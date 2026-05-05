Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 5 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Trump se niega a responder si el alto el fuego se mantiene vigente
En medio de la escalada en el estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense se negó a decir este lunes si el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se mantiene vigente.
Consultado sobre la posibilidad de una reanudación de los ataques en la vía crucial, el mandatario respondió: “Bueno, no puedo decirle eso”.
Y añadió: “Si yo respondiera a esa pregunta, dirían que este hombre no es lo suficientemente inteligente como para ser presidente”.
Dos buques de guerra transitaron el estrecho de Ormuz bajo ataque iraní
Un funcionario de defensa estadounidense ha declarado a los medios de comunicación de Estados Unidos que dos destructores de la Armada lograron navegar con éxito por el estrecho de Ormuz y entrar en el Golfo Pérsico tras repeler un ataque iraní durante el tránsito, señaló la cadena Al Jazeera.
Los buques USS Truxtun y USS Mason fueron objeto de un ataque sostenido durante la travesía, en la que Irán desplegó una combinación de pequeñas embarcaciones, misiles y drones contra los buques.
La embajada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos emite una alerta sobre "posibles amenazas aéreas"
Update for U.S. citizens in the UAE— please read the below in its entirety:— US Mission to UAE (@USAinUAE) May 4, 2026
Event: Potential Aerial Threats in the UAE
On May 4, 2026, the UAE Ministry of Interior issued several public alerts via mobile phone that warned of potential aerial threats. The U.S. Mission to the… pic.twitter.com/Wb65UuEe7L
Macron criticó los ataques contra los EAU
Les frappes iraniennes aujourd’hui contre des infrastructures civiles émiriennes sont injustifiées et inacceptables.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 4, 2026
Comme elle l’a fait depuis le début du conflit, la France continuera de soutenir ses alliés aux Émirats et dans la région pour la défense de leur territoire.…
Las reservas mundiales de petróleo caen a mínimos en ocho años y sacuden a los mercados
DUBÁI.– Las reservas mundiales de petróleo se encaminan a su nivel más bajo en ocho años en medio de la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico, un escenario que ya impacta en los precios del crudo y en los mercados financieros globales.
Así lo advirtió este lunes Goldman Sachs, que puso el foco en la velocidad con la que se están reduciendo los inventarios y en las limitaciones del suministro a través del estratégico estrecho de Ormuz.
Europa reacciona al golpe de Trump y arma un frente común con Canadá en una cumbre en Armenia
EREVÁN.– La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar miles de soldados estadounidenses de Alemania y la amenaza de poder replicarlo en Italia y España, generó sorpresa entre los líderes europeos, que sin embargo coincidieron en que el movimiento refuerza la necesidad de que Europa asuma un papel más activo en su propia defensa.
El Pentágono anunció la semana pasada la retirada de unos 5000 efectivos, pero el propio Trump afirmó posteriormente que el recorte será aún mayor, tras desencuentros por la escasa participación de Europa en la guerra que Estados Unidos mantiene con Irán. La medida, de la que no se ofrecieron detalles ni justificación oficial, tomó desprevenidos a los aliados de la OTAN y se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y varias capitales europeas.
Cómo fue el ataque iraní a un barco norteamericano
El ministro iraní advierte a EE.UU.: “No hay solución militar para una crisis política”
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió a Estados Unidos y a los Emiratos Árabes Unidos que no se dejen arrastrar a un “atolladero”, afirmando que los recientes “acontecimientos en el estrecho de Ormuz dejan claro que no existe una solución militar a una crisis política”.
Araghchi escribió en una publicación en X el lunes que las conversaciones estaban “progresando gracias al esfuerzo de Pakistán” y que “Estados Unidos debería tener cuidado de no ser arrastrado de nuevo a un atolladero por personas malintencionadas. Lo mismo deberían hacer los Emiratos Árabes Unidos”.
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