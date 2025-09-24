El director del documental sobre el accidente aéreo de Chapecoense murió tras estrellarse una avioneta

Una tragedia ocurrió el martes por la noche en el estado de Mato Grosso, en Brasil, cuando una avioneta se estrelló y dejó cuatro muertos. Entre ellos, se encontraba Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, el director del documental sobre el accidente aéreo del club Chapecoense que se cobró la vida de jugadores, entrenadores y periodistas.

El incidente de la avioneta sucedió en la zona rural de Aquidauana, en la región del Pantanal, a 140 kilómetros de la capital estatal, Campo Grande. Bomberos y personal policial desplegaron un operativo en las inmediaciones. También acudieron agentes del Departamento de Represión a la Corrupción y al Crimen Organizado.

Según la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aeronave no tenía permitido volar de noche porque no contaba con el equipo necesario. Era una Cessna 175 fabricado en 1958 y propiedad de Marcelo Pereira de Barros, quien la piloteaba. El viaje se realizó de todas formas. La avioneta se incendió minutos después del impacto. Por el momento, se desconoce la causa del accidente.

El vehículo ya había tenido conflictos previos con sus autorizaciones para volar. En 2019 fue incautada por la Policía Civil de Mato Grosso do Sul debido a que funcionaba como un servicio de transporte de pasajeros o carga remunerado de forma ilegal. La aeronave operaba con un certificado de aeronavegabilidad revocado, que fue regularizado en febrero de este año.

También fallecieron de Barros, el reconocido arquitecto Kongjian Yu y Rubens Crispim Jr. La carrera de Ferraz se destacó por varias producciones, entre ellas, el documental Chapecó Dossier: El Juego Detrás de la Tragedia. La serie de cuatro capítulos producida por WBD/HBO fue nominada en los premios Emmy, los más destacados e importantes para la televisión.

Referentes y organizaciones de la televisión lamentaron la muerte del director y enviaron sus condolencias. La productora Olé Produções, con quien Ferraz había colaborado en una película sobre el Al Nassr FC, equipo de Cristiano Ronaldo, y otras obras, dejó un sentido mensaje.

“Olé Producoes confirma, con profunda tristeza, el accidente ocurrido alrededor de las 18:30 h del pasado martes en Aquidauana, Mato Grosso do Sul, en la región de Patanal, donde falleció su socio y documentalista Luiz Ferraz, el director de fotografía Rubens Crispim Jr., el profesor Kongjian Yu de la Universidad de Pekín y el piloto Marcelo Pereira de Barros. La familia lamenta profundamente el incidente y agradece los innumerables mensajes de cariño y solidaridad recibidos en este momento de dolor”, publicaron.

El grupo tradicional del carnaval de San Pablo Cofraria do Pasmado también emitió un mensaje, debido a que Feraz fue uno de los fundadores del grupo. “Talentoso documentalista y uno de los fundadores del grupo, Luizão no solo participó en la creación de Pasmado: encarnó, como pocos, el alma de la Cofradía, que lleva más de 20 años llevando música, alegría y resistencia a las calles de San Pablo”, señalaron.

Con información de OGlobo