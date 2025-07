El crudo comunicado de la agencia AFP sobre sus colaboradores en Gaza: “Nos negamos a verlos morir de hambre”

JERUSALÉN.- La agencia de noticias France-Presse (AFP) publicó un comunicado este lunes en el que alertó sobre la crítica situación que enfrentan sus periodistas colaboradores en la Franja de Gaza y aseguró que, si no se toman medidas, corren un grave riesgo de morir de hambre.

El sindicato de la AFP publicó la carta en sus redes sociales junto a un mensaje que decía: “Desde la fundación de la AFP en agosto de 1944, hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros en nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir de hambre a un colaborador. Nos negamos a verlos morir”.

Después de que la mayoría de sus periodistas huyeran de Gaza el año pasado por razones de seguridad, la AFP cuenta hoy con un cronista independiente, tres fotógrafos y seis videoperiodistas independientes en el enclave, según la agencia.

Depuis que l’AFP a été fondée en août 1944, nous avons perdu des journalistes dans des conflits, nous avons eu des blessés et des prisonniers dans nos rangs, mais aucun de nous n’a le souvenir d’avoir vu un collaborateur mourir de faim.

Nous refusons de les voir mourir. pic.twitter.com/cIEp5PhmNV — La SDJ de l'AFP (@SDJ_AFP) July 21, 2025

Son de los pocos periodistas que informan en el terreno sobre la devastación que enfrenta la población en el enclave palestino, dado que Israel controla estrictamente el acceso de la prensa.

Según el comunicado, uno de los periodistas de AFP, Bashar, de 30 años, vive hoy en día como cualquier gazatí, “moviéndose de un campo de refugiados a otro según lo exigen los bombardeos israelíes”.

“Durante más de un año, ha vivido en la más absoluta indigencia y trabaja con un enorme riesgo para su vida. La higiene es un problema importante para él, con periodos de graves enfermedades intestinales", detalló el texto.

Imagen del 20 de julio de 2025 de palestinos, entre ellos niños, esperando para recibir alimentos, en el barrio de Al-Rimal, en el centro de la Ciudad de Gaza. Rizek Abdeljawad - XinHua

El periodista vivía “en las ruinas de su casa en la ciudad de Gaza desde febrero con su madre, cuatro hermanos y la familia de uno de ellos”, pero este domingo informó a la AFP que el mayor de sus hermanos “había fallecido de hambre”, agregó el comunicado oficial.

La semana pasada Bashar publicó un inquietante posteo en Facebook que alerto a la agencia: "Ya no tengo fuerzas para trabajar en los medios. Mi cuerpo está delgado y ya no puedo trabajar. Por primera vez, me siento derrotado“.

El periodista de AFP Youssef Hassouna posa para una foto en la Franja de Gaza el 8 de enero de 2024 MAHMUD HAMS - AFP

Bashar pidió a AFP que “ojalá [el presidente de Francia, Emmanuel] Macron pudiera ayudarme a salir de este infierno”.

Otro periodista, Ahlam, quien vive en el sur del enclave, aseguró a la agencia que el mayor problema es la falta de comida y agua. “Cada vez que salgo de la carpa para cubrir un evento, realizar una entrevista o documentar un hecho, no sé si volveré con vida”, comentó a la agencia.

A pesar de que los periodistas reciben un salario mensual, “no hay nada que comprar, o solo a precios exorbitantes”, detalló el comunicado. “El sistema bancario ha desaparecido, y quienes intercambian dinero entre cuentas bancarias en línea y efectivo cobran una comisión de casi el 40%”.

El periodista de AFP Omar Al-Qattaa posa para una foto en la Franja de Gaza el 26 de diciembre de 2024 - - AFP

La AFP lleva tiempo viendo cómo la situación de sus jóvenes reporteros empeora. “La mayoría ya no tiene la capacidad física para desplazarse por el enclave y realizar sus trabajos. Sus desgarradores gritos de socorro son ahora cotidianos”, mencionó.

“Nos arriesgamos a enterarnos de sus muertes en cualquier momento, y es insoportable”, agregó.

“Nadie se salva”

En línea con el comunicado de AFP, el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa, por sus siglas en inglés) dijo el martes que su personal, así como médicos y trabajadores humanitarios, se están desmayando en servicio en Gaza debido al hambre y el agotamiento.

Organizaciones benéficas distribuyen comidas calientes a los palestinos de la ciudad de Gaza, quienes padecen hambre debido a los ataques israelíes y al cierre de fronteras. Omar Ashtawy - APA Images via ZUMA Press Wire

La Unrwa dijo que había recibido decenas de mensajes de emergencia de su personal describiendo las graves condiciones y el agotamiento en el enclave, donde Israel libra una guerra contra Hamas desde octubre de 2023.

“Nadie se salva: los cuidadores en Gaza también necesitan cuidados. Médicos, enfermeras, periodistas y trabajadores humanitarios pasan hambre”, dijo el comisionado general de la Unrwa, Philippe Lazzarini, en un comunicado compartido por su portavoz en una rueda de prensa en Ginebra.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamas, elevaron este martes a más de 100, incluidos 80 niños, los muertos por hambre.

La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 -que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí-, ha dejado hasta la fecha más de 59.000 palestinos muertos, si bien se teme que la cifra sea superior.

Agencias Reuters y DPA