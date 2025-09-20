Cristiano Ronaldo anotó un doblete y se sigue acercando a una meta que parecía inalcanzable

El camino de Cristiano Ronaldo hacia el récord de los 1000 goles se acorta en cada partido. Con sus dos tantos en la goleada de Al Nassr por 5 a 1 ante Al Riyadh, el delantero portugués alcanzó las 945 anotaciones oficiales en su carrera profesional, siendo el máximo goleador en la historia del fútbol, y quedó a tan solo 55 de la cifra redonda que se ha puesto como objetivo.

El equipo dirigido por el portugués Jorge Jesús continúa con puntaje ideal en la Saudi Pro League, tras sumar su tercer triunfo en igual cantidad de partidos. En esta ocasión, la goleada se completó con un doblete del otro nacido en Portugal, João Félix —aunque primero le anularon su segundo tanto por una falta previa de Mané— y un tanto del francés Kingsley Coman, en un equipo repleto de estrellas que, hasta hace no mucho tiempo, estaban en grandes equipos de Europa. El descuento para la visita fue de Mamadou Sylla, que también pasó por ligas europeas.

El Bicho, aun sin títulos en Al Nassr, llegó a los 97 goles en 110 partidos desde su llegada al equipo FAYEZ NURELDINE� - AFP�

Ronaldo convirtió su primer gol del encuentro a los 33 minutos del primer tiempo: recibió una magnífica asistencia de João Félix, controló dentro del área y definió con precisión para marcar el 3 a 0 y realizar su celebración característica, coreada por los locales en el King Saud University Stadium de Riad.

Ya en la segunda parte, a los 21 minutos, cerró la cuenta con una acción iniciada gracias a una falta jugada rápida por João Félix. En otro pase largo preciso, encontró solo a Coman, que desbordó por derecha, como solía hacer en el Bayern Múnich hasta hace poco, y asistió al portugués, que ingresó por el segundo palo solo para empujarla con la zurda.

Con este doblete, CR7 suma tres goles en el actual torneo local y siete en lo que va de la temporada, incluyendo los tres que marcó con la selección de Portugal en la última fecha FIFA, con la que meses atrás conquistó su segunda UEFA Nations League. Su equipo enfrentará en la próxima fecha a Al Ittihad, equipo del francés Karim Benzema, en un duelo que definirá el liderazgo del campeonato: ambos clubes comparten la cima con nueve puntos.

Cristiano Ronaldo respaldó a su compatriota y compañero João Félix, por las críticas que recibió tras irse a Arabia Saudita FAYEZ NURELDINE� - AFP�

El otro gran protagonista del partido fue João Félix, autor de dos goles y asistente en el primero de Ronaldo. La sociedad entre ambos lusos comienza a dar frutos en Arabia Saudita y llega en un momento clave para el exjugador del Chelsea, Milán, Atlético de Madrid, entre otros, criticado por su decisión de abandonar Europa.

Más recientemente, en un pódcast llamado “Chuveirinho” señalaron que João Félix no tendría que ser citado para jugar para su selección debido al nivel que viene mostrando en los últimos tiempos. Ante esto, el astro portugués y capitán de su país no tardó en contestar. “Los idiotas no entienden nada de fútbol, pero aun así dan sus opiniones”, comentó en el chat. Fiel a su estilo, Ronaldo no se calló y salió al cruce del que criticó a su compañero tanto a nivel selección como en clubes. Hoy, con cinco goles en tres fechas, João respondió con actuaciones.

Con 40 años, quiere seguir agigantando su leyenda FAYEZ NURELDINE� - AFP�

Cristiano mantiene una vigencia asombrosa. Sus 945 goles oficiales, repartidos entre clubes y selección, abarcan más de dos décadas de carrera profesional. Acumula, además, 1288 partidos disputados, con un increíble promedio de 0,73 goles por encuentro.

Más allá de los números totales, 2025 también comenzó con el pie derecho para el portugués: en lo que va del año ya suma 29 tantos, uno menos que Lionel Messi. La comparación entre ambos, lejos de perder vigencia, se mantiene como uno de los grandes relatos del fútbol contemporáneo.

La barrera de los 1000 goles parecía un hito exclusivo de tiempos lejanos o de leyendas del amateurismo, como se le atribuyó al brasileño Pelé, cuya cuenta total incluye amistosos y partidos no oficiales. Cristiano, en cambio, construyó su cifra en las principales competencias del fútbol profesional y bajo registros contrastables.

Al ritmo actual, el hito podría alcanzarlo en el próximo año calendario. Sería un logro sin precedentes en la historia del fútbol y un argumento más para sostener su lugar entre los máximos íconos del deporte.

