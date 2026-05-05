LA NACION
en vivo

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 5 de mayo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Un ataque aéreo israelí registrado el último fin de semana en el distrito de Nabatieh, al sur del Líbano
Un ataque aéreo israelí registrado el último fin de semana en el distrito de Nabatieh, al sur del Líbano - - AFP

Trump se niega a responder si el alto el fuego se mantiene vigente

En medio de la escalada en el estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense se negó a decir este lunes si el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se mantiene vigente.

Consultado sobre la posibilidad de una reanudación de los ataques en la vía crucial, el mandatario respondió: “Bueno, no puedo decirle eso”.

Las declaraciones de Trump en medio de la escalda en Ormuz
Las declaraciones de Trump en medio de la escalda en OrmuzInstagram @realdonaldtrump

Dos buques de guerra transitaron el estrecho de Ormuz bajo ataque iraní

Un funcionario de defensa estadounidense ha declarado a los medios de comunicación de Estados Unidos que dos destructores de la Armada lograron navegar con éxito por el estrecho de Ormuz y entrar en el Golfo Pérsico tras repeler un ataque iraní durante el tránsito, señaló la cadena Al Jazeera.

Los buques USS Truxtun y USS Mason fueron objeto de un ataque sostenido durante la travesía, en la que Irán desplegó una combinación de pequeñas embarcaciones, misiles y drones contra los buques.

La embajada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos emite una alerta sobre "posibles amenazas aéreas"

Macron criticó los ataques contra los EAU

Las reservas mundiales de petróleo caen a mínimos en ocho años y sacuden a los mercados

DUBÁI.– Las reservas mundiales de petróleo se encaminan a su nivel más bajo en ocho años en medio de la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico, un escenario que ya impacta en los precios del crudo y en los mercados financieros globales.

Un empleado llena el tanque de una motocicleta en una gasolinera de Islamabad el 25 de abril de 2026, en medio de un aumento de precios debido a las interrupciones en el suministro de energía provocadas por la guerra en Oriente Medio. (Foto de Asif HASSAN / AFP)
Un empleado llena el tanque de una motocicleta en una gasolinera de Islamabad el 25 de abril de 2026, en medio de un aumento de precios debido a las interrupciones en el suministro de energía provocadas por la guerra en Oriente Medio. (Foto de Asif HASSAN / AFP)ASIF HASSAN - AFP

Así lo advirtió este lunes Goldman Sachs, que puso el foco en la velocidad con la que se están reduciendo los inventarios y en las limitaciones del suministro a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Europa reacciona al golpe de Trump y arma un frente común con Canadá en una cumbre en Armenia

EREVÁN.– La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar miles de soldados estadounidenses de Alemania y la amenaza de poder replicarlo en Italia y España, generó sorpresa entre los líderes europeos, que sin embargo coincidieron en que el movimiento refuerza la necesidad de que Europa asuma un papel más activo en su propia defensa.

El Pentágono anunció la semana pasada la retirada de unos 5000 efectivos, pero el propio Trump afirmó posteriormente que el recorte será aún mayor, tras desencuentros por la escasa participación de Europa en la guerra que Estados Unidos mantiene con Irán. La medida, de la que no se ofrecieron detalles ni justificación oficial, tomó desprevenidos a los aliados de la OTAN y se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y varias capitales europeas.

Cómo fue el ataque iraní a un barco norteamericano

El ministro iraní advierte a EE.UU.: “No hay solución militar para una crisis política”

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió a Estados Unidos y a los Emiratos Árabes Unidos que no se dejen arrastrar a un “atolladero”, afirmando que los recientes “acontecimientos en el estrecho de Ormuz dejan claro que no existe una solución militar a una crisis política”.

La nueva advertencia de Abbas Araghchi
La nueva advertencia de Abbas AraghchiAlexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

Araghchi escribió en una publicación en X el lunes que las conversaciones estaban “progresando gracias al esfuerzo de Pakistán” y que “Estados Unidos debería tener cuidado de no ser arrastrado de nuevo a un atolladero por personas malintencionadas. Lo mismo deberían hacer los Emiratos Árabes Unidos”.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Ecuador impone un toque de queda en nueve provincias para frenar la violencia
    1

    Ecuador impone un toque de queda en nueve provincias para frenar la violencia

  2. Un avión de United Airlines chocó contra un poste de luz antes de aterrizar y dañó un camión
    2

    Un avión de United Airlines chocó contra un poste de luz antes de aterrizar y dañó un camión

  3. Emiratos Árabes Unidos activó sus defensas antiaéreas y crece el riesgo de escalada con Irán
    3

    Emiratos Árabes Unidos activó sus defensas antiaéreas ante una amenaza de misiles y crece el riesgo de escalada con Irán

  4. Un misterioso cráter en llamas que fascina al mundo se apaga e inquieta a los científicos
    4

    La “Puerta del Infierno” se está apagando: puede que no sea una buena noticia