de Vente Venezuela. El fiscal chavista los implicó en un esperpéntico intento de asalto a cuarteles militares y de captura del gobernador chavista del estado de Táchira, fronterizo con Colombia.

“El chavismo ha perdido por completo el control social a través de dádivas, donde su base de apoyo electoral es de mínimo a nulo y donde los ingresos a sus bolsillos, que no al Estado, han mermado. Lo único que les queda es la represión. Y no es menor, pero no tienen más que eso. Por ello han decidido avanzar en el ataque al grupo cerrado de María Corina, a sindicalistas e incluso a militares. Ello incluye patear Barbados, lo que será la sexta mesa de negociación que patean desde 2014″, explicó a la nacion el politólogo Walter Molina.