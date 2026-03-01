El ejército de Israel mató a 40 altos funcionarios iraníes en la primera ola de ataques

La Fuerza Aérea de Israel confirmó la muerte de 40 altos comandantes iraníes “en un minuto” en la primera ola de ataques de la “Operación León Rugiente”, según anunció el ejército israelí este domingo. Además, las fuerzas describieron los ataques como un “golpe preventivo” contra lo que llamaron “amenazas planteadas por el liderazgo de Irán”.

Según consignó el medio israelí The Jerusalem Post, el ejército israelí afirmó que la primera oleada incluyó ataques simultáneos en varios puntos de Teherán, donde se encontraban reunidos siete miembros de la cúpula de seguridad iraní.

Los militares confirmaron más tarde que entre los muertos en los ataques se encontraba el general Abdolrahim Mousavi (junto con el ayatollah Ali Khamenei), que se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Irán.

Los ataques iraníes sobre Dubái. FADEL SENNA� - AFP�

Mousavi había reemplazado a Mohammad Bagheri, quien murió en los primeros ataques israelíes durante la guerra de junio de 2025. El funcionario era responsable de “gestionar el aparato de seguridad de Irán“ y supervisó el lanzamiento de cientos de misiles balísticos hacia territorio israelí, que mataron a civiles israelíes durante la operación, consignó el Times of Israel.

Ahora, en una declaración publicada en las redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que atacarán “objetivos del régimen iraní en el corazón de Teherán”. “La Fuerza Aérea, guiada por la inteligencia militar, lanzó una amplia ola de ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, declararon en una publicación de la red social X.

“Durante el último día, la Fuerza Aérea israelí llevó a cabo ataques a gran escala para establecer la superioridad aérea y allanar el camino hacia Teherán”.

Alcanzamos la posición de 40 líderes iraníes durante 1 minuto, en el golpe de apertura de la operación León Rugiente, ayer. — Roni Kaplan (@CapitanKaplan) March 1, 2026

El sucesor de Khamenei

El ataque aéreo organizado por Estados Unidos e Israel acabó con la vida del líder supremo Khamenei, que había resurgido el año pasado como una de las figuras más poderosas de la jerarquía ‌del país. Ahora, veterano político iraní Ali Larijani apareció como el posible sucesor y afirmó que se creará un consejo de liderazgo temporal.

Larijani gestionó una amplia cartera de asuntos, desde ‌las negociaciones ⁠nucleares hasta las relaciones regionales de Teherán y la violenta represión de la agitación interna. Miembro del régimen gobernante y procedente de una de las principales familias clericales del país, supervisó los esfuerzos de Irán para alcanzar un acuerdo nuclear con Estados Unidos, solo un mes después de que Washington lo sancionara en enero por supuestamente dirigir la brutal represión contra las protestas antigubernamentales.

Ali Larijani, expresidente del Parlamento de Irán. AP

También acusó a Estados ​Unidos e Israel ⁠de “intentar saquear y desintegrar Irán” y ⁠advirtió a los “grupos secesionistas” de una dura respuesta si intentaban cualquier acción, según informó la televisión estatal el domingo, casi 24 horas después de que comenzaran una ola de ataques contra Irán.

Nombrado en agosto secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC), Larijani ocupó altos cargos a ‌lo largo de una carrera marcada por su lealtad a Khamenei y su reputación de mantener relaciones pragmáticas con las facciones del sistema.