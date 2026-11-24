ROMA.– Gran repercusión tuvo este martes en la prensa italiana El diario íntimo del papa Francisco -publicado en esta lengua por LEV, la editorial del Vaticano-, donde no sólo salieron anticipos de esta obra que revela la intimidad, fragilidad, confianza en Dios y las crisis espirituales del primer papa argentino y jesuita, sino también, comentarios de cardenales que lo conocieron bien.

Su curador, el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, presentará el libro el sábado próximo en Milán. En una larga entrevista al Corriere della Sera, Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sorprendió al contestar lo que en su país es la pregunta del millón: “¿Por qué el papa Francisco nunca fue a la Argentina?”. “Tenía información de inteligencia, de servicios. Sabían que si hubiera ido habrían organizado algo en su contra. No era un problema para su ego: Francisco soportaba cualquier ataque, siempre decía ‘lo merezco’. Su temor era un escándalo, que no le hiciera bien al pueblo argentino”, respondió.

Ante la repregunta de “¿Quién habría organizado algo en su contra?”, el cardenal cordobés fue más allá: “La extrema derecha. La extrema derecha nacionalista y la neoliberal no están de acuerdo; pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La doctrina social de la Iglesia es para ellos insoportable”.

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, el cardenal Víctor Manuel Fernández Gregorio Borgia - AP

Más allá de esa entrevista, casi todos los diarios italianos titularon con las sorprendentes visiones del demonio que tuvo Jorge Bergoglio siendo obispo de Buenos Aires y luego, como Papa, que salen a la luz en el libro -que saldrá en diciembre en la Argentina (Penguin Random House Debate)-, según las anotaciones realizadas en una agenda.

Pero varios cardenales italianos que conocieron a Jorge Bergoglio no se sorprendieron con esas luchas interiores con el diablo, sino que destacaron su ser jesuita y que era un místico.

“Habiendo conocido a Bergoglio desde 2001, no me sorprenden la profundidad espiritual ni la franqueza desarmante —característica de un discípulo de san Ignacio de Loyola— con las que revela aspectos íntimos y hasta ahora desconocidos de su propia vida”, dijo al diario La Stampa el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

“La experiencia de percibir al maligno forma parte de la larga historia de la teología. En la teología dogmática, se entendía como un corolario de la certeza de la existencia de los ángeles caídos. La figura del tentador aparece ya en el libro del Génesis, donde adopta la forma —culturalmente específica— de una serpiente. Además, el diablo, como entidad, aparece muy pronto en el relato cronológicamente más cercano a la vida de Jesús: el Evangelio de Marcos. La tentación es el primer elemento establecido en la narrativa evangélica”, indicó.

El cardenal Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, recibe su birreta de manos del Papa Francisco mientras es elevado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el sábado 30 de septiembre de 2023 Riccardo De Luca - AP

Semeraro incluso recordó que, como estudiante, Bergoglio estudió la doctrina de los ángeles caídos y “era plenamente consciente de la presencia del mal en la historia humana” y que en varias de sus homilías habló de Satanás.

“Su formación ignaciana abarcaba, específicamente, momentos de transición y de prueba interior. Al igual que Juan XXIII llevaba un diario, Francisco redactaba notas que brotaban directamente de su alma, sin filtros; un signo de una profunda experiencia espiritual y de una vida mística”, dijo.

La mayoría de los papas recientes han dispuesto que sus documentos sean quemados tras su fallecimiento; no obstante, algunos escritos de Juan Pablo II —papa de 1978 a 2005— fueron posteriormente dados a conocer al público. El último papa cuyos diarios se publicaron de forma póstuma fue Juan XXIII, quien falleció en 1963.

Para el cardenal Semeraro, en un camino de fe “tan intenso” como el que se revela en el libro, “una crisis es como un túnel con el que, tarde o temprano, uno se topa inevitablemente a lo largo del trayecto”. “Él [Francisco] era un místico —muy al estilo de san John Henry Newman—, aun sin manifestar fenómenos extraordinarios como la bilocación o la levitación”, subrayó.

El Papa Francisco reza ante la estatua de la Inmaculada Concepción en la Plaza de España, el 8 de diciembre de 2013 en Roma Franco Origlia - Getty Images Europe

El cardenal italiano también puntualizó que el Bergoglio que conoció 13 años antes de su elección como Papa “tenía una vida espiritual muy sólida y radical” y “no era el hombre extrovertido que más tarde mostró al mundo durante su ministerio papal”. “Su misticismo era inherente a la forma en que vivía su misión: como una entrega total a Dios. La ‘noche oscura’ que él menciona haber superado fue una crisis, una etapa exigente de crecimiento interior. En los Ejercicios Espirituales de san Ignacio, temas como el pecado, el examen de conciencia y la meditación sobre el infierno constituyen el fundamento de todo itinerario religioso, desde el seminario hasta la plaza de San Pedro”, ahondó.

El cardenal Baldassare Reina, vicario general del Papa para la diócesis de Roma y muy cercano a Francisco en sus últimos años, tampoco se sorprendió por las revelaciones. “Más bien, lo reconocí”, le aseguró al diario Avvenire. Y coincidió con el cardenal Semeraro con que el texto finalmente inserta a Francisco en la “genealogía de los místicos”, pero con un matiz propio y personal. “Su padre espiritual es san Ignacio de Loyola: todo su diario es un ejercicio de discernimiento de espíritus, distinguir los movimientos que provienen de Dios de aquellos que alejan de Él, y registrar los consuelos y las desolaciones con la precisión de un cartógrafo del alma”, apuntó.

“Lo singular de su enfoque es que esta ‘noche’ no transcurre entre los muros de un claustro, sino en medio del gobierno de la Iglesia: entre decisiones, presiones, escándalos que hay que afrontar y personas a las que hay que escuchar”, añadió. “Se trata de una espiritualidad al servicio del Reino de Dios, una vida ministerial en la que los momentos de desolación acompañan a los de consuelo, llegando a veces incluso a predominar; una noche vivida ante el escritorio donde se toman las decisiones. Compartí algunos de esos escritorios con él, y no tenía ni idea de cuánta oscuridad llevaba consigo allí”, confesó.

Ante una pregunta sobre cómo deben leerse sus referencias al demonio, el cardenal Reina contestó sin dudar: “Sin sensacionalismo y sin reparos. Francisco hablaba a menudo del diablo, y a algunos esto les parecía anticuado; el diario demuestra que no se trataba solo de un recurso retórico”.