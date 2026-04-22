Las fotos de las fiestas con deportistas que organizó la agencia investigada por prostitución y drogas en Italia

Mientras la Justicia italiana avanza sobre la investigación que desarticuló una organización acusada de favorecer y explotar la prostitución a través de una estructura montada bajo la apariencia de una agencia de eventos, comenzaron a circular imágenes de los organizadores de las fiestas en eventos con modelos y deportistas de renombre.

La orden de arresto emitida por la fiscalía incluye a cuatro personas acusadas de haber dirigido la red ilícita de jóvenes: Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, junto a dos colaboradores, Alessio Salamone y Luan Fraga. Todos ellos permanecen bajo arresto domiciliario, según consignó la investigación del medio La Gazzetta dello Sport.

Emanuele Buttini, uno de los dueños de la empresa. Instagram: @emanuele_made

Ninguno de ellos forma parte de la lista de jugadores de los clubes italianos Inter, Milan, Juventus, Sassuolo, Hellas Verona, Torino y Monza (Serie B), entre otros, que asistieron a las fiestas. Los reportes oficiales refieren que los futbolistas no forman parte de la investigación porque ser clientes no representa un delito.

Entre los nombres vinculados a la contratación de estos servicios figuran el defensor del Real Madrid Dean Huijsen, el delantero nigeriano Víctor Osimhen—que actualmente juega en Galatasaray y fue figura del Napoli—, los jugadores de Lazio Luca Pellegrini, y Matteo Cancellieri, además de Alessandro Buongiorno, integrante del Napoli y de la selección italiana, y Samuele Ricci del Milan AC. También aparece Daniel Maldini, hijo de Paolo, histórico defensor de la Azzurra.

Las fotografías que Buttini compartía en su Instagram. Instagram

Según la investigación encabezada por la fiscal adjunta de Milán, Bruna Albertini, Buttini y Salamone y gestionaban a “las chicas” —alrededor de un centenar, en su mayoría de entre 18 y 20 años— en diversas fiestas para decidir en dónde debían presentarse y gestionar sus “encuentros privados”.

La operatoria incluía una estrategia de captación digital: la organización se promocionaba en Instagram a través de la cuenta “Made_luxury_concierge”, seguida por numerosos futbolistas. Desde allí se ofrecían eventos exclusivos y se establecían contactos con potenciales clientes. Además, el circuito no se limitaba a Milán: también se organizaban viajes, especialmente a la isla griega de Mykonos.

Uno de los elementos más sensibles del expediente es el uso de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. De acuerdo con la investigación, se trataba de una sustancia utilizada durante las fiestas por su efecto euforizante y por el hecho de no ser detectable en controles antidopaje, lo que la volvía especialmente atractiva para deportistas profesionales.

La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer que trabajó dentro del circuito. Su testimonio resultó clave para reconstruir la dinámica interna. “Trabajábamos casi todas las noches, incluso durante el lockdown”, declaró la testigo, según publicó La Gazzetta, haciendo referencia a que operaban durante la pandemia.

El empresario compartía su lujoso estilo de vida en redes. Instagram

En ese sentido, los investigadores confirmaron que la organización mantuvo su actividad incluso durante las restricciones por el COVID-19: en abril de 2021, un control policial identificó a 17 personas en la sede de la empresa, en un contexto en el que estaban prohibidas las reuniones.