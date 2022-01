El coronavirus pierde el 90% de su capacidad de infectar a los pocos minutos de estar en el aire

LONDRES.- El coronavirus pierde el 90% de su capacidad para infectarnos dentro de los 20 minutos posteriores a su transmisi贸n por el aire, y la mayor parte de la p茅rdida ocurre dentro de los primeros cinco minutos, seg煤n sugieren las primeras investigaciones de c贸mo sobrevive en el aire el virus exhalado.

Los hallazgos vuelven a enfatizar la forma de contagio del Covid, y que tanto el distanciamiento f铆sico como el uso de barbijo siguen siendo los medios m谩s efectivos para prevenir la infecci贸n. La ventilaci贸n, aunque es importante, es probable que tenga un impacto menor.

鈥淟a gente se ha concentrado en evitar los espacios mal ventilados y piensa en la transmisi贸n a茅rea a varios metros de distancia en una habitaci贸n. No digo que eso no suceda, pero creo que el mayor riesgo de exposici贸n es cuando est谩s cerca de alguien鈥, dijo el profesor Jonathan Reid, director del Centro de Investigaci贸n de Aerosoles de la Universidad de Bristol y autor principal del estudio, seg煤n una publicaci贸n realizada por el diario The Guardian.

鈥淐uando uno se aleja, no solo se diluye el aerosol, sino que tambi茅n hay menos virus infeccioso porque el virus pierde contagiosidad [como resultado del paso del tiempo]鈥.

Personas esperan distanciadas socialmente fuera del Parque Centenario para hacerse la prueba gratuita de COVID-19 en Buenos Aires, Argentina, el viernes 31 de diciembre de 2021. (AP Foto/Gustavo Garello)

Hasta ahora, las suposiciones sobre cu谩nto tiempo sobrevive el virus en peque帽as gotas en el aire se han basado en estudios que implicaron rociar virus en recipientes sellados llamados 鈥渢ambores Goldberg鈥, que giran para mantener las gotas en el aire. Usando este m茅todo, los investigadores estadounidenses descubrieron que el virus segu铆a teniendo capacidad de infectar a煤n despu茅s de tres horas. Sin embargo, tales experimentos no replican con precisi贸n lo que sucede cuando tosemos o respiramos.

Una investigaci贸n diferente

Los investigadores de la Universidad de Bristol desarrollaron en cambio un aparato que les permiti贸 generar part铆culas diminutas que conten铆an el virus y hacerlas levitar suavemente entre dos anillos el茅ctricos durante entre cinco segundos y 20 minutos, mientras controlaban estrictamente la temperatura, la humedad y los rayos UV. 鈥淓sta es la primera vez que alguien pudo simular realmente lo que le sucede al aerosol durante el proceso de exhalaci贸n鈥, dijo Reid.

El estudio, que a煤n no ha sido revisado por otros cient铆ficos, sugiri贸 que a medida que las part铆culas virales abandonan las condiciones relativamente h煤medas y ricas en di贸xido de carbono de los pulmones, pierden agua r谩pidamente y se secan, mientras que la transici贸n a niveles m谩s bajos de di贸xido de carbono es m谩s lenta, asociado con un r谩pido aumento en el PH. Ambos factores interrumpen la capacidad del virus para infectar c茅lulas humanas, pero la velocidad a la que las part铆culas se secan var铆a seg煤n la humedad relativa del aire circundante.

Cuando esto era inferior al 50%, similar al aire relativamente seco que se encuentra en muchas oficinas, el virus hab铆a perdido alrededor de la mitad de su contagiosidad en cinco segundos, despu茅s de lo cual la disminuci贸n fue m谩s lenta y constante, con una p茅rdida adicional del 19% durante el pr贸ximos cinco minutos. Con una humedad del 90%, aproximadamente equivalente a un ba帽o de vapor o una ducha, la disminuci贸n de la infectividad fue m谩s gradual, con un 52% de part铆culas que permanecieron infecciosas despu茅s de cinco minutos, cayendo a aproximadamente un 10% despu茅s de 20 minutos, despu茅s de lo cual no hubo diferencia entre las dos condiciones.

鈥淓sto significa que si me re煤no con amigos para almorzar en un pub, el [riesgo] principal probablemente sea que yo se lo transmita a mis amigos, o que mis amigos me lo transmitan a m铆, en lugar de que lo transmita a alguien que est谩 al otro lado de la habitaci贸n鈥, dijo Reid. Esto destaca la importancia de usar barbijo en situaciones en las que las personas no pueden distanciarse f铆sicamente, agreg贸.